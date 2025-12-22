النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/النفط-العراقية-تشغيل-مشروع-غاز-الناصرية-والغراف-في-الربع-الأول-من-العام-2027-1108459178.html
النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027
النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، اعتزامها تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف"، في الربع الأول من العام 2027. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T11:52+0000
2025-12-22T11:52+0000
العالم العربي
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104405691_0:0:3385:1904_1920x0_80_0_0_668d45197fb655b7b402a88d93a88d4f.jpg
وذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، في بيان، أن "الأعمال في مشروع غاز "الناصرية والغراف" تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع، محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة "غاز الجنوب" بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني".وتابع وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، أن "المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وملف الطاقة في العراق".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة العراقية "ماضية في إيقاف استيراد الغاز من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجه داخل البلاد".وأضاف: "نتوجه لإيقاف حرق الغاز، الذي يكلفنا سنويا 4 مليارات دولار"، وفقا لبيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
https://sarabic.ae/20251221/الداخلية-العراقية-لن-يسمح-بأي-سلاح-خارج-إطار-الدولة-1108425464.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104405691_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_823e45dd742ca8a8955489b3b4d8ac74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

النفط العراقية: تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف" في الربع الأول من العام 2027

11:52 GMT 22.12.2025
© AP Photoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، اعتزامها تشغيل مشروع غاز "الناصرية والغراف"، في الربع الأول من العام 2027.
وذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، في بيان، أن "الأعمال في مشروع غاز "الناصرية والغراف" تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع، محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة "غاز الجنوب" بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني".

وأضاف أن "المشروع دخل مرحلة تنفيذية متقدمة، مع المباشرة الفعلية بأعمال نصب وتركيب المعدات التخصصية في موقع المشروع بعد وصولها كاملة، وبالتعاون مع شركة "بيكر هيوز" العالمية"، لافتًا إلى أن "طاقته الاستثمارية تُقدَّر بنحو 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، سيتم استثمارها تدريجيًا ضمن التصاميم المعتمدة، بما يعزز إمدادات الوقود للشبكة الوطنية ويدعم استقرار منظومة الطاقة".

الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
‏الداخلية العراقية: لن يسمح بأي سلاح خارج إطار الدولة
أمس, 13:45 GMT
وتابع وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، أن "المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وملف الطاقة في العراق".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة العراقية "ماضية في إيقاف استيراد الغاز من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجه داخل البلاد".

وقال السوداني: "اتخذنا خطوات منهجية وهيكلية لإصلاح الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط فقط، ولدينا توجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية".

وأضاف: "نتوجه لإيقاف حرق الغاز، الذي يكلفنا سنويا 4 مليارات دولار"، وفقا لبيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала