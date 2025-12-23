https://sarabic.ae/20251223/خارطة-التحالفات-في-ليبيا-بين-تمديد-الدور-التركي-وتوقيع-اتفاق-عسكري-مع-باكستان-1108492404.html
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
وافق البرلمان التركي، على تمديد بقاء قوات بلاده العسكرية في ليبيا عامين إضافيين. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاءت موافقة البرلمان بعد عملية تصويت حظيت بموافقة الأغلبية، وبناء على مذكرة موقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعلق بتمديد التفويض الممنوح للقوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية، والتي بدأت في 2019 باتفاق مع حكومة السراج في طرابلس.ويهدف القرار إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية، والحفاظ على وقف إطلاق النار القائم، ومنع انزلاق البلاد مجددا نحو الفوضى، إلى جانب صون المصالح التركية في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.في المقابل، عزز الجيش الليبي في الشرق، قدرات قواته بمزيد من التعاون العسكري مع باكستان، بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجيش الباكستاني.وخلال زيارته إلى بنغازي، عقد قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، اجتماعا موسعا مع نائب القائد العام، الفريق أول صدام حفتر، وجرى خلاله توقيع اتفاقية تعاون مشترك، في إطار تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق، بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي.وقال أستاذ العلوم السياسية، د. يوسف الفارسي: إن "تمديد تركيا لوجودها العسكري في ليبيا يأتي للحفاظ على مصالحها بناء على اتفاقية مع حكومة السراج، والتي لم تعتمد من مجلس النواب".ولفت إلى أن "الجيش الليبي يعمل وفق استراتيجية لتطوير القدرات العسكرية بعد الأمن والاستقرار في شرق ليبيا".ويرى الكاتب الصحفي، مالك المانع، أن "النفوذ التركي في طرابلس وعقد اتفاقية عسكرية مع باكستان له تأثيرات على الداخل الليبي".وشدد على أن "تمديد بقاء القوات التركية يعزز من تواجدها داخل ليبيا من خلال القاعدة العسكرية في معيتيقة وفي المياه الإقليمية بما يعود بالأثر الاقتصادي على تركيا".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "تركيا متحررة في كثير من القضايا رغم عضويتها في حلف "الناتو"، وتحاول إثبات أهميتها من خلال لعب أدوار في المنطقة، في ظل علاقاتها الجيدة مع الأطراف الليبية بما فيها الجيش الليبي".
وجاءت موافقة البرلمان بعد عملية تصويت حظيت بموافقة الأغلبية، وبناء على مذكرة موقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعلق بتمديد التفويض الممنوح للقوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية، والتي بدأت في 2019 باتفاق مع حكومة السراج في طرابلس.
ويهدف القرار إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية، والحفاظ على وقف إطلاق النار القائم، ومنع انزلاق البلاد مجددا نحو الفوضى، إلى جانب صون المصالح التركية في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.
في المقابل، عزز الجيش الليبي في الشرق، قدرات قواته بمزيد من التعاون العسكري مع باكستان، بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجيش الباكستاني.
وخلال زيارته إلى بنغازي، عقد قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، اجتماعا موسعا مع نائب القائد العام، الفريق أول صدام حفتر، وجرى خلاله توقيع اتفاقية تعاون مشترك، في إطار تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق، بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي.
وقال أستاذ العلوم السياسية، د. يوسف الفارسي: إن "تمديد تركيا لوجودها العسكري في ليبيا يأتي للحفاظ على مصالحها بناء على اتفاقية مع حكومة السراج، والتي لم تعتمد من مجلس النواب".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أي اتفاقية لا يتم التصديق عليها في ظل حالة الانقسام تسبب مشاكل في ليبيا وتؤدي إلى استنزاف الثروات الليبية".
ولفت إلى أن "الجيش الليبي يعمل وفق استراتيجية لتطوير القدرات العسكرية بعد الأمن والاستقرار في شرق ليبيا".
ويرى الكاتب الصحفي، مالك المانع، أن "النفوذ التركي في طرابلس وعقد اتفاقية عسكرية مع باكستان له تأثيرات على الداخل الليبي".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التطور العسكري في شرق البلاد يرسم موازين القوى داخل المشهد الليبي، على المستوى الاستراتيجي، واعتراف بالمؤسسة العسكرية في الشرق".
وشدد على أن "تمديد بقاء القوات التركية يعزز من تواجدها داخل ليبيا من خلال القاعدة العسكرية في معيتيقة وفي المياه الإقليمية بما يعود بالأثر الاقتصادي على تركيا".
في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، سالم أبو خزام: إن "العلاقات مع باكستان متجددة مع رؤية قيادة الجيش الليبي في تطوير التعاون مع العالم الإسلامي خاصة وأن باكستان قوة نووية ومهمة".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "تركيا متحررة في كثير من القضايا رغم عضويتها في حلف "الناتو"، وتحاول إثبات أهميتها من خلال لعب أدوار في المنطقة، في ظل علاقاتها الجيدة مع الأطراف الليبية بما فيها الجيش الليبي".