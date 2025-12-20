https://sarabic.ae/20251220/طائرة-النقل-الروسية-إيل--76-إم-دي-90-إيه--1108366240.html
طائرة النقل الروسية "إيل- 76 إم دي-90 إيه"
طائرة النقل الروسية "إيل- 76 إم دي-90 إيه"
تعدّ طائرة النقل الروسية "إيل-76 إم دي-90 إيه"، من أحدث وأهم طائرات النقل في الأسطول الجوي الروسي، إذ تمثل تحديثا عميقًا لطائرة "إيل-76 إم دي" الشهيرة.
طائرة النقل الروسية "إيل- 76 إم دي-90 إيه"
طائرة النقل الروسية "إيل- 76 إم دي-90 إيه"
انفوجرافيك
طائرة النقل الروسية "إيل- 76 إم دي-90 إيه"
تعدّ طائرة النقل الروسية "إيل-76 إم دي-90 إيه"، من أحدث وأهم طائرات النقل في الأسطول الجوي الروسي، إذ تمثل تحديثا عميقًا لطائرة "إيل-76 إم دي" الشهيرة. تعرّف على المواصفات التقنية والقدرات التشغيلية للطائرة من خلال الفيديوغراف، الذي أعدّه فريق "سبوتنيك".