قيادي من جنوب اليمن لـ"سبوتنيك": عملية "الحسم" تستهدف الإرهاب ومنابعه لتحقيق الأمن والاستقرار

قيادي من جنوب اليمن لـ"سبوتنيك": عملية "الحسم" تستهدف الإرهاب ومنابعه لتحقيق الأمن والاستقرار

أكد القيادي الجنوبي، منصور صالح، أن "انطلاق عملية "الحسم" التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية، استكمالا لعملية "سهام الشرق"، يأتي بالتزامن مع عمليات تطهير... 16.12.2025

وقال في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "إن هذا التزامن يعكس وحدة القرار وتكامل الجهد الأمني والعسكري للقوات المسلحة الجنوبية في مختلف الجبهات، ويؤكد أن معركة الجنوب ضد الإرهاب ليست مجزأة أو ظرفية، بل تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى استعادة الأمن وترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قادرة على حماية مواطنيها وصون حدودها".وأشار صالح إلى أن "عملية الحسم التي بدأت أمس الإثنين في بعض مديريات محافظة أبين، ليست تحركا عسكريا معزولا، بل تمثل امتدادا طبيعيا لعملية سهام الشرق، ضمن مشروع جنوبي متكامل يقوم على تطهير الأرض من الجماعات المتطرفة والقوى الدخيلة، التي حاولت تحويل بعض المناطق إلى بؤر للفوضى والإرهاب، مشددا على أن أي استقرار حقيقي أو حديث عن دولة لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود هذه التنظيمات".وقال صالح "إن الجنوب وقيادته السياسية يرفضان الإرهاب فكرا وممارسة، ولن يسمحا بأن تكون أرضه ملاذا أو ممرا لأي تنظيم متطرف"، لافتا إلى أن "ما تقوم به القوات الجنوبية يجسد شراكة حقيقية وفاعلة مع المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب، وخوض هذه المواجهة بمسؤولية نيابة عن العالم".واختتم صالح، بالتأكيد على أن "القوات المسلحة الجنوبية ماضية في عملياتها حتى القضاء الكامل على بقايا الإرهاب، وأن تضحياتها اليوم تمثل استثمارا وطنيا في مستقبل آمن ومستقر، يؤسس لعودة الجنوب دولة قوية فاعلة، وعنصر استقرار في محيطه الإقليمي والدولي".وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على قوات المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني، التي تتمركز قيادتها في المدينة ذاتها شمالي مدينة المُكلا مركز محافظة حضرموت، أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، فيما أسر المجلس الانتقالي العشرات من العسكريين.وجاء تصعيد المجلس الانتقالي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى بهدف السيطرة على مديريات وادي حضرموت، غداة تفريق قوة للمنطقة، فعالية احتجاجية لأنصار المجلس في مدينة سيئون تطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية إلى محافظة مأرب الشمالية المجاورة (شمال شرقي اليمن) بمبرر أن غالبية منتسبيها من المحافظات الشمالية.عقب ذلك، هاجمت قوات المجلس الانتقالي، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قوات "حلف قبائل حضرموت" في مناطق حماية الشركات النفطية بحقول المسيلة التابعة لشركة "بترو مسيلة" شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وتتمكن من السيطرة عليها بعد مواجهات خلفت 12 قتيلا وجريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".

