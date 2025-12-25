https://sarabic.ae/20251225/البجعة-البيضاء-الروسية--تو-160إم-1108575689.html
تعد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-160إم"، المعروفة باسم "البجعة البيضاء"، واحدة من أقوى الطائرات القتالية في العالم. وتمثل هذه الطائرة عنصرا محوريا في الثالوث النووي الروسي بفضل مداها البعيد وقدرتها على حمل أسلحة نووية وتقليدية متطورة. تعرف على قدرات القاذفة الروسية من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".