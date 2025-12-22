https://sarabic.ae/20251222/دولة-عربية-تزيد-رسوم-التأمين-الصحي-على-الوافدين-مع-استثناء-9-فئات-1108455490.html

دولة عربية تزيد رسوم التأمين الصحي على الوافدين مع استثناء 9 فئات

أعلنت دولة عربية رفع رسوم التأمين الصحي على الوافدين، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة قطاع التأمين الصحي ودعم مرافق وزارة الصحة.

الكويت

أخبار الكويت اليوم

العالم العربي

الأخبار

ورفعت الكويت رسوم التأمين الصحي على الوافدين إلى 100 دينار سنويا، مع استثناء فئات عدة من الرسوم، أبرزها الزوجات الأجنبيات للكويتيين وأبنائهن والأرامل والمطلقات من زيجات بكويتيين، إضافة إلى الأبناء الأجانب للمواطنين ووالديهم، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب.كما شملت الاستثناءات العمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى 3 أفراد، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، والمقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المختص، بالإضافة إلى المواليد الأجانب لمدة 4 أشهر حتى إصدار جواز السفر أو مغادرة البلاد، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب لتلزم جميع المقيمين بالحصول على تأمين صحي أو ضمان حكومي أو أهلي معتمد كشرط لإصدار أو تجديد الإقامة، ويبدأ العمل بها ابتداء من 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وتتوقع وزارة الصحة الكويتية أن يسهم رفع الرسوم في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار (نحو 6.5 مليون دولار)، ودعم مرافق الوزارة وقطاع التأمين الصحي الخاص، مع اعتماد التحول الرقمي وربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان التكامل الحكومي.

