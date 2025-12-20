عربي
لافروف يشارك في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251220/أجمل-صور-الفضاء-لعام-2025-1108369678.html
أجمل صور الفضاء لعام 2025
أجمل صور الفضاء لعام 2025
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة لقطات فضائية مذهلة، تجسّد روعة الكون وتعقيداته من أقرب الكواكب إلى أبعد النجوم والمجرات، والتي تم تصويرها خلال عام 2025. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T09:44+0000
2025-12-20T09:44+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108369847_0:250:3046:1963_1920x0_80_0_0_1f59d72783092631611cf591fc61ac17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108369847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcdc0f5ee4829b340b469202955ce144.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أجمل صور الفضاء لعام 2025

09:44 GMT 20.12.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة لقطات فضائية مذهلة، تجسّد روعة الكون وتعقيداته من أقرب الكواكب إلى أبعد النجوم والمجرات، والتي تم تصويرها خلال عام 2025.
© Photo / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

السديم الكوكبي "إن جي سي 6302"

السديم الكوكبي &quot;إن جي سي 6302&quot; - سبوتنيك عربي
1/23
© Photo / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

السديم الكوكبي "إن جي سي 6302"

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Proba-3/ASPIICS/WOW algorithm /

الهالة الشمسية كما رصدتها مهمة "بروبا-3" الفضائية بواسطة جهاز "ASPIICS"

الهالة الشمسية كما رصدتها مهمة &quot;بروبا-3&quot; الفضائية بواسطة جهاز &quot;ASPIICS&quot; - سبوتنيك عربي
2/23
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Proba-3/ASPIICS/WOW algorithm /

الهالة الشمسية كما رصدتها مهمة "بروبا-3" الفضائية بواسطة جهاز "ASPIICS"

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA /

الغابات والمناظر الطبيعية في بوليفيا كما رصدها القمر الصناعي "بيوماس"

الغابات والمناظر الطبيعية في بوليفيا كما رصدها القمر الصناعي &quot;بيوماس&quot; - سبوتنيك عربي
3/23
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA /

الغابات والمناظر الطبيعية في بوليفيا كما رصدها القمر الصناعي "بيوماس"

© Photo / OlegPlatonov152/Telegram

رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، يلتقط صورة "سيلفي" على متن محطة الفضاء الدولية، بينما كان زملاؤه أليكسي زوبريتسكي وسيرجي ريزيكوف، يعملان خارج المحطة

رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، يلتقط صورة &quot;سيلفي&quot; على متن محطة الفضاء الدولية، بينما كان زملاؤه أليكسي زوبريتسكي وسيرجي ريزيكوف، يعملان خارج المحطة - سبوتنيك عربي
4/23
© Photo / OlegPlatonov152/Telegram

رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، يلتقط صورة "سيلفي" على متن محطة الفضاء الدولية، بينما كان زملاؤه أليكسي زوبريتسكي وسيرجي ريزيكوف، يعملان خارج المحطة

© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU

بركان مارس القديم "آرسيا مونس" تم تصويره في 2 مايو/ أيار 2025، بواسطة مسبار "NASA’s 2001 Mars Odyssey"

بركان مارس القديم &quot;آرسيا مونس&quot; تم تصويره في 2 مايو/ أيار 2025، بواسطة مسبار &quot;NASA’s 2001 Mars Odyssey&quot; - سبوتنيك عربي
5/23
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU

بركان مارس القديم "آرسيا مونس" تم تصويره في 2 مايو/ أيار 2025، بواسطة مسبار "NASA’s 2001 Mars Odyssey"

© Photo / NASA, ESA, CSA, and STScI, A. Pagan (STScI)

لقطة متلألئة لميلاد النجوم في العنقود النجمي الصغير "بيسميس 24" على بعد نحو 5500 سنة ضوئية في كوكبة العقرب

لقطة متلألئة لميلاد النجوم في العنقود النجمي الصغير &quot;بيسميس 24&quot; على بعد نحو 5500 سنة ضوئية في كوكبة العقرب - سبوتنيك عربي
6/23
© Photo / NASA, ESA, CSA, and STScI, A. Pagan (STScI)

لقطة متلألئة لميلاد النجوم في العنقود النجمي الصغير "بيسميس 24" على بعد نحو 5500 سنة ضوئية في كوكبة العقرب

© Photo / NASA, ESA, CSA, STScI, Heidi Hammel (AURA), Henrik Melin (Northumbria University), Leigh Fletcher (University of Leicester), Stefanie Milam (NASA-GSFC)

على اليسار، صورة محسّنة الألوان لكوكب "نبتون" رصدها تلسكوب "هابل" الفضائي. على اليمين، دمج هذه الصورة مع بيانات من تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي.

على اليسار، صورة محسّنة الألوان لكوكب &quot;نبتون&quot; رصدها تلسكوب &quot;هابل&quot; الفضائي. على اليمين، دمج هذه الصورة مع بيانات من تلسكوب &quot;جيمس ويب&quot; الفضائي. - سبوتنيك عربي
7/23
© Photo / NASA, ESA, CSA, STScI, Heidi Hammel (AURA), Henrik Melin (Northumbria University), Leigh Fletcher (University of Leicester), Stefanie Milam (NASA-GSFC)

على اليسار، صورة محسّنة الألوان لكوكب "نبتون" رصدها تلسكوب "هابل" الفضائي. على اليمين، دمج هذه الصورة مع بيانات من تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي.

CC BY 4.0 / HiRISE Image: ESP_085386_1505 NASA/JPL/University of Arizona (cropped image) /

صورة ملونة لارتفاع نهري مسطح متآكل على سطح المريخ، مع ظهور كثبان رملية تتحرك فوقه

صورة ملونة لارتفاع نهري مسطح متآكل على سطح المريخ، مع ظهور كثبان رملية تتحرك فوقه - سبوتنيك عربي
8/23
CC BY 4.0 / HiRISE Image: ESP_085386_1505 NASA/JPL/University of Arizona (cropped image) /

صورة ملونة لارتفاع نهري مسطح متآكل على سطح المريخ، مع ظهور كثبان رملية تتحرك فوقه

© Photo / NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Shanghai Astronomical Observatory). Image Processing: J. DePasquale (STScI)

تلسكوب "هابل" أعاد رصد المذنب بين النجوم "3I/ATLAS"، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستخدام كاميرا "Wide Field Camera 3"

تلسكوب &quot;هابل&quot; أعاد رصد المذنب بين النجوم &quot;3I/ATLAS&quot;، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستخدام كاميرا &quot;Wide Field Camera 3&quot; - سبوتنيك عربي
9/23
© Photo / NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Shanghai Astronomical Observatory). Image Processing: J. DePasquale (STScI)

تلسكوب "هابل" أعاد رصد المذنب بين النجوم "3I/ATLAS"، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستخدام كاميرا "Wide Field Camera 3"

© Photo / Image: NASA, ESA, CSA, STScI; Science: Yinuo Han (Caltech), Ryan White (Macquarie University); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

صورة بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة تظهر 4 طبقات ملتفة من الغبار حول زوج من نجوم "وولف - رايت" تُعرف باسم "آبيب"

صورة بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة تظهر 4 طبقات ملتفة من الغبار حول زوج من نجوم &quot;وولف - رايت&quot; تُعرف باسم &quot;آبيب&quot; - سبوتنيك عربي
10/23
© Photo / Image: NASA, ESA, CSA, STScI; Science: Yinuo Han (Caltech), Ryan White (Macquarie University); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

صورة بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة تظهر 4 طبقات ملتفة من الغبار حول زوج من نجوم "وولف - رايت" تُعرف باسم "آبيب"

© Photo / Resurs-P, Roscosmos/Telegram

أنكوريدج قبل قمة رئيسي روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب

أنكوريدج قبل قمة رئيسي روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب - سبوتنيك عربي
11/23
© Photo / Resurs-P, Roscosmos/Telegram

أنكوريدج قبل قمة رئيسي روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب

© AP Photo / NASA/Firefly Aerospace

ظل مركبة هبوط القمر الخاصة "بلو غوست"، يظهر على سطح القمر بعد الهبوط وإيصال شحنة خاصة لـ"ناسا"، 2 مارس/ آذار 2025

ظل مركبة هبوط القمر الخاصة &quot;بلو غوست&quot;، يظهر على سطح القمر بعد الهبوط وإيصال شحنة خاصة لـ&quot;ناسا&quot;، 2 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي
12/23
© AP Photo / NASA/Firefly Aerospace

ظل مركبة هبوط القمر الخاصة "بلو غوست"، يظهر على سطح القمر بعد الهبوط وإيصال شحنة خاصة لـ"ناسا"، 2 مارس/ آذار 2025

© Photo / ESO/E. Congiu et al.

صورة جديدة لمجرة "النحات" Sculptor) Galaxy) بالألوان المزيفة، توضح أطوال موجية مختلفة للضوء الصادر عن الهيدروجين والنيتروجين والكبريت والأكسجين، مع ضوء وردي من النجوم الوليدة

صورة جديدة لمجرة &quot;النحات&quot; Sculptor) Galaxy) بالألوان المزيفة، توضح أطوال موجية مختلفة للضوء الصادر عن الهيدروجين والنيتروجين والكبريت والأكسجين، مع ضوء وردي من النجوم الوليدة - سبوتنيك عربي
13/23
© Photo / ESO/E. Congiu et al.

صورة جديدة لمجرة "النحات" Sculptor) Galaxy) بالألوان المزيفة، توضح أطوال موجية مختلفة للضوء الصادر عن الهيدروجين والنيتروجين والكبريت والأكسجين، مع ضوء وردي من النجوم الوليدة

© Photo / ESA

الكوكب الأحمر يظهر بلون أزرق فاتح في صورة بالأشعة تحت الحمراء

الكوكب الأحمر يظهر بلون أزرق فاتح في صورة بالأشعة تحت الحمراء - سبوتنيك عربي
14/23
© Photo / ESA

الكوكب الأحمر يظهر بلون أزرق فاتح في صورة بالأشعة تحت الحمراء

© Photo / Social media page of Nichole “Vapor” Ayers

مشهد نادر للبرق المعروف باسم "سبرايت"

بعدسة رائدة الفضاء من وكالة "ناسا"، نيكول آيرز

 مشهد نادر للبرق المعروف باسم &quot;سبرايت&quot;بعدسة رائدة الفضاء من وكالة &quot;ناسا&quot;، نيكول آيرز - سبوتنيك عربي
15/23
© Photo / Social media page of Nichole “Vapor” Ayers

مشهد نادر للبرق المعروف باسم "سبرايت"

بعدسة رائدة الفضاء من وكالة "ناسا"، نيكول آيرز

© Photo / The Laboratory of X-Ray Astronomy of the Sun/Telegram

صورة غامضة "طائر فوق الشمس" التقطها تلسكوب "LASCO"

صورة غامضة &quot;طائر فوق الشمس&quot; التقطها تلسكوب &quot;LASCO&quot; - سبوتنيك عربي
16/23
© Photo / The Laboratory of X-Ray Astronomy of the Sun/Telegram

صورة غامضة "طائر فوق الشمس" التقطها تلسكوب "LASCO"

CC BY 4.0 / NASA, ESA, CSA, STScI, Michael Ressler (NASA-JPL), Dave Jones (IAC) (cropped image) /

تلسكوب "Webb" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، التقط أكثر صورة تفصيلًا للسديم الكوكبي "إن جي سي 1514"

تلسكوب &quot;Webb&quot; الفضائي التابع لوكالة &quot;ناسا&quot;، التقط أكثر صورة تفصيلًا للسديم الكوكبي &quot;إن جي سي 1514&quot; - سبوتنيك عربي
17/23
CC BY 4.0 / NASA, ESA, CSA, STScI, Michael Ressler (NASA-JPL), Dave Jones (IAC) (cropped image) /

تلسكوب "Webb" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، التقط أكثر صورة تفصيلًا للسديم الكوكبي "إن جي سي 1514"

© Photo / X-ray: NASA/CXC/Penn State Univ./L. Townsley et al.; Infrared: NASA/JPL-CalTech/SST; Optical: NASA/STScI/HST; Radio: ESO/NAOJ/NRAO/ALMA; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, N. Wolk, K. Arcand

باقة من آلاف النجوم المزهرة في منطقة تكوين النجوم "30 Doradus"، تم تكوينها من أعمق صورة بالأشعة السينية على الإطلاق

باقة من آلاف النجوم المزهرة في منطقة تكوين النجوم &quot;30 Doradus&quot;، تم تكوينها من أعمق صورة بالأشعة السينية على الإطلاق - سبوتنيك عربي
18/23
© Photo / X-ray: NASA/CXC/Penn State Univ./L. Townsley et al.; Infrared: NASA/JPL-CalTech/SST; Optical: NASA/STScI/HST; Radio: ESO/NAOJ/NRAO/ALMA; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, N. Wolk, K. Arcand

باقة من آلاف النجوم المزهرة في منطقة تكوين النجوم "30 Doradus"، تم تكوينها من أعمق صورة بالأشعة السينية على الإطلاق

© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

مركبة المريخ "NASA Perseverance" التقطت صورة بانورامية 360 درجة لمنطقة "Falbreen"

مركبة المريخ &quot;NASA Perseverance&quot; التقطت صورة بانورامية 360 درجة لمنطقة &quot;Falbreen&quot; - سبوتنيك عربي
19/23
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

مركبة المريخ "NASA Perseverance" التقطت صورة بانورامية 360 درجة لمنطقة "Falbreen"

© Photo / Alexander Gorbunov / Roscosmos

جزيرة "سيموشير"، بركان "زافاريتسكي"، جبل "ميلنا" باللون الفيروزي

جزيرة &quot;سيموشير&quot;، بركان &quot;زافاريتسكي&quot;، جبل &quot;ميلنا&quot; باللون الفيروزي - سبوتنيك عربي
20/23
© Photo / Alexander Gorbunov / Roscosmos

جزيرة "سيموشير"، بركان "زافاريتسكي"، جبل "ميلنا" باللون الفيروزي

CC BY 4.0 / NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory (cropped image) /

منظر جديد للسديم "Trifid" و"Lagoon"، تم دمج 678 صورة خلال 7.2 ساعات لإظهار تفاصيل غاز وغبار دقيقة

منظر جديد للسديم &quot;Trifid&quot; و&quot;Lagoon&quot;، تم دمج 678 صورة خلال 7.2 ساعات لإظهار تفاصيل غاز وغبار دقيقة - سبوتنيك عربي
21/23
CC BY 4.0 / NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory (cropped image) /

منظر جديد للسديم "Trifid" و"Lagoon"، تم دمج 678 صورة خلال 7.2 ساعات لإظهار تفاصيل غاز وغبار دقيقة

© Photo / OlegPlatonov152/Telegram

صورة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية

صورة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي
22/23
© Photo / OlegPlatonov152/Telegram

صورة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية

© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

حرائق ألتادينا، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 8 يناير/ كانون الثاني 2025، صورة بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة من قمر "Maxar" الصناعي

حرائق ألتادينا، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 8 يناير/ كانون الثاني 2025، صورة بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة من قمر &quot;Maxar&quot; الصناعي - سبوتنيك عربي
23/23
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

حرائق ألتادينا، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 8 يناير/ كانون الثاني 2025، صورة بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة من قمر "Maxar" الصناعي

