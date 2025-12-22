https://sarabic.ae/20251222/سر-إقبال-الناس-بحماس-على-خوض-تجربة-تحاكي-غرق-تيتانيك-1108460659.html

سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"

سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"

سبوتنيك عربي

تشهد العروض الترفيهية الغامرة بتقنية الواقع الافتراضي، إقبالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب موسم الاحتفالات بالعام الجديد. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T12:55+0000

2025-12-22T12:55+0000

2025-12-22T13:18+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار الذكاء الاصطناعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108460160_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_0804c724680f92bfe54baeef4c324986.png

سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك" سبوتنيك عربي سر إقبال الناس بحماس على خوض تجربة تحاكي غرق "تيتانيك"

ومن بين التجارب التي جذبت الكثير من الزوار، تجربة محاكاة كارثة غرق السفينة "تايتانيك" الشهيرة، في مشروع ترفيهي بالعاصمة البريطانية، يتيح للزائرين تجربة "الغرق بين ركاب السفينة المنكوبة" في تجربة شديدة الإقناع، ما جعل تطبيقات الرحلات الخاصة بترشيح الأماكن المفضلة للزيارة تضع هذا المشروع على قائمة معالم الجذب السياحي في لندن.وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت استشارية علم النفس الرقمي د. نيفين حسني، إن "الواقع الافتراضي (VR) الافتراضي يتجاوز مجرد الشاشة التقليدية، إذ يعتمد على مبدأ الانغماس الكامل (Immersion) الذي يخدع الدماغ ليعتقد أن التجربة الرقمية حقيقية، خاصة أن الجزء المسؤول عن المشاعر والخوف في الدماغ لا يستطيع التمييز بين الافتراضي والحقيقي في حالة الدقة العالية في التصميم، وبالتالي يفرز الجسم هرمونات التوتر كأنه يعيش الكارثة فعليا".وتابعت مشيرة إلى أن "الإقبال على هذه التقنيات يرجع إلى البحث عن إثارة في حياة يومية روتينية مليئة بالضغوط، ويمثل هروبا مؤقتا من الواقع الصعب، إلا أنه يحمل مخاطر نفسية، مثل الإدمان الرقمي، والانعزال الاجتماعي، أو الخلط بين الافتراضي والحقيقي".وحول الجانب الفني لتقنيات الواقع الافتراضي، قال خبير تكنولوجيا المعلومات م. وليد حجاج، إن "هذه التقنيات تعتمد على محركات غرافيكس متقدمة، ونمذجة ثلاثية الأبعاد بناءا على مخططات حقيقية، تتبع الأشعة لإضاءة واقعية، الفوتوغرامتري لمسح دقيق، وديناميكية السوائل لمحاكاة الماء، كما في تجربة غرق "تيتانيك"، وتدعمها نظارات عالية التحديث (90-120 هرتز) وصوت محيطي 360 درجة".واعتبر الخبير السياحي أشرف عليوه، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك حاجة للتوسع في المشروعات الترفيهية القائمة على الواقع الافتراضي في العالم العربي، لتوفير أماكن قريبة للسائح العربي لريادة هذه المشروعات إلى جانب السياحة الثقافية، بدلا من الاضطرار إلى السفر لمناطق بعيدة" مشيرا إلى أن "دولا عربية مثل الإمارات والسعودية بدأت بالفعل تتوسع في هذه المشروعات".إعداد وتقديم: صبري سراج وجيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

مساحة حرة, أخبار الذكاء الاصطناعي, аудио