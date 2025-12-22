https://sarabic.ae/20251222/النفط-العراقية-تشغيل-مشروع-غاز-الناصرية-والغراف-في-الربع-الأول-من-العام-2027-1108459178.html
النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027
النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، اعتزامها تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف"، في الربع الأول من العام 2027. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T11:52+0000
2025-12-22T11:52+0000
2025-12-22T11:52+0000
العالم العربي
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104405691_0:0:3385:1904_1920x0_80_0_0_668d45197fb655b7b402a88d93a88d4f.jpg
وذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، في بيان، أن "الأعمال في مشروع غاز "الناصرية والغراف" تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع، محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة "غاز الجنوب" بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني".وتابع وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، أن "المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وملف الطاقة في العراق".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة العراقية "ماضية في إيقاف استيراد الغاز من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجه داخل البلاد".وأضاف: "نتوجه لإيقاف حرق الغاز، الذي يكلفنا سنويا 4 مليارات دولار"، وفقا لبيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
https://sarabic.ae/20251221/الداخلية-العراقية-لن-يسمح-بأي-سلاح-خارج-إطار-الدولة-1108425464.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104405691_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_823e45dd742ca8a8955489b3b4d8ac74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، اعتزامها تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف"، في الربع الأول من العام 2027.
وذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، في بيان، أن "الأعمال في مشروع غاز "الناصرية والغراف" تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع، محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة "غاز الجنوب" بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني".
وأضاف أن "المشروع دخل مرحلة تنفيذية متقدمة، مع المباشرة الفعلية بأعمال نصب وتركيب المعدات التخصصية في موقع المشروع بعد وصولها كاملة، وبالتعاون مع شركة "بيكر هيوز" العالمية"، لافتًا إلى أن "طاقته الاستثمارية تُقدَّر بنحو 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، سيتم استثمارها تدريجيًا ضمن التصاميم المعتمدة، بما يعزز إمدادات الوقود للشبكة الوطنية ويدعم استقرار منظومة الطاقة".
وتابع وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، أن "المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وملف الطاقة في العراق".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة العراقية "ماضية في إيقاف استيراد الغاز من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجه داخل البلاد".
وقال السوداني: "اتخذنا خطوات منهجية وهيكلية لإصلاح الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط فقط، ولدينا توجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية".
وأضاف: "نتوجه لإيقاف حرق الغاز، الذي يكلفنا سنويا 4 مليارات دولار"، وفقا لبيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.