أمريكي يفوز بجائزة "يا نصيب" قيمتها نحو 2 مليار دولار
أمريكي يفوز بجائزة "يا نصيب" قيمتها نحو 2 مليار دولار
سبوتنيك عربي
فاز مواطن أمريكي من ولاية أركنساس بالجائزة الكبرى في سحب عيد الميلاد من "يا نصيب باوربول" وقيمتها 1.81 مليار دولار.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن إدارة لعبة "يا نصيب باوربول"، أن هذه ثاني أكبر جائزة في تاريخ ألعاب الحظ بالولايات المتحدة الأمريكية.وكانت الأرقام الفائزة "4، 25، 31، 52، 59، والرقم الإضافي 19، حيث بيعت الورقة الرابحة في ولاية أركنساس الأمريكية"، بحسب وسائل إعلام محلية.ويشار إلى أن أكبر قيمة جائزة "يا نصيب" في الولايات المتحدة، بلغت مليارين و40 مليون دولار، وربحت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بولاية كاليفورنيا.ويذكر أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ واحدا من 292 مليون فرصة.
