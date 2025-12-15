لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
شهدت ثانوية الراهبات الأنطونيات في بلدة رومية بقضاء المتن شمالي العاصمة بيروت، إطلاق أكبر شجرة ميلاد مصنوعة من الصابون في لبنان، وذلك على خشبة مسرح الثانوية وبحضور حشد كبير من الطلاب وشخصيات تربوية ودينية ووطنية.
ولا تقتصر هذه الشجرة على كونها مجسما احتفاليا، بل تشكل تحفة ثقافية - بيئية تحمل رسالة سلام ومحبة، فقد صُنعت من مواد طبيعية جمعت من مختلف المناطق اللبنانية، في تجسيد لوحدة الأرض والهوية، وتفوح بعبق عطري فاخر من زهر الليمون اللبناني، من ابتكار وتصنيع "مختبرات بدر حسون". كما تم إنشاؤها وتركيبها أمام أكثر من ألف مشارك من طلاب وشخصيات تربوية ودينية ووطنية.
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bay
وفي إطار المبادرة، يقوم "خان الصابون – قرية بدر حسون للصابون"، بالتعاون مع الراهبات الأنطونيات، بجولة تشمل دارين للأيتام، إحداهما مسيحية والأخرى إسلامية، حيث سيتم تقديم هدايا من الصابون الطبيعي للأطفال، في خطوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن لبنان واحد، والعطاء واحد، والمحبة تجمع الجميع فوق كل الاختلافات.
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bay
وفي هذا السياق، قالت الراهبة أنطوانيت غالب لـ"سبوتنيك": "بالنسبة لنا، الميلاد أفعال لا أقوال. لبنان يتميز بتعدد طوائفه، ومن هذا المنطلق عصفنا أفكارنا مع التلاميذ وبدأنا نتساءل، لماذا لا ننتج أكبر قطعة صابون في لبنان ونوزعها؟ تواصلنا مع مختصين وتحديدا مع خان الصابون – قرية بدر حسون، الذي رحّب بالفكرة. أردنا أن نُري العالم صورة الميلاد الحقيقية وصورة لبنان بلد التعايش والمسامحة والمحبة. رغم ما مررنا به من ألم وخسائر نفسية واقتصادية، ما زلنا نرقص ونغني ونصلي، والله واحد، ومن هنا انطلقت الفكرة".
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
1/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
2/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
3/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
4/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
5/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
6/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
7/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
8/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
9/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
10/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
© Abdul Kader Al-Bayلبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
11/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
1/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
2/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
3/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
4/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
5/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
6/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
7/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
8/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
9/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
10/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
11/11
© Abdul Kader Al-Bay
لبنان يكشف عن أكبر شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الصابون الطبيعي في العالم
من جهتها، أوضحت المعلمة ريتا جلحو، صاحبة الفكرة، أن المشروع بدأ كفكرة لإنتاج أكبر صابونة في لبنان، قبل أن يتطور ليصبح شجرة ميلاد.
وأضافت أن "طول الشجرة يبلغ مترين ونصف المتر، ويزيد وزنها على طنين، وقد تم تنفيذها بالتعاون مع قرية بدر حسون والأخت أنطوانيت"، مؤكدة أن "الهدف الأساسي من المبادرة هو تعزيز التعايش الإسلامي ـ المسيحي في لبنان، على أن يتم لاحقا تقطيع الشجرة وتوزيعها على دور الأيتام المسيحية والإسلامية".