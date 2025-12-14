تماثيل فرعونية نادرة "تعود للحياة" في صعيد مصر.. صور وفيديو

عربي
شهدت جبانة طيبة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر المصرية، صباح اليوم الأحد، احتفالا بترميم وإعادة نصب تمثالين ضخمين من الألباستر، داخل معبد الملك أمنحتب الثالث.
