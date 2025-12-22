https://sarabic.ae/20251222/النفط-العراقية-تشغيل-مشروع-غاز-الناصرية-والغراف-في-الربع-الأول-من-العام-2027-1108459178.html

النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، اعتزامها تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف"، في الربع الأول من العام 2027. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، في بيان، أن "الأعمال في مشروع غاز "الناصرية والغراف" تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع، محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة "غاز الجنوب" بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني".وتابع وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، أن "المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وملف الطاقة في العراق".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة العراقية "ماضية في إيقاف استيراد الغاز من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجه داخل البلاد".وأضاف: "نتوجه لإيقاف حرق الغاز، الذي يكلفنا سنويا 4 مليارات دولار"، وفقا لبيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

