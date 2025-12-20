أجمل صور الفضاء لعام 2025

السديم الكوكبي "إن جي سي 6302"
الهالة الشمسية كما رصدتها مهمة "بروبا-3" الفضائية بواسطة جهاز "ASPIICS"
الغابات والمناظر الطبيعية في بوليفيا كما رصدها القمر الصناعي "بيوماس"
رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، يلتقط صورة "سيلفي" على متن محطة الفضاء الدولية، بينما كان زملاؤه أليكسي زوبريتسكي وسيرجي ريزيكوف، يعملان خارج المحطة
بركان مارس القديم "آرسيا مونس" تم تصويره في 2 مايو/ أيار 2025، بواسطة مسبار "NASA’s 2001 Mars Odyssey"
لقطة متلألئة لميلاد النجوم في العنقود النجمي الصغير "بيسميس 24" على بعد نحو 5500 سنة ضوئية في كوكبة العقرب
على اليسار، صورة محسّنة الألوان لكوكب "نبتون" رصدها تلسكوب "هابل" الفضائي. على اليمين، دمج هذه الصورة مع بيانات من تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي.
صورة ملونة لارتفاع نهري مسطح متآكل على سطح المريخ، مع ظهور كثبان رملية تتحرك فوقه
تلسكوب "هابل" أعاد رصد المذنب بين النجوم "3I/ATLAS"، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستخدام كاميرا "Wide Field Camera 3"
صورة بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة تظهر 4 طبقات ملتفة من الغبار حول زوج من نجوم "وولف - رايت" تُعرف باسم "آبيب"
أنكوريدج قبل قمة رئيسي روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب
ظل مركبة هبوط القمر الخاصة "بلو غوست"، يظهر على سطح القمر بعد الهبوط وإيصال شحنة خاصة لـ"ناسا"، 2 مارس/ آذار 2025
صورة جديدة لمجرة "النحات" Sculptor) Galaxy) بالألوان المزيفة، توضح أطوال موجية مختلفة للضوء الصادر عن الهيدروجين والنيتروجين والكبريت والأكسجين، مع ضوء وردي من النجوم الوليدة
الكوكب الأحمر يظهر بلون أزرق فاتح في صورة بالأشعة تحت الحمراء
مشهد نادر للبرق المعروف باسم "سبرايت"
بعدسة رائدة الفضاء من وكالة "ناسا"، نيكول آيرز
صورة غامضة "طائر فوق الشمس" التقطها تلسكوب "LASCO"
تلسكوب "Webb" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، التقط أكثر صورة تفصيلًا للسديم الكوكبي "إن جي سي 1514"
باقة من آلاف النجوم المزهرة في منطقة تكوين النجوم "30 Doradus"، تم تكوينها من أعمق صورة بالأشعة السينية على الإطلاق
مركبة المريخ "NASA Perseverance" التقطت صورة بانورامية 360 درجة لمنطقة "Falbreen"
جزيرة "سيموشير"، بركان "زافاريتسكي"، جبل "ميلنا" باللون الفيروزي
منظر جديد للسديم "Trifid" و"Lagoon"، تم دمج 678 صورة خلال 7.2 ساعات لإظهار تفاصيل غاز وغبار دقيقة
صورة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية
حرائق ألتادينا، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 8 يناير/ كانون الثاني 2025، صورة بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة من قمر "Maxar" الصناعي
