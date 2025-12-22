https://sarabic.ae/20251222/دولة-عربية-تزيد-رسوم-التأمين-الصحي-على-الوافدين-مع-استثناء-9-فئات-1108455490.html
دولة عربية تزيد رسوم التأمين الصحي على الوافدين مع استثناء 9 فئات
دولة عربية تزيد رسوم التأمين الصحي على الوافدين مع استثناء 9 فئات
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية رفع رسوم التأمين الصحي على الوافدين، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة قطاع التأمين الصحي ودعم مرافق وزارة الصحة. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T09:18+0000
2025-12-22T09:18+0000
2025-12-22T09:18+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108455270_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_1d247647cff402b196edde813fdc82b0.jpg
ورفعت الكويت رسوم التأمين الصحي على الوافدين إلى 100 دينار سنويا، مع استثناء فئات عدة من الرسوم، أبرزها الزوجات الأجنبيات للكويتيين وأبنائهن والأرامل والمطلقات من زيجات بكويتيين، إضافة إلى الأبناء الأجانب للمواطنين ووالديهم، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب.كما شملت الاستثناءات العمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى 3 أفراد، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، والمقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المختص، بالإضافة إلى المواليد الأجانب لمدة 4 أشهر حتى إصدار جواز السفر أو مغادرة البلاد، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب لتلزم جميع المقيمين بالحصول على تأمين صحي أو ضمان حكومي أو أهلي معتمد كشرط لإصدار أو تجديد الإقامة، ويبدأ العمل بها ابتداء من 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وتتوقع وزارة الصحة الكويتية أن يسهم رفع الرسوم في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار (نحو 6.5 مليون دولار)، ودعم مرافق الوزارة وقطاع التأمين الصحي الخاص، مع اعتماد التحول الرقمي وربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان التكامل الحكومي.
https://sarabic.ae/20230102/الكويت-تبعد-30-ألفا-من-الوافدين-في-2022-منهم-3-آلاف-مصري-1071868879.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108455270_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_db9714ee95932cd495131a79310a0101.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تزيد رسوم التأمين الصحي على الوافدين مع استثناء 9 فئات
أعلنت دولة عربية رفع رسوم التأمين الصحي على الوافدين، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة قطاع التأمين الصحي ودعم مرافق وزارة الصحة.
ورفعت الكويت رسوم التأمين الصحي على الوافدين إلى 100 دينار سنويا، مع استثناء فئات عدة من الرسوم، أبرزها الزوجات الأجنبيات للكويتيين وأبنائهن والأرامل والمطلقات من زيجات بكويتيين، إضافة إلى الأبناء الأجانب للمواطنين ووالديهم، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب.
كما شملت الاستثناءات العمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى 3 أفراد، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، والمقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المختص، بالإضافة إلى المواليد الأجانب لمدة 4 أشهر حتى إصدار جواز السفر أو مغادرة البلاد، وفقا لصحيفة
"القبس" الكويتية.
وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب لتلزم جميع المقيمين بالحصول على تأمين صحي أو ضمان حكومي أو أهلي معتمد كشرط لإصدار أو تجديد الإقامة، ويبدأ العمل بها ابتداء من 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وحددت اللائحة رسوم التأمين الصحي للفئات الرئيسية بـ100 دينار سنويا، وتشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، الملتحقين بعائل، المستثمرين، الطلبة، ومالكي العقارات الأجانب، بينما بلغت رسوم التأمين المؤقت للزيارة أو سِمات الدخول 5 دنانير شهريا.
وتتوقع وزارة الصحة الكويتية أن يسهم رفع الرسوم في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار (نحو 6.5 مليون دولار)، ودعم مرافق الوزارة وقطاع التأمين الصحي الخاص، مع اعتماد التحول الرقمي وربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان التكامل الحكومي.