أمساليوم
جائزة ليبيا الذهبية... منصة سنوية لتكريم التميز وصناع الإنجاز في الرياضة الليبية

حصري
اختُتمت في العاصمة الليبية طرابلس، فعاليات النسخة الرابعة من جائزة ليبيا الذهبية للتميز الرياضي، في حدث حظي باهتمام واسع من الأوساط الرياضية والإعلامية، وبحضور جماهيري لافت.
وأكدت الفعالية، مكانة الجائزة كإحدى أبرز المبادرات التي تحتفي بالإنجاز الرياضي وتكرّس ثقافة التميز في المشهد الرياضي الليبي.
وشهد حفل الختام تتويج لاعب الأهلي طرابلس حمدو الهوني بجائزة أفضل لاعب في ليبيا لعام 2025، تقديرًا لأدائه المميز وثبات مستواه طوال الموسم، وما قدمه من إسهامات فنية مؤثرة مع فريقه.
كما نال اللاعب محمود الشلوي جائزة أفضل هدف في الموسم، بعد تصويت واسع عكس تفاعل المتابعين والخبراء، فيما تُوّج مهاجم الأهلي طرابلس مابولولو بجائزة أفضل هدّاف في ليبيا، عقب موسم استثنائي تألق خلاله هجوميًا وترك بصمة واضحة في المنافسات المحلية، وغير من الجوائر.
ويعكس هذا الحدث، بحسب متابعين، تنامي دور جائزة ليبيا الذهبية كمنصة سنوية لتكريم النجوم وصنّاع الفارق، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية، إلى جانب جمع مختلف أطياف الأسرة الرياضية الليبية تحت مظلة واحدة.
من جهته، قال علي البوسيفي، أحد أعضاء جائزة ليبيا الذهبية، إن هذه الجائزة تحظى بمتابعة كبيرة من الوسط الرياضي الليبي، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة شهدت تنظيمًا مميزًا واختُتمت بنجاح في العاصمة طرابلس.
وأوضح البوسيفي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن نظام الجائزة يعتمد على استفتاء واسع شمل أكثر من 400 شخصية رياضية على مستوى ليبيا، من قدامى الرياضيين، والمحللين والنقاد الرياضيين، والإعلاميين، إلى جانب رياضيين من مختلف التخصصات، بما يضمن قدرًا عاليًا من المصداقية والشفافية.
وأضاف أن عملية فرز نتائج الاستفتاء استمرت عدة أيام، قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن أسماء المتوجين خلال حفل رسمي مميز، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا.
وأكد أن جائزة ليبيا الذهبية أصبحت بمثابة ملتقى رياضي سنوي، يجتمع خلاله رموز ونخب الرياضة الليبية، وتتجدد على هامش فعالياته النقاشات والأفكار الهادفة إلى تطوير المشهد الرياضي وتعزيز ثقافة التميز والاحتفاء بالنجاح.
