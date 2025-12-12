الوجود العسكري للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الوجود العسكري للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الوجود العسكري للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الوجود العسكري للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

يسلط تصاعد التوتر في أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي الضوء على الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة، حيث وضع فريق تحرير "سبوتنيك" إنفوغراف يظهر التناقض بين الأرقام الرسمية لعدد هذه القواعد الأمريكية العسكرية وبين الوجود الفعلي لها على الأرض، والذي يزيد على الرقم الرسمي بنحو 12 ضعفا.
