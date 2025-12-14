عربي
بيسكوف: روسيا ترحب بقرار الاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح للروس بالمشاركة تحت علم ونشيد بلادهم
بيسكوف: روسيا ترحب بقرار الاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح للروس بالمشاركة تحت علم ونشيد بلادهم
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مساء أمس الأحد، بأن روسيا ترحب وتثمن عاليا قرار الجمعية العامة للاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح للاعبي الشطرنج... 14.12.2025
2025-12-14T21:58+0000
2025-12-14T21:58+0000
العالم
روسيا
الشطرنج
الاتحاد الدولي للشطرنج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_659c548f350e879164f29415bfc4ea79.jpg
وقال بيسكوف ورئيس مجلس أمناء الاتحاد الروسي للشطرنج، للصحفيين:" نرحب بقرار الجمعية العامة للاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح لرياضيينا وفرقنا بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت العلم والنشيد الوطني، ونثمن عاليا هذا القرار الذي اتخذته الجمعية نتيجة للتصويت".وأشار إلى أنها تشكل خطوه بالاتجاه الصحيح لأبعاد السياسة عن الرياضة، ولا سيما في مجال كالشطرنج.وكان الاتحاد الدولي للشطرنج، قد قرر السماح للاعبي الشطرنج الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية، الفردية والجماعية، مع رفعهم الرموز الوطنية لبلادهم.وقد تم اتخاذ هذا القرار يوم أمس الأحد، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج، حيث صوت 61 مندوبا لصالح إعادة اللاعبين الروس، بينما عارض القرار 51 مندوبا.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مساء أمس الأحد، بأن روسيا ترحب وتثمن عاليا قرار الجمعية العامة للاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح للاعبي الشطرنج الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت علم ونشيد بلادهم.
وقال بيسكوف ورئيس مجلس أمناء الاتحاد الروسي للشطرنج، للصحفيين:" نرحب بقرار الجمعية العامة للاتحاد الدولي للشطرنج بالسماح لرياضيينا وفرقنا بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت العلم والنشيد الوطني، ونثمن عاليا هذا القرار الذي اتخذته الجمعية نتيجة للتصويت".
وأشار إلى أنها تشكل خطوه بالاتجاه الصحيح لأبعاد السياسة عن الرياضة، ولا سيما في مجال كالشطرنج.

ولفت بيسكوف إلى أن إي تفسير آخر لهذا التصويت النزيه لن يجلب سوى خيبة الأمل.

الشطرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
أفضل لاعبي الشطرنج في العالم
28 مارس 2024, 11:36 GMT
وكان الاتحاد الدولي للشطرنج، قد قرر السماح للاعبي الشطرنج الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية، الفردية والجماعية، مع رفعهم الرموز الوطنية لبلادهم.
وقد تم اتخاذ هذا القرار يوم أمس الأحد، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج، حيث صوت 61 مندوبا لصالح إعادة اللاعبين الروس، بينما عارض القرار 51 مندوبا.
