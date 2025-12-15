https://sarabic.ae/20251215/وزير-ليبي-التعاون-مع-روسيا-مهم-واستراتيجي-والعلاقات-ليست-عسكرية-فقط-كما-يشاع-1108187265.html
وزير ليبي: التعاون مع روسيا مهم واستراتيجي والعلاقات ليست عسكرية فقط كما يشاع
وزير ليبي: التعاون مع روسيا مهم واستراتيجي والعلاقات ليست عسكرية فقط كما يشاع
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن التعاون بين ليبيا وروسيا مهم واستراتيجي ويشمل مجالات متعددة. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T14:04+0000
2025-12-15T14:04+0000
2025-12-15T14:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0d/1089833220_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_7cc0e36db49ae41ce7336c51b02fdb08.jpg
بنغازي- سبوتنيك. وأكد الحويج، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين البلدين لا تنحصر في التعاون العسكري كما يشاع، بل هي تاريخية واقتصادية وسياسية.وقال الحويج، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "التعاون بين ليبيا وروسيا تعاون مهم واستراتيجي يشمل مجالات متعددة، والفترة الماضية شهدت منتديات اقتصادية في بنغازي وموسكو وسانت بطرسبورغ".وفي وقت أرجع فيه الحويج تأخر افتتاح القنصلية الروسية في مدينة بنغازي إلى إجراءات إدارية وبيروقراطية قائمة، أكد أنه يُفترض من حكومة طرابلس عدم تعطيل هذا الأمر.وقال الحويج بشأن عدم افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي حتى الآن: "نحن أيضا نسأل عن أسباب التأخير، هناك دول أخرى أوروبية وأفريقية تسارع لافتتاح قنصليات في بنغازي، وبيلاروسيا افتتحت قنصليتها، وجلسنا مع السفير الروسي، وأكد أن الأمر يتعلق بإجراءات، ولدينا معلومات من نائب وزير الخارجية الروسي بأن القرار اتخذ، ولكن هناك إجراءات إدارية وبيروقراطية ما زالت قائمة".وبشأن إمكانية أن تعطّل حكومة طرابلس افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي، قال الحويج: "يفترض ألا يتعطل هذا الأمر نحن نتحدث عن دولة بحجم روسيا، عضو في مجلس الأمن، وافتتاح قنصلية لا يشكْل خصومة مع طرابلس، هذا عمل قنصلي، وتعاون اقتصادي وتجاري وفني وتقني. ووجود قنصلية روسية في بنغازي سيعزز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والتعليمي والثقافي".
https://sarabic.ae/20251120/مدير-صندوق-الإعمار-الليبي-يلتقي-لافروف-لبحث-آفاق-التنمية-بين-ليبيا-وروسيا-1107323384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0d/1089833220_49:0:902:640_1920x0_80_0_0_701e2987e7e1f08f5ffd850ce57f9517.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
وزير ليبي: التعاون مع روسيا مهم واستراتيجي والعلاقات ليست عسكرية فقط كما يشاع
اعتبر وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن التعاون بين ليبيا وروسيا مهم واستراتيجي ويشمل مجالات متعددة.
بنغازي- سبوتنيك
. وأكد الحويج، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين البلدين لا تنحصر في التعاون العسكري كما يشاع، بل هي تاريخية واقتصادية وسياسية.
وقال الحويج، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "التعاون بين ليبيا وروسيا تعاون مهم واستراتيجي يشمل مجالات متعددة، والفترة الماضية شهدت منتديات اقتصادية في بنغازي وموسكو وسانت بطرسبورغ".
وأضاف: "هناك تعاون اقتصادي
وطبي وسياحي قيد الترتيبات، والعلاقات [مع روسيا] ليست عسكرية كما يشاع، بل هي علاقات تاريخية واقتصادية وسياسية".
وفي وقت أرجع فيه الحويج تأخر افتتاح القنصلية الروسية في مدينة بنغازي إلى إجراءات إدارية وبيروقراطية قائمة، أكد أنه يُفترض من حكومة طرابلس عدم تعطيل هذا الأمر.
وقال الحويج بشأن عدم افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي حتى الآن: "نحن أيضا نسأل عن أسباب التأخير، هناك دول أخرى أوروبية وأفريقية تسارع لافتتاح قنصليات في بنغازي، وبيلاروسيا افتتحت قنصليتها، وجلسنا مع السفير الروسي، وأكد أن الأمر يتعلق بإجراءات، ولدينا معلومات من نائب وزير الخارجية الروسي بأن القرار اتخذ، ولكن هناك إجراءات إدارية وبيروقراطية ما زالت قائمة".
وبشأن إمكانية أن تعطّل حكومة طرابلس افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي
، قال الحويج: "يفترض ألا يتعطل هذا الأمر نحن نتحدث عن دولة بحجم روسيا، عضو في مجلس الأمن، وافتتاح قنصلية لا يشكْل خصومة مع طرابلس، هذا عمل قنصلي، وتعاون اقتصادي وتجاري وفني وتقني. ووجود قنصلية روسية في بنغازي سيعزز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والتعليمي والثقافي".