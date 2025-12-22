سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"
سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"
سبوتنيك عربي
تشهد العروض الترفيهية الغامرة بتقنية الواقع الافتراضي، إقبالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب موسم الاحتفالات بالعام الجديد. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
راديو
مساحة حرة
أخبار الذكاء الاصطناعي
سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"
سبوتنيك عربي
سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"
ومن بين التجارب التي جذبت الكثير من الزوار، تجربة محاكاة كارثة غرق السفينة "تايتانيك" الشهيرة، في مشروع ترفيهي بالعاصمة البريطانية، يتيح للزائرين تجربة "الغرق بين ركاب السفينة المنكوبة" في تجربة شديدة الإقناع، ما جعل تطبيقات الرحلات الخاصة بترشيح الأماكن المفضلة للزيارة تضع هذا المشروع على قائمة معالم الجذب السياحي في لندن.وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت استشارية علم النفس الرقمي د. نيفين حسني، إن "الواقع الافتراضي (VR) الافتراضي يتجاوز مجرد الشاشة التقليدية، إذ يعتمد على مبدأ الانغماس الكامل (Immersion) الذي يخدع الدماغ ليعتقد أن التجربة الرقمية حقيقية، خاصة أن الجزء المسؤول عن المشاعر والخوف في الدماغ لا يستطيع التمييز بين الافتراضي والحقيقي في حالة الدقة العالية في التصميم، وبالتالي يفرز الجسم هرمونات التوتر كأنه يعيش الكارثة فعليا".وتابعت مشيرة إلى أن "الإقبال على هذه التقنيات يرجع إلى البحث عن إثارة في حياة يومية روتينية مليئة بالضغوط، ويمثل هروبا مؤقتا من الواقع الصعب، إلا أنه يحمل مخاطر نفسية، مثل الإدمان الرقمي، والانعزال الاجتماعي، أو الخلط بين الافتراضي والحقيقي".وحول الجانب الفني لتقنيات الواقع الافتراضي، قال خبير تكنولوجيا المعلومات م. وليد حجاج، إن "هذه التقنيات تعتمد على محركات غرافيكس متقدمة، ونمذجة ثلاثية الأبعاد بناءا على مخططات حقيقية، تتبع الأشعة لإضاءة واقعية، الفوتوغرامتري لمسح دقيق، وديناميكية السوائل لمحاكاة الماء، كما في تجربة غرق "تيتانيك"، وتدعمها نظارات عالية التحديث (90-120 هرتز) وصوت محيطي 360 درجة".واعتبر الخبير السياحي أشرف عليوه، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك حاجة للتوسع في المشروعات الترفيهية القائمة على الواقع الافتراضي في العالم العربي، لتوفير أماكن قريبة للسائح العربي لريادة هذه المشروعات إلى جانب السياحة الثقافية، بدلا من الاضطرار إلى السفر لمناطق بعيدة" مشيرا إلى أن "دولا عربية مثل الإمارات والسعودية بدأت بالفعل تتوسع في هذه المشروعات".إعداد وتقديم: صبري سراج وجيهان لطفي
سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"

12:55 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 13:18 GMT 22.12.2025)
سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"
جيهان لطفي سليمان
تشهد العروض الترفيهية الغامرة بتقنية الواقع الافتراضي، إقبالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب موسم الاحتفالات بالعام الجديد.
ومن بين التجارب التي جذبت الكثير من الزوار، تجربة محاكاة كارثة غرق السفينة "تايتانيك" الشهيرة، في مشروع ترفيهي بالعاصمة البريطانية، يتيح للزائرين تجربة "الغرق بين ركاب السفينة المنكوبة" في تجربة شديدة الإقناع، ما جعل تطبيقات الرحلات الخاصة بترشيح الأماكن المفضلة للزيارة تضع هذا المشروع على قائمة معالم الجذب السياحي في لندن.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت استشارية علم النفس الرقمي د. نيفين حسني، إن "الواقع الافتراضي (VR) الافتراضي يتجاوز مجرد الشاشة التقليدية، إذ يعتمد على مبدأ الانغماس الكامل (Immersion) الذي يخدع الدماغ ليعتقد أن التجربة الرقمية حقيقية، خاصة أن الجزء المسؤول عن المشاعر والخوف في الدماغ لا يستطيع التمييز بين الافتراضي والحقيقي في حالة الدقة العالية في التصميم، وبالتالي يفرز الجسم هرمونات التوتر كأنه يعيش الكارثة فعليا".
وأكدت الخبيرة أن "شركات التكنولوجيا تستخدم هندسة المشاعر لتصميم هذه التجارب بدقة، مستعينة بأخصائيين نفسيين وبيانات حيوية مثل تتبع العين والنبض. تبدأ التجربة بالهدوء والرفاهية، ثم تنتقل إلى القلق والصدمة، مع إضافة عناصر، مثل الفشل في الإنقاذ لتعزيز الشعور بالعجز والمسؤولية، ويستغل ذلك مخاوف أساسية كالخوف من الغرق أو الأماكن المغلقة، مما يجعل ردود الفعل شديدة دون الوصول إلى صدمة مرضية".
وتابعت مشيرة إلى أن "الإقبال على هذه التقنيات يرجع إلى البحث عن إثارة في حياة يومية روتينية مليئة بالضغوط، ويمثل هروبا مؤقتا من الواقع الصعب، إلا أنه يحمل مخاطر نفسية، مثل الإدمان الرقمي، والانعزال الاجتماعي، أو الخلط بين الافتراضي والحقيقي".
وحول الجانب الفني لتقنيات الواقع الافتراضي، قال خبير تكنولوجيا المعلومات م. وليد حجاج، إن "هذه التقنيات تعتمد على محركات غرافيكس متقدمة، ونمذجة ثلاثية الأبعاد بناءا على مخططات حقيقية، تتبع الأشعة لإضاءة واقعية، الفوتوغرامتري لمسح دقيق، وديناميكية السوائل لمحاكاة الماء، كما في تجربة غرق "تيتانيك"، وتدعمها نظارات عالية التحديث (90-120 هرتز) وصوت محيطي 360 درجة".

وأوضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك تطبيقات حديثة لتقنيات الواقع الافتراضي، مثل "التوأم الرقمي" لحضور للاجتماعات الافتراضية، وقد أثبتت أيضا فعالية في التعليم، خاصة في التدريب الطبي والمحاكاة في المجال العسكري، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنها تتطلب وعيا لتجنب الاستخدام السلبي".

واعتبر الخبير السياحي أشرف عليوه، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك حاجة للتوسع في المشروعات الترفيهية القائمة على الواقع الافتراضي في العالم العربي، لتوفير أماكن قريبة للسائح العربي لريادة هذه المشروعات إلى جانب السياحة الثقافية، بدلا من الاضطرار إلى السفر لمناطق بعيدة" مشيرا إلى أن "دولا عربية مثل الإمارات والسعودية بدأت بالفعل تتوسع في هذه المشروعات".
إعداد وتقديم: صبري سراج وجيهان لطفي
