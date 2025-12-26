https://sarabic.ae/20251226/المقاتلة-الروسية-سو-35-إس-1108602768.html
المقاتلة الروسية "سو-35 إس"
26.12.2025
2025
المقاتلة الروسية "سو-35 إس"
تعدّ المقاتلة الروسية "سو-35 إٍس" واحدة من أبرز طائرات القتال الحديثة، إذ تجمع بين القوة النارية الكبيرة، والمدى البعيد، والقدرة العالية على المناورة. تعرّف على قدرات المقاتلة الروسية من خلال إنفوغراف أعده لكم فريق "سبوتنيك".