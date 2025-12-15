https://sarabic.ae/20251215/وزير-ليبي-التعاون-مع-روسيا-مهم-واستراتيجي-والعلاقات-ليست-عسكرية-فقط-كما-يشاع-1108187265.html

وزير ليبي: التعاون مع روسيا مهم واستراتيجي والعلاقات ليست عسكرية فقط كما يشاع

وزير ليبي: التعاون مع روسيا مهم واستراتيجي والعلاقات ليست عسكرية فقط كما يشاع

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن التعاون بين ليبيا وروسيا مهم واستراتيجي ويشمل مجالات متعددة. 15.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-15T14:04+0000

2025-12-15T14:04+0000

2025-12-15T14:04+0000

أخبار ليبيا اليوم

روسيا

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0d/1089833220_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_7cc0e36db49ae41ce7336c51b02fdb08.jpg

بنغازي- سبوتنيك. وأكد الحويج، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين البلدين لا تنحصر في التعاون العسكري كما يشاع، بل هي تاريخية واقتصادية وسياسية.وقال الحويج، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "التعاون بين ليبيا وروسيا تعاون مهم واستراتيجي يشمل مجالات متعددة، والفترة الماضية شهدت منتديات اقتصادية في بنغازي وموسكو وسانت بطرسبورغ".وفي وقت أرجع فيه الحويج تأخر افتتاح القنصلية الروسية في مدينة بنغازي إلى إجراءات إدارية وبيروقراطية قائمة، أكد أنه يُفترض من حكومة طرابلس عدم تعطيل هذا الأمر.وقال الحويج بشأن عدم افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي حتى الآن: "نحن أيضا نسأل عن أسباب التأخير، هناك دول أخرى أوروبية وأفريقية تسارع لافتتاح قنصليات في بنغازي، وبيلاروسيا افتتحت قنصليتها، وجلسنا مع السفير الروسي، وأكد أن الأمر يتعلق بإجراءات، ولدينا معلومات من نائب وزير الخارجية الروسي بأن القرار اتخذ، ولكن هناك إجراءات إدارية وبيروقراطية ما زالت قائمة".وبشأن إمكانية أن تعطّل حكومة طرابلس افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي، قال الحويج: "يفترض ألا يتعطل هذا الأمر نحن نتحدث عن دولة بحجم روسيا، عضو في مجلس الأمن، وافتتاح قنصلية لا يشكْل خصومة مع طرابلس، هذا عمل قنصلي، وتعاون اقتصادي وتجاري وفني وتقني. ووجود قنصلية روسية في بنغازي سيعزز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والتعليمي والثقافي".

https://sarabic.ae/20251120/مدير-صندوق-الإعمار-الليبي-يلتقي-لافروف-لبحث-آفاق-التنمية-بين-ليبيا-وروسيا-1107323384.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار