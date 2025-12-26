https://sarabic.ae/20251226/إعلام-إلغاء-عدد-قياسي-من-القوانين-المقرة-بعهد-بايدن-في-الولايات-المتحدة-هذا-العام-1108608051.html
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المشرعين الجمهوريين ألغوا رقماً قياسياً بلغ 22 قانوناً، أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2025.
2025-12-26T16:22+0000
2025-12-26T16:22+0000
2025-12-26T17:33+0000
وذكرت الصحيفة أن "الجمهوريين ألغوا 22 لائحة أُقرت في الأشهر الأخيرة من رئاسة بايدن، والتي كانت تحدّ من إنتاج الوقود الأحفوري، وتوقف تدريجياً مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين، وتُقيّد الحصول على الائتمان تحت ستار تحديد سقف لرسوم السحب على المكشوف".وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن عدد القوانين التي تم إلغاؤها هو الأعلى منذ إقرار قانون مراجعة الكونغرس عام 1996.يذكر أنه في عام 2017، وهو العام الأول من رئاسة دونالد ترامب، ألغى المشرعون الجمهوريون 14 لائحة صدرت في عهد سلفه باراك أوباما، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي كولر".ويسمح القانون لمجلس النواب ومجلس الشيوخ بإلغاء القوانين التي تقرّها الوكالات الفيدرالية من خلال إصدار قرار مشترك بالرفض.
إلغاء عدد قياسي من القوانين المقرة بعهد بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية
16:22 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 17:33 GMT 26.12.2025)
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المشرعين الجمهوريين ألغوا رقماً قياسياً بلغ 22 قانوناً، أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2025.
وذكرت الصحيفة أن "الجمهوريين ألغوا 22 لائحة أُقرت في الأشهر الأخيرة من رئاسة بايدن، والتي كانت تحدّ من إنتاج الوقود الأحفوري، وتوقف تدريجياً مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين، وتُقيّد الحصول على الائتمان تحت ستار تحديد سقف لرسوم السحب على المكشوف".
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن عدد القوانين التي تم إلغاؤها هو الأعلى منذ إقرار قانون مراجعة الكونغرس عام 1996.
يذكر أنه في عام 2017، وهو العام الأول من رئاسة دونالد ترامب، ألغى المشرعون الجمهوريون 14 لائحة صدرت في عهد سلفه باراك أوباما، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي كولر".
وينص قانون مراجعة الكونغرس، الذي أقر عام 1996، على توفير آلية للمشرعين الأمريكيين لإجراء مراجعة برلمانية سريعة للوائح السلطة التنفيذية.
ويسمح القانون لمجلس النواب ومجلس الشيوخ بإلغاء القوانين التي تقرّها الوكالات الفيدرالية من خلال إصدار قرار مشترك بالرفض.