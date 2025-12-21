الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

© Getty Images / Anadolu/Abdul Goni

أنصار الشريف عثمان هادي، يغلقون الشوارع ويشعلون النيران في دكا بعد أنباء عن وفاته في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مستشفى سنغافورة في بنغلاديش. وكان هادي أصيب بجروح خطيرة برصاصة في الرأس، خلال مشاركته في تجمع سياسي في بيجويناغار