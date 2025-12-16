قيادي من جنوب اليمن لـ"سبوتنيك": عملية "الحسم" تستهدف الإرهاب ومنابعه لتحقيق الأمن والاستقرار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/قيادي-من-جنوب-اليمن-لـسبوتنيك-عملية-الحسم-تستهدف-الإرهاب-ومنابعه-لتحقيق-الأمن-والاستقرار-1108250529.html
قيادي من جنوب اليمن لـ"سبوتنيك": عملية "الحسم" تستهدف الإرهاب ومنابعه لتحقيق الأمن والاستقرار
قيادي من جنوب اليمن لـ"سبوتنيك": عملية "الحسم" تستهدف الإرهاب ومنابعه لتحقيق الأمن والاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد القيادي الجنوبي، منصور صالح، أن "انطلاق عملية "الحسم" التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية، استكمالا لعملية "سهام الشرق"، يأتي بالتزامن مع عمليات تطهير... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T19:36+0000
2025-12-16T19:36+0000
حصري
الحرب على اليمن
العالم العربي
الجيش اليمني
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102501/80/1025018079_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_b01f402d40fde68ef6d896476c465efd.jpg
وقال في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "إن هذا التزامن يعكس وحدة القرار وتكامل الجهد الأمني والعسكري للقوات المسلحة الجنوبية في مختلف الجبهات، ويؤكد أن معركة الجنوب ضد الإرهاب ليست مجزأة أو ظرفية، بل تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى استعادة الأمن وترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قادرة على حماية مواطنيها وصون حدودها".وأشار صالح إلى أن "عملية الحسم التي بدأت أمس الإثنين في بعض مديريات محافظة أبين، ليست تحركا عسكريا معزولا، بل تمثل امتدادا طبيعيا لعملية سهام الشرق، ضمن مشروع جنوبي متكامل يقوم على تطهير الأرض من الجماعات المتطرفة والقوى الدخيلة، التي حاولت تحويل بعض المناطق إلى بؤر للفوضى والإرهاب، مشددا على أن أي استقرار حقيقي أو حديث عن دولة لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود هذه التنظيمات".وقال صالح "إن الجنوب وقيادته السياسية يرفضان الإرهاب فكرا وممارسة، ولن يسمحا بأن تكون أرضه ملاذا أو ممرا لأي تنظيم متطرف"، لافتا إلى أن "ما تقوم به القوات الجنوبية يجسد شراكة حقيقية وفاعلة مع المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب، وخوض هذه المواجهة بمسؤولية نيابة عن العالم".واختتم صالح، بالتأكيد على أن "القوات المسلحة الجنوبية ماضية في عملياتها حتى القضاء الكامل على بقايا الإرهاب، وأن تضحياتها اليوم تمثل استثمارا وطنيا في مستقبل آمن ومستقر، يؤسس لعودة الجنوب دولة قوية فاعلة، وعنصر استقرار في محيطه الإقليمي والدولي".وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على قوات المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني، التي تتمركز قيادتها في المدينة ذاتها شمالي مدينة المُكلا مركز محافظة حضرموت، أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، فيما أسر المجلس الانتقالي العشرات من العسكريين.وجاء تصعيد المجلس الانتقالي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى بهدف السيطرة على مديريات وادي حضرموت، غداة تفريق قوة للمنطقة، فعالية احتجاجية لأنصار المجلس في مدينة سيئون تطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية إلى محافظة مأرب الشمالية المجاورة (شمال شرقي اليمن) بمبرر أن غالبية منتسبيها من المحافظات الشمالية.عقب ذلك، هاجمت قوات المجلس الانتقالي، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قوات "حلف قبائل حضرموت" في مناطق حماية الشركات النفطية بحقول المسيلة التابعة لشركة "بترو مسيلة" شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وتتمكن من السيطرة عليها بعد مواجهات خلفت 12 قتيلا وجريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20251215/ما-يجري-في-جنوب-اليمن-صراع-بين-الانتقالي-والشرعية-أم-محاولات-لفرض-الأمن-والاستقرار-1108200203.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102501/80/1025018079_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_438eb07747ce0be7eedb5a9960f85102.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الحرب على اليمن, العالم العربي, الجيش اليمني, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, الحرب على اليمن, العالم العربي, الجيش اليمني, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة

قيادي من جنوب اليمن لـ"سبوتنيك": عملية "الحسم" تستهدف الإرهاب ومنابعه لتحقيق الأمن والاستقرار

19:36 GMT 16.12.2025
جنوب اليمن
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد القيادي الجنوبي، منصور صالح، أن "انطلاق عملية "الحسم" التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية، استكمالا لعملية "سهام الشرق"، يأتي بالتزامن مع عمليات تطهير وتأمين وادي وصحراء حضرموت، في إطار معركة وطنية شاملة تستهدف اجتثاث الإرهاب من الجنوب وتجفيف منابعه، وتهيئة الأرض لعودة الجنوب كدولة آمنة ومستقرة".
وقال في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "إن هذا التزامن يعكس وحدة القرار وتكامل الجهد الأمني والعسكري للقوات المسلحة الجنوبية في مختلف الجبهات، ويؤكد أن معركة الجنوب ضد الإرهاب ليست مجزأة أو ظرفية، بل تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى استعادة الأمن وترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قادرة على حماية مواطنيها وصون حدودها".
وأشار صالح إلى أن "عملية الحسم التي بدأت أمس الإثنين في بعض مديريات محافظة أبين، ليست تحركا عسكريا معزولا، بل تمثل امتدادا طبيعيا لعملية سهام الشرق، ضمن مشروع جنوبي متكامل يقوم على تطهير الأرض من الجماعات المتطرفة والقوى الدخيلة، التي حاولت تحويل بعض المناطق إلى بؤر للفوضى والإرهاب، مشددا على أن أي استقرار حقيقي أو حديث عن دولة لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود هذه التنظيمات".

واستطرد: "القوات المسلحة الجنوبية تخوض هذه المعركة دفاعا عن شعب الجنوب وأمنه، وفي الوقت ذاته دفاعا عن أمن الإقليم والعالم، باعتبار أن الإرهاب الذي يتم اجتثاثه في أبين ووادي وصحراء حضرموت هو إرهاب عابر للحدود، يهدد الاستقرار الإقليمي والمصالح الدولية وخطوط الملاحة".

وقال صالح "إن الجنوب وقيادته السياسية يرفضان الإرهاب فكرا وممارسة، ولن يسمحا بأن تكون أرضه ملاذا أو ممرا لأي تنظيم متطرف"، لافتا إلى أن "ما تقوم به القوات الجنوبية يجسد شراكة حقيقية وفاعلة مع المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب، وخوض هذه المواجهة بمسؤولية نيابة عن العالم".
واختتم صالح، بالتأكيد على أن "القوات المسلحة الجنوبية ماضية في عملياتها حتى القضاء الكامل على بقايا الإرهاب، وأن تضحياتها اليوم تمثل استثمارا وطنيا في مستقبل آمن ومستقر، يؤسس لعودة الجنوب دولة قوية فاعلة، وعنصر استقرار في محيطه الإقليمي والدولي".
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
ما يجري في جنوب اليمن.. صراع بين الانتقالي والشرعية أم محاولات لفرض الأمن والاستقرار؟
أمس, 20:09 GMT
وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على قوات المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني، التي تتمركز قيادتها في المدينة ذاتها شمالي مدينة المُكلا مركز محافظة حضرموت، أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، فيما أسر المجلس الانتقالي العشرات من العسكريين.
وجاء تصعيد المجلس الانتقالي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى بهدف السيطرة على مديريات وادي حضرموت، غداة تفريق قوة للمنطقة، فعالية احتجاجية لأنصار المجلس في مدينة سيئون تطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية إلى محافظة مأرب الشمالية المجاورة (شمال شرقي اليمن) بمبرر أن غالبية منتسبيها من المحافظات الشمالية.
عقب ذلك، هاجمت قوات المجلس الانتقالي، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قوات "حلف قبائل حضرموت" في مناطق حماية الشركات النفطية بحقول المسيلة التابعة لشركة "بترو مسيلة" شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وتتمكن من السيطرة عليها بعد مواجهات خلفت 12 قتيلا وجريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала