أمريكي يفوز بجائزة "يا نصيب" قيمتها نحو 2 مليار دولار

عربي
الكرملين: ممثلو القيادة الروسية والأمريكية يتواصلون عقب زيارة دميترييف إلى الولايات المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251226/أمريكي-يفوز-بجائزة-يا-نصيب-قيمتها-نحو-2-مليار-دولار-1108596179.html
أمريكي يفوز بجائزة "يا نصيب" قيمتها نحو 2 مليار دولار
أمريكي يفوز بجائزة "يا نصيب" قيمتها نحو 2 مليار دولار
سبوتنيك عربي
فاز مواطن أمريكي من ولاية أركنساس بالجائزة الكبرى في سحب عيد الميلاد من "يا نصيب باوربول" وقيمتها 1.81 مليار دولار. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T11:00+0000
2025-12-26T11:00+0000
مجتمع
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103918/89/1039188957_0:155:2981:1832_1920x0_80_0_0_00252460ab1d4909030a71a91e04c145.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن إدارة لعبة "يا نصيب باوربول"، أن هذه ثاني أكبر جائزة في تاريخ ألعاب الحظ بالولايات المتحدة الأمريكية.وكانت الأرقام الفائزة "4، 25، 31، 52، 59، والرقم الإضافي 19، حيث بيعت الورقة الرابحة في ولاية أركنساس الأمريكية"، بحسب وسائل إعلام محلية.ويشار إلى أن أكبر قيمة جائزة "يا نصيب" في الولايات المتحدة، بلغت مليارين و40 مليون دولار، وربحت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بولاية كاليفورنيا.ويذكر أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ واحدا من 292 مليون فرصة.
https://sarabic.ae/20220707/سائق-شاحنة-أمريكي-يفوز-بمليون-دولار-في-اليانصيب-1064828919.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103918/89/1039188957_166:0:2815:1987_1920x0_80_0_0_fd574095a81d9103300fa4458e6983af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكي يفوز بجائزة "يا نصيب" قيمتها نحو 2 مليار دولار

11:00 GMT 26.12.2025
© flickr.com / Andrew Maloneامرأة نفوز بجائزة اليانصيب
امرأة نفوز بجائزة اليانصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© flickr.com / Andrew Malone
تابعنا عبر
فاز مواطن أمريكي من ولاية أركنساس بالجائزة الكبرى في سحب عيد الميلاد من "يا نصيب باوربول" وقيمتها 1.81 مليار دولار.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن إدارة لعبة "يا نصيب باوربول"، أن هذه ثاني أكبر جائزة في تاريخ ألعاب الحظ بالولايات المتحدة الأمريكية.
شركة كارلسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
سائق شاحنة أمريكي يفوز بمليون دولار في اليانصيب
7 يوليو 2022, 15:58 GMT
وكانت الأرقام الفائزة "4، 25، 31، 52، 59، والرقم الإضافي 19، حيث بيعت الورقة الرابحة في ولاية أركنساس الأمريكية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويتعين على رابح الجائزة أن يختار بين قبض القيمة نقدا بقيمة 834.9 مليون دولار، أو كاملة مقسطة على 30 عاما.

ويشار إلى أن أكبر قيمة جائزة "يا نصيب" في الولايات المتحدة، بلغت مليارين و40 مليون دولار، وربحت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بولاية كاليفورنيا.
ويذكر أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ واحدا من 292 مليون فرصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала