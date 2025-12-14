https://sarabic.ae/20251214/بيسكوف-روسيا-ترحب-بقرار-الاتحاد-الدولي-للشطرنج-بالسماح-للروس-بالمشاركة-تحت-علم-ونشيد-بلادهم-1108163218.html
بيسكوف: روسيا ترحب بقرار الاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح للروس بالمشاركة تحت علم ونشيد بلادهم
بيسكوف: روسيا ترحب بقرار الاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح للروس بالمشاركة تحت علم ونشيد بلادهم
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مساء أمس الأحد، بأن روسيا ترحب وتثمن عاليا قرار الجمعية العامة للاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح للاعبي الشطرنج الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت علم ونشيد بلادهم.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مساء أمس الأحد، بأن روسيا ترحب وتثمن عاليا قرار الجمعية العامة للاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح للاعبي الشطرنج الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت علم ونشيد بلادهم.
وقال بيسكوف ورئيس مجلس أمناء الاتحاد الروسي للشطرنج، للصحفيين:" نرحب بقرار الجمعية العامة للاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح لرياضيينا وفرقنا بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت العلم والنشيد الوطني، ونثمن عاليا هذا القرار الذي اتخذته الجمعية نتيجة للتصويت".
وأشار إلى أنها تشكل خطوه بالاتجاه الصحيح لأبعاد السياسة عن الرياضة، ولا سيما في مجال كالشطرنج.
ولفت بيسكوف إلى أن إي تفسير آخر لهذا التصويت النزيه لن يجلب سوى خيبة الأمل.
وكان الاتحاد الدولي للشطرنج، قد قرر السماح للاعبي الشطرنج الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية، الفردية والجماعية، مع رفعهم الرموز الوطنية لبلادهم.
وقد تم اتخاذ هذا القرار يوم أمس الأحد، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج، حيث صوت 61 مندوبا لصالح إعادة اللاعبين الروس، بينما عارض القرار 51 مندوبا.