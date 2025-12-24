https://sarabic.ae/20251224/إيه-إس-بندقية-روسية-عيار-9-مم-للقوات-الخاصة-1108515962.html
"إيه إس"... بندقية روسية عيار 9 مم للقوات الخاصة
تمثل بندقية "إيه إس" إحدى البنادق الهجومية الروسية المصممة للقوات الخاصة بعيار ناري (9 مم) يمكنه اختراق أنواع مختلفة من الموانع الخاصة بحماية الجنود. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
وزودت روسيا هذه البندقية بطلقات خاصة وكاتم صوت ومانع لهب يساعد بصورة كبيرة في تلبية احتياجات القوات الخاصة أثناء اقتحام مواقع معادية.
