روسيا تطلع مصر على مستجدات العملية العسكرية.. و"حزب الله" العراقي يرفض نزع السلاح

روسيا تطلع مصر على مستجدات العملية العسكرية.. و"حزب الله" العراقي يرفض نزع السلاح

أطلع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، معربا عن شكره للأخير على نهج... 21.12.2025

وقالت الخارجية الروسية في بيان، أمس السبت: "أطلع، سيرغي لافروف، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على سير العملية العسكرية الخاصة، وأعرب عن امتنانه للقيادة المصرية لنهجها المتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "روسيا دولة عظمى تلعب أدوارا مهمة في التوازن الدولي والإقليمي"، مشيرا إلى أن "مصر تدفع عن طريق الدبلوماسية المصرية لإنهاء الحرب حتى تتفرغ روسيا لدورها الوازن في المنطقة والعالم".كتائب "حزب الله" العراقية ترفض نزع سلاحها وترهن أي تفاهم لحصر السلاح بخروج القوات الأجنبيةأعلنت كتائب "حزب الله" العراقية، في بيان، أمس السبت، رفضها القاطع لأي حديث عن نزع سلاحها أو حصر السلاح بيد الدولة، مرهنة أي تفاهم مع الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية، بما فيها قوات "الاحتلال" الأمريكي والناتو والجيش التركي.وأكد بيان الحزب أن "المقاومة حق، وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها"، مشدداً على أن الحديث عن أي تفاهم مع الحكومة "لن يكون إلا بعد خروج جميع قوات "الاحتلال" والناتو والجيش التركي، مع وجوب الاطمئنان على شعبنا ومقدساتنا من تهديد عصابات الجولاني والبيشمركة"، وفق تعبير البيان.وقال الشرع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مسألة الضمانات وانتهاء الوجود الأمريكي في العراق مهم جدا لحل هذه المسألة، خاصة وأن بعض الفصائل استجابت بالفعل لدعوة الحكومة العراقية بدمجها في القوات المسلحة، مثل بعض فصائل الحشد الشعبي".الرئيس البرازيلي يحذر من "كارثة إنسانية" في حال اندلاع عمل عسكري ضد فنزويلاقال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يوم السبت، إن أي عمل عسكري أمريكي في فنزويلا سيؤدي إلى "كارثة إنسانية".وأضاف لولا خلال افتتاحه قمة تجمع "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية: "بعد 4 عقود من حرب الفوكلاند، باتت قارة أمريكا الجنوبية تعاني مرة أخرى من وطأة الوجود العسكري لقوة أجنبية"، في إشارة إلى نزاع عام 1982 بين بريطانيا والأرجنتين حول الجزر المتنازع عليها في جنوب المحيط الأطلسي.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إذا أرادت أمريكا مكافحة المخدرات فلتكافحها على أراضيها، فزعماء تجارة المخدرات موجودون في ميامي ولوس أنجلوس ونيويورك، ويعيشون في شقق فاخرة وقصور، ويديرون تجارة المخدرات من هناك".وزير الخارجية الإيراني ينتقد الموقف النووي للـ"ترويكا" الأوروبيةانتقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ما وصفه بالنهج "غير المسؤول"، الذي تنتهجه كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة بـ"الترويكا" الأوروبية، في التعامل مع الملف النووي الإيراني.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، بأن عراقجي، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، أن بلاده "لم ترفض في أي وقت مبدأ التفاوض أو الحوار، طالما كان قائمًا على احترام الحقوق القانونية والمصالح الوطنية المشروعة لإيران"، مشددًا في الوقت ذاته على "رفض طهران لأي مفاوضات تهدف إلى فرض مطالب من طرف واحد".وأشار شاوردي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "المسالة الآن تعقدت كما لم تكن من قبل، خاصة بعد عودة العقوبات مرة أخرى خاصة العقوبات الأوربية طبقا لـ"سناباك".تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانياكشفت تقارير صحفية أوروبية عن تفاصيل مالية جديدة للخطة التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا بعد تعثر مصادرة الأصول الروسية المجمدة.ووفقا للتقرير فإن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بموجب هذه الخطة بسداد فائدة سنوية تصل إلى 3 مليارات يورو من ميزانيته العامة على قرض سيتم إصداره لصالح كييف.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأمر سيفاقم بكل تأكيد الضغوط على ميزانية الاتحاد الأوروبي الممتدة لسبع سنوات مقبلة، وأن الميزانية تواجه بالأساس نقصا في التمويل بسبب الإنفاق على الدفاع والطاقة"، لافتا إلى أن "دولة مثل ألمانيا ستتحمل الجزء الأكبر من التكاليف، وستغطي معظم الفوائد السنوية باعتبارها أكبر كتلة في الاتحاد الأوروبي، ما قد يُحدث تخفيضات في الإنفاق الداخلي في ألمانيا".

