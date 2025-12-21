عربي
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة، والتي التقطتها عدسات المصورين، خلال الأسبوع.
2025-12-21T12:42+0000
2025-12-21T12:42+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108418727_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_2a299fe1dd271d469dcfd19a8dc1bce4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108418727_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84ee42a8a4ed359fe7277620cdc1dea7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

12:42 GMT 21.12.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة، والتي التقطتها عدسات المصورين، خلال الأسبوع.
© Getty Images / Fabrizio Villa

منظر جوي عند غروب الشمس لمركز "سنتوريب" المأهول بالسكان، والذي يقع على ارتفاع يزيد عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، على قمة جبل إتنا بإيطاليا، الذي يشكل تصميمه الحضري الفريد شكلًا يشبه الإنسان

منظر جوي عند غروب الشمس لمركز &quot;سنتوريب&quot; المأهول بالسكان، والذي يقع على ارتفاع يزيد عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، على قمة جبل إتنا بإيطاليا، الذي يشكل تصميمه الحضري الفريد شكلًا يشبه الإنسان - سبوتنيك عربي
1/13
© Getty Images / Fabrizio Villa

منظر جوي عند غروب الشمس لمركز "سنتوريب" المأهول بالسكان، والذي يقع على ارتفاع يزيد عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، على قمة جبل إتنا بإيطاليا، الذي يشكل تصميمه الحضري الفريد شكلًا يشبه الإنسان

© AP Photo / Jacquelyn Martin

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعدّل تسريحة شعره، مازحا لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي للرجال في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في المكتب البيضاوي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعدّل تسريحة شعره، مازحا لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي للرجال في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في المكتب البيضاوي - سبوتنيك عربي
2/13
© AP Photo / Jacquelyn Martin

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعدّل تسريحة شعره، مازحا لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي للرجال في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في المكتب البيضاوي

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

قارع الأجراس في كنيسة "القديس ميتروفانوفسكي الثانية" في ليسيتشانسك، روسيا

قارع الأجراس في كنيسة &quot;القديس ميتروفانوفسكي الثانية&quot; في ليسيتشانسك، روسيا - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

قارع الأجراس في كنيسة "القديس ميتروفانوفسكي الثانية" في ليسيتشانسك، روسيا

© AP Photo / Adam Gray

أناس يتجمعون في شارع بواشنطن أمام جسر "مانهاتن"، أثناء تساقط الثلوج في بروكلين، الولايات المتحدة الأمريكية

أناس يتجمعون في شارع بواشنطن أمام جسر &quot;مانهاتن&quot;، أثناء تساقط الثلوج في بروكلين، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
4/13
© AP Photo / Adam Gray

أناس يتجمعون في شارع بواشنطن أمام جسر "مانهاتن"، أثناء تساقط الثلوج في بروكلين، الولايات المتحدة الأمريكية

© Getty Images / Anadolu/Abuukar Mohamed Muhidin

صياد يحمل الأسماك على الشاطئ فوق رأسه في مقديشو لدرجة اختفاء رأسه، الصومال

صياد يحمل الأسماك على الشاطئ فوق رأسه في مقديشو لدرجة اختفاء رأسه، الصومال - سبوتنيك عربي
5/13
© Getty Images / Anadolu/Abuukar Mohamed Muhidin

صياد يحمل الأسماك على الشاطئ فوق رأسه في مقديشو لدرجة اختفاء رأسه، الصومال

© AP Photo / Jehad Alshrafi

عائلة فلسطينية تختبئ داخل عربة بسبب تساقط المطر في مدينة غزة، فلسطين

عائلة فلسطينية تختبئ داخل عربة بسبب تساقط المطر في مدينة غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي
6/13
© AP Photo / Jehad Alshrafi

عائلة فلسطينية تختبئ داخل عربة بسبب تساقط المطر في مدينة غزة، فلسطين

© Getty Images / Anadolu/Abdul Goni

أنصار الشريف عثمان هادي، يغلقون الشوارع ويشعلون النيران في دكا بعد أنباء عن وفاته في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مستشفى سنغافورة في بنغلاديش. وكان هادي أصيب بجروح خطيرة برصاصة في الرأس، خلال مشاركته في تجمع سياسي في بيجويناغار

أنصار الشريف عثمان هادي، يغلقون الشوارع ويشعلون النيران في دكا بعد أنباء عن وفاته في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مستشفى سنغافورة في بنغلاديش. وكان هادي أصيب بجروح خطيرة برصاصة في الرأس، خلال مشاركته في تجمع سياسي في بيجويناغار - سبوتنيك عربي
7/13
© Getty Images / Anadolu/Abdul Goni

أنصار الشريف عثمان هادي، يغلقون الشوارع ويشعلون النيران في دكا بعد أنباء عن وفاته في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مستشفى سنغافورة في بنغلاديش. وكان هادي أصيب بجروح خطيرة برصاصة في الرأس، خلال مشاركته في تجمع سياسي في بيجويناغار

© Getty Images / Getty Images

ماتفي سافونوف من فريق باريس سان جيرمان، محاطا بزملائه بعد فوزهم بركلات الترجيح في المباراة النهائية لكأس "إنتركونتيننتال 2025" في الدوحة، قطر

ماتفي سافونوف من فريق باريس سان جيرمان، محاطا بزملائه بعد فوزهم بركلات الترجيح في المباراة النهائية لكأس &quot;إنتركونتيننتال 2025&quot; في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي
8/13
© Getty Images / Getty Images

ماتفي سافونوف من فريق باريس سان جيرمان، محاطا بزملائه بعد فوزهم بركلات الترجيح في المباراة النهائية لكأس "إنتركونتيننتال 2025" في الدوحة، قطر

© AP Photo / Stephen Brashear

كيمبر جوستين ينقذ ديكا من حظيرة غمرتها الفيضانات أثناء فيضان في برلنغتون، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

كيمبر جوستين ينقذ ديكا من حظيرة غمرتها الفيضانات أثناء فيضان في برلنغتون، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
9/13
© AP Photo / Stephen Brashear

كيمبر جوستين ينقذ ديكا من حظيرة غمرتها الفيضانات أثناء فيضان في برلنغتون، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

طفلتان راقصتان للباليه خلال مشاركتهن في حفل بقصر "ليفاديا"، في جمهورية القرم الروسية

طفلتان راقصتان للباليه خلال مشاركتهن في حفل بقصر &quot;ليفاديا&quot;، في جمهورية القرم الروسية - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

طفلتان راقصتان للباليه خلال مشاركتهن في حفل بقصر "ليفاديا"، في جمهورية القرم الروسية

© AP Photo / Abderrazak Gouach

أشخاص يتفقدون الأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في آسفي، المغرب

أشخاص يتفقدون الأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في آسفي، المغرب - سبوتنيك عربي
11/13
© AP Photo / Abderrazak Gouach

أشخاص يتفقدون الأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في آسفي، المغرب

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

غوريلا تدعى "إيفي" تحمل صغيرتها "فينوس" بينما يراقبها والدها "كيبوري"، وهما جزء من عائلة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية المهددة بشدة بالانقراض، بينما يتفقدان أكياس عيد الميلاد، التي أهداها لهم حراس حديقة حيوان لندن، وذلك في إطار احتفال حديقة الحيوان بفعاليتها "سحر عيد الميلاد" في لندن، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

غوريلا تدعى &quot;إيفي&quot; تحمل صغيرتها &quot;فينوس&quot; بينما يراقبها والدها &quot;كيبوري&quot;، وهما جزء من عائلة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية المهددة بشدة بالانقراض، بينما يتفقدان أكياس عيد الميلاد، التي أهداها لهم حراس حديقة حيوان لندن، وذلك في إطار احتفال حديقة الحيوان بفعاليتها &quot;سحر عيد الميلاد&quot; في لندن، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - سبوتنيك عربي
12/13
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

غوريلا تدعى "إيفي" تحمل صغيرتها "فينوس" بينما يراقبها والدها "كيبوري"، وهما جزء من عائلة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية المهددة بشدة بالانقراض، بينما يتفقدان أكياس عيد الميلاد، التي أهداها لهم حراس حديقة حيوان لندن، وذلك في إطار احتفال حديقة الحيوان بفعاليتها "سحر عيد الميلاد" في لندن، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

© AP Photo / Amr Nabil

زوار يتفقدون تمثالين عملاقين من المرمر للفرعون أمنحتب الثالث قبل الافتتاح الرسمي في مدينة الأقصر المصرية

زوار يتفقدون تمثالين عملاقين من المرمر للفرعون أمنحتب الثالث قبل الافتتاح الرسمي في مدينة الأقصر المصرية - سبوتنيك عربي
13/13
© AP Photo / Amr Nabil

زوار يتفقدون تمثالين عملاقين من المرمر للفرعون أمنحتب الثالث قبل الافتتاح الرسمي في مدينة الأقصر المصرية

