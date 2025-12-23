خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
سبوتنيك عربي
وجاءت موافقة البرلمان بعد عملية تصويت حظيت بموافقة الأغلبية، وبناء على مذكرة موقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعلق بتمديد التفويض الممنوح للقوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية، والتي بدأت في 2019 باتفاق مع حكومة السراج في طرابلس.ويهدف القرار إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية، والحفاظ على وقف إطلاق النار القائم، ومنع انزلاق البلاد مجددا نحو الفوضى، إلى جانب صون المصالح التركية في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.في المقابل، عزز الجيش الليبي في الشرق، قدرات قواته بمزيد من التعاون العسكري مع باكستان، بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجيش الباكستاني.وخلال زيارته إلى بنغازي، عقد قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، اجتماعا موسعا مع نائب القائد العام، الفريق أول صدام حفتر، وجرى خلاله توقيع اتفاقية تعاون مشترك، في إطار تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق، بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي.وقال أستاذ العلوم السياسية، د. يوسف الفارسي: إن "تمديد تركيا لوجودها العسكري في ليبيا يأتي للحفاظ على مصالحها بناء على اتفاقية مع حكومة السراج، والتي لم تعتمد من مجلس النواب".ولفت إلى أن "الجيش الليبي يعمل وفق استراتيجية لتطوير القدرات العسكرية بعد الأمن والاستقرار في شرق ليبيا".ويرى الكاتب الصحفي، مالك المانع، أن "النفوذ التركي في طرابلس وعقد اتفاقية عسكرية مع باكستان له تأثيرات على الداخل الليبي".وشدد على أن "تمديد بقاء القوات التركية يعزز من تواجدها داخل ليبيا من خلال القاعدة العسكرية في معيتيقة وفي المياه الإقليمية بما يعود بالأثر الاقتصادي على تركيا".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "تركيا متحررة في كثير من القضايا رغم عضويتها في حلف "الناتو"، وتحاول إثبات أهميتها من خلال لعب أدوار في المنطقة، في ظل علاقاتها الجيدة مع الأطراف الليبية بما فيها الجيش الليبي".
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان

14:06 GMT 23.12.2025
راديو
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
وافق البرلمان التركي، على تمديد بقاء قوات بلاده العسكرية في ليبيا عامين إضافيين.
وجاءت موافقة البرلمان بعد عملية تصويت حظيت بموافقة الأغلبية، وبناء على مذكرة موقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعلق بتمديد التفويض الممنوح للقوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية، والتي بدأت في 2019 باتفاق مع حكومة السراج في طرابلس.
ويهدف القرار إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية، والحفاظ على وقف إطلاق النار القائم، ومنع انزلاق البلاد مجددا نحو الفوضى، إلى جانب صون المصالح التركية في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.
في المقابل، عزز الجيش الليبي في الشرق، قدرات قواته بمزيد من التعاون العسكري مع باكستان، بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجيش الباكستاني.
وخلال زيارته إلى بنغازي، عقد قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، اجتماعا موسعا مع نائب القائد العام، الفريق أول صدام حفتر، وجرى خلاله توقيع اتفاقية تعاون مشترك، في إطار تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق، بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي.
وقال أستاذ العلوم السياسية، د. يوسف الفارسي: إن "تمديد تركيا لوجودها العسكري في ليبيا يأتي للحفاظ على مصالحها بناء على اتفاقية مع حكومة السراج، والتي لم تعتمد من مجلس النواب".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أي اتفاقية لا يتم التصديق عليها في ظل حالة الانقسام تسبب مشاكل في ليبيا وتؤدي إلى استنزاف الثروات الليبية".
ولفت إلى أن "الجيش الليبي يعمل وفق استراتيجية لتطوير القدرات العسكرية بعد الأمن والاستقرار في شرق ليبيا".
ويرى الكاتب الصحفي، مالك المانع، أن "النفوذ التركي في طرابلس وعقد اتفاقية عسكرية مع باكستان له تأثيرات على الداخل الليبي".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التطور العسكري في شرق البلاد يرسم موازين القوى داخل المشهد الليبي، على المستوى الاستراتيجي، واعتراف بالمؤسسة العسكرية في الشرق".
وشدد على أن "تمديد بقاء القوات التركية يعزز من تواجدها داخل ليبيا من خلال القاعدة العسكرية في معيتيقة وفي المياه الإقليمية بما يعود بالأثر الاقتصادي على تركيا".

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، سالم أبو خزام: إن "العلاقات مع باكستان متجددة مع رؤية قيادة الجيش الليبي في تطوير التعاون مع العالم الإسلامي خاصة وأن باكستان قوة نووية ومهمة".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "تركيا متحررة في كثير من القضايا رغم عضويتها في حلف "الناتو"، وتحاول إثبات أهميتها من خلال لعب أدوار في المنطقة، في ظل علاقاتها الجيدة مع الأطراف الليبية بما فيها الجيش الليبي".
