الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع

08:30 GMT 26.12.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في سباق سانتا كلوز وسنو مايدن للدراجات النارية في كراسنودار، روسيا

مشاركون في سباق سانتا كلوز وسنو مايدن للدراجات النارية في كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في سباق سانتا كلوز وسنو مايدن للدراجات النارية في كراسنودار، روسيا

© AP Photo / Manu Fernandez

صور لعدد من الجمهور، نامو قبل قرعة يانصيب عيد الميلاد السنوية في مسرح ريال مدريد، إسبانيا

صور لعدد من الجمهور، نامو قبل قرعة يانصيب عيد الميلاد السنوية في مسرح ريال مدريد، إسبانيا - سبوتنيك عربي
2/7
© AP Photo / Manu Fernandez

صور لعدد من الجمهور، نامو قبل قرعة يانصيب عيد الميلاد السنوية في مسرح ريال مدريد، إسبانيا

© AP Photo / Peter Morrisonيستلقي الناس ويلعبون على الشاطئ ليلة عيد الميلاد في أيرلندا الشمالية
يستلقي الناس ويلعبون على الشاطئ ليلة عيد الميلاد في أيرلندا الشمالية - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Peter Morrison
يستلقي الناس ويلعبون على الشاطئ ليلة عيد الميلاد في أيرلندا الشمالية
© Getty Images / Aaron Schwartz

شخصيات عيد الميلاد داخل قارب في نهر بوتوماك في فيرجينيا

شخصيات عيد الميلاد داخل قارب في نهر بوتوماك في فيرجينيا - سبوتنيك عربي
4/7
© Getty Images / Aaron Schwartz

شخصيات عيد الميلاد داخل قارب في نهر بوتوماك في فيرجينيا

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

يشارك الراقصون في كأس سانتا كلوز وسنو مايدن (سنيغوروتشكا) خلال بطولة الرقص الدولية المفتوحة "برو آم موسكو بال 2025" في موسكو

يشارك الراقصون في كأس سانتا كلوز وسنو مايدن (سنيغوروتشكا) خلال بطولة الرقص الدولية المفتوحة &quot;برو آم موسكو بال 2025&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يشارك الراقصون في كأس سانتا كلوز وسنو مايدن (سنيغوروتشكا) خلال بطولة الرقص الدولية المفتوحة "برو آم موسكو بال 2025" في موسكو

© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

ببغاء يحاول فتح علبة هدية عيد الميلاد في حديقة حيوان أورانا، نيوزيلندا

ببغاء يحاول فتح علبة هدية عيد الميلاد في حديقة حيوان أورانا، نيوزيلندا - سبوتنيك عربي
6/7
© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

ببغاء يحاول فتح علبة هدية عيد الميلاد في حديقة حيوان أورانا، نيوزيلندا

© Getty Images / NurPhoto/Georgios Kostomitsopoulos

يتحدى راكبو الأمواج الذين يرتدون ملابس سانتا كلوز المياه الجليدية لبحر الشمال خلال حدث سانتاس السنوي لركوب الأمواج في شيفينينغن في هولندا. يشارك أكثر من مئة مشارك، ويملأون الشاطئ الشتوي ببدلات حمراء ولحى بيضاء

يتحدى راكبو الأمواج الذين يرتدون ملابس سانتا كلوز المياه الجليدية لبحر الشمال خلال حدث سانتاس السنوي لركوب الأمواج في شيفينينغن في هولندا. يشارك أكثر من مئة مشارك، ويملأون الشاطئ الشتوي ببدلات حمراء ولحى بيضاء - سبوتنيك عربي
7/7
© Getty Images / NurPhoto/Georgios Kostomitsopoulos

يتحدى راكبو الأمواج الذين يرتدون ملابس سانتا كلوز المياه الجليدية لبحر الشمال خلال حدث سانتاس السنوي لركوب الأمواج في شيفينينغن في هولندا. يشارك أكثر من مئة مشارك، ويملأون الشاطئ الشتوي ببدلات حمراء ولحى بيضاء

