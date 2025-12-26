أطرف الصور لهذا الأسبوع

مشاركون في سباق سانتا كلوز وسنو مايدن للدراجات النارية في كراسنودار، روسيا
صور لعدد من الجمهور، نامو قبل قرعة يانصيب عيد الميلاد السنوية في مسرح ريال مدريد، إسبانيا
شخصيات عيد الميلاد داخل قارب في نهر بوتوماك في فيرجينيا
يشارك الراقصون في كأس سانتا كلوز وسنو مايدن (سنيغوروتشكا) خلال بطولة الرقص الدولية المفتوحة "برو آم موسكو بال 2025" في موسكو
ببغاء يحاول فتح علبة هدية عيد الميلاد في حديقة حيوان أورانا، نيوزيلندا
يتحدى راكبو الأمواج الذين يرتدون ملابس سانتا كلوز المياه الجليدية لبحر الشمال خلال حدث سانتاس السنوي لركوب الأمواج في شيفينينغن في هولندا. يشارك أكثر من مئة مشارك، ويملأون الشاطئ الشتوي ببدلات حمراء ولحى بيضاء
