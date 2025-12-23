https://sarabic.ae/20251223/الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-مناطق-متفرقة-من-ريف-القنيطرة-الجنوبي-1108481746.html
الجيش الإسرائيلي يتوغل في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة الجنوبي
ذكر مراسل وكالة "سانا" السورية بأن "قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات توغلت، اليوم الثلاثاء، في مناطق متفرقة في ريف القنيطرة الجنوبي. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
وأفاد المراسل بأن " قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من سبع آليات عسكرية نفّذت اليوم توغلًا في قرية "صيدا الحانوت"، سالكة طريق قرية "المقرز" وصولاً إلى سد المقرز، قبل أن تعيد سيرها عبر نفس الطريق باتجاه تلة أبو غيثار".وفي تطورٍ آخر، توغلت قوة إسرائيلية ثانية ضمّت ثلاث مركبات من نوع "همر"، إضافة إلى سيارة تاكسي، انطلقت من "تل الأحمر" عبر طريق قرية "كودنا"، لتصل إلى منطقة "السكن الشبابي"، وهو تجمّع من المباني السكنية المهجورة يقع جنوب شرق قرية "بريقة"، حيث قامت بتفتيش الأبنية هناك، ثم تابعت تحرّكها شرقًا نحو منطقة "رسم سند"، وصولاً إلى تلة "أبو قبيس" المحاذية لقرية "عين زوان".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأنه "تم اعتقال أحد السوريين المشتبه بهم في بلدة رفيد جنوبي هضبة الجولان، بعد أن بيّنت التحقيقات أنه كان يعمل لصالح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بهدف تنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي".وأوضح موقع "واللا" الإسرائيلي أن "العملية جرت خلال نشاط ليلي نفّذته وحدات من الكتيبة 52 في لواء "الجولان" (474)، بالتعاون مع محققين من الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات".وأضاف الموقع أن "المعتقل تم نقله إلى داخل إسرائيل لمواصلة التحقيق معه، فيما عثر على أسلحة ووسائل قتالية بحوزته وتمت مصادرتها".إسرائيل تتهم الجيش اللبناني بالتعاون مع "حزب الله"
وأفاد المراسل بأن " قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من سبع آليات عسكرية نفّذت اليوم توغلًا في قرية "صيدا الحانوت"، سالكة طريق قرية "المقرز" وصولاً إلى سد المقرز، قبل أن تعيد سيرها عبر نفس الطريق باتجاه تلة أبو غيثار".
وفي تطورٍ آخر، توغلت قوة إسرائيلية ثانية ضمّت ثلاث مركبات من نوع "همر"، إضافة إلى سيارة تاكسي، انطلقت من "تل الأحمر" عبر طريق قرية "كودنا"، لتصل إلى منطقة "السكن الشبابي"، وهو تجمّع من المباني السكنية المهجورة يقع جنوب شرق قرية "بريقة"، حيث قامت بتفتيش الأبنية هناك، ثم تابعت تحرّكها شرقًا نحو منطقة "رسم سند"، وصولاً إلى تلة "أبو قبيس" المحاذية لقرية "عين زوان".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأنه "تم اعتقال أحد السوريين المشتبه بهم في بلدة رفيد جنوبي هضبة الجولان، بعد أن بيّنت التحقيقات أنه كان يعمل لصالح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بهدف تنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي".
وأوضح موقع "واللا" الإسرائيلي أن "العملية جرت خلال نشاط ليلي نفّذته وحدات من الكتيبة 52 في لواء "الجولان" (474)، بالتعاون مع محققين من الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات".
وأضاف الموقع أن "المعتقل تم نقله إلى داخل إسرائيل لمواصلة التحقيق معه، فيما عثر على أسلحة ووسائل قتالية بحوزته وتمت مصادرتها".