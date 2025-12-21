الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

منظر جوي عند غروب الشمس لمركز "سنتوريب" المأهول بالسكان، والذي يقع على ارتفاع يزيد عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، على قمة جبل إتنا بإيطاليا، الذي يشكل تصميمه الحضري الفريد شكلًا يشبه الإنسان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعدّل تسريحة شعره، مازحا لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي للرجال في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في المكتب البيضاوي
قارع الأجراس في كنيسة "القديس ميتروفانوفسكي الثانية" في ليسيتشانسك، روسيا
أناس يتجمعون في شارع بواشنطن أمام جسر "مانهاتن"، أثناء تساقط الثلوج في بروكلين، الولايات المتحدة الأمريكية
صياد يحمل الأسماك على الشاطئ فوق رأسه في مقديشو لدرجة اختفاء رأسه، الصومال
عائلة فلسطينية تختبئ داخل عربة بسبب تساقط المطر في مدينة غزة، فلسطين
أنصار الشريف عثمان هادي، يغلقون الشوارع ويشعلون النيران في دكا بعد أنباء عن وفاته في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مستشفى سنغافورة في بنغلاديش. وكان هادي أصيب بجروح خطيرة برصاصة في الرأس، خلال مشاركته في تجمع سياسي في بيجويناغار
ماتفي سافونوف من فريق باريس سان جيرمان، محاطا بزملائه بعد فوزهم بركلات الترجيح في المباراة النهائية لكأس "إنتركونتيننتال 2025" في الدوحة، قطر
كيمبر جوستين ينقذ ديكا من حظيرة غمرتها الفيضانات أثناء فيضان في برلنغتون، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية
طفلتان راقصتان للباليه خلال مشاركتهن في حفل بقصر "ليفاديا"، في جمهورية القرم الروسية
أشخاص يتفقدون الأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في آسفي، المغرب
غوريلا تدعى "إيفي" تحمل صغيرتها "فينوس" بينما يراقبها والدها "كيبوري"، وهما جزء من عائلة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية المهددة بشدة بالانقراض، بينما يتفقدان أكياس عيد الميلاد، التي أهداها لهم حراس حديقة حيوان لندن، وذلك في إطار احتفال حديقة الحيوان بفعاليتها "سحر عيد الميلاد" في لندن، الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
زوار يتفقدون تمثالين عملاقين من المرمر للفرعون أمنحتب الثالث قبل الافتتاح الرسمي في مدينة الأقصر المصرية
