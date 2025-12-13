https://sarabic.ae/20251213/وزير-الخارجية-العراقي-إنهاء-مهام-بعثة-اليونامي-في-العراق-يعكس-ما-تحقق-من-تقدم-واستقرار-1108115148.html

وزير الخارجية العراقي: إنهاء مهام بعثة "اليونامي" في العراق يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن اعتزازه بالتعاون القائم مع العراق، فيما أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تقدير بلاده... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية- واع، أن "وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي".وأوضح البيان، أن "هذه الزيارة جاءت بمناسبة الإعلان عن انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بعد سنوات من الاضطلاع بمهامها في دعم العملية السياسية وتعزيز الاستقرار وتقديم المشورة والمساندة في مختلف المجالات".وأكد الوزير، خلال الاستقبال، تقدير حكومة جمهورية العراق للدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة وبعثة يونامي في دعم العراق خلال المراحل السابقة"، مشيرًا إلى أن "إنهاء عمل البعثة يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار، ويجسد قدرة العراق على إدارة شؤونه الوطنية وتعزيز سيادته ومؤسساته الدستورية".من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "اعتزازه بالتعاون القائم مع العراق"، مؤكدًا "استمرار دعم المنظمة الدولية للعراق من خلال أطر تعاون جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة، وبما يعزز التنمية المستدامة والشراكة الدولية".ووصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش صباح اليوم إلى العاصمة بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي)".

