وزير الحرب الأمريكي: نعيد هيكلة الجيش لضمان الاستعداد لأي صراع
وزير الحرب الأمريكي: نعيد هيكلة الجيش لضمان الاستعداد لأي صراع
سبوتنيك عربي
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، السبت، بأن الولايات المتحدة تعيد هيكلة الجيش لتكون جاهزة لأي صراع محتمل، في حال لم تؤتِ سياسات الردع ثمارها. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
حرب عالمية
حرب عالمية ثالثة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
وقال هيغسيث، خلال زيارته لمقر القيادة الجديد للقوات الفضائية في ولاية ألاباما: "نحن نعيد هيكلة الصناعات الدفاعية، نعيد هيكلة الجيش، ونعيد بناء الردع".وشدد الوزير على ضرورة امتلاك الولايات المتحدة قدرات حديثة تزيد من احتمالية ردع أي صراع مستقبلي، مضيفًا: "وإذا لزم الأمر، يجب أن نكون مستعدين لتحقيق نصر ساحق على العدو".وجاءت تصريحات الوزير على خلفية حقل تنتشر فيه الجرارات ويرفرف العلم الأمريكي. وتم نصب ثلاث لوحات عليها شعار واسم القوات الفضائية التابعة للبنتاغون في الموقع.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأن حذر من أن المماطلة في ملف التسوية الأوكرانية قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية.وقال ترامب يوم الجمعة: "في الواقع، هذا لا يؤثر على الولايات المتحدة إلا إذا خرج الأمر عن السيطرة. مثل هذه الأمور قد تنتهي بحروب عالمية ثالثة. لقد قلت قبل أيام، إذا استمر الجميع في لعب مثل هذه الألعاب، سينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة. ونحن لا نريد أن يحدث ذلك".
الولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo / Matias Delacroixوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، السبت، بأن الولايات المتحدة تعيد هيكلة الجيش لتكون جاهزة لأي صراع محتمل، في حال لم تؤتِ سياسات الردع ثمارها.
وقال هيغسيث، خلال زيارته لمقر القيادة الجديد للقوات الفضائية في ولاية ألاباما: "نحن نعيد هيكلة الصناعات الدفاعية، نعيد هيكلة الجيش، ونعيد بناء الردع".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يهدد بحرب عالمية ثالثة بسبب "اللعب" بقضية التسوية الأوكرانية
أمس, 05:40 GMT
وشدد الوزير على ضرورة امتلاك الولايات المتحدة قدرات حديثة تزيد من احتمالية ردع أي صراع مستقبلي، مضيفًا: "وإذا لزم الأمر، يجب أن نكون مستعدين لتحقيق نصر ساحق على العدو".
وجاءت تصريحات الوزير على خلفية حقل تنتشر فيه الجرارات ويرفرف العلم الأمريكي. وتم نصب ثلاث لوحات عليها شعار واسم القوات الفضائية التابعة للبنتاغون في الموقع.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأن حذر من أن المماطلة في ملف التسوية الأوكرانية قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية.
وقال ترامب يوم الجمعة: "في الواقع، هذا لا يؤثر على الولايات المتحدة إلا إذا خرج الأمر عن السيطرة. مثل هذه الأمور قد تنتهي بحروب عالمية ثالثة. لقد قلت قبل أيام، إذا استمر الجميع في لعب مثل هذه الألعاب، سينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة. ونحن لا نريد أن يحدث ذلك".
