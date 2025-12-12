https://sarabic.ae/20251212/الوجود-العسكري-للولايات-المتحدة-في-أمريكا-اللاتينية-ومنطقة-البحر-الكاريبي-1108077293.html
الوجود العسكري للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الوجود العسكري للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
يسلط تصاعد التوتر في أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي الضوء على الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة، حيث وضع فريق تحرير "سبوتنيك" إنفوغراف يظهر التناقض بين... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
يسلط تصاعد التوتر في أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي الضوء على الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة، حيث وضع فريق تحرير "سبوتنيك" إنفوغراف يظهر التناقض بين الأرقام الرسمية لعدد هذه القواعد الأمريكية العسكرية وبين الوجود الفعلي لها على الأرض، والذي يزيد على الرقم الرسمي بنحو 12 ضعفا.