عربي
إسرائيل توقع مع اليونان وقبرص خطة تعاون عسكري ثلاثي لعام 2026 لتعزيز الأمن
سبوتنيك عربي
وقعت إسرائيل مع اليونان وقبرص خطة تعاون عسكري ثلاثي لعام 2026 لـ"تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة"، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T16:54+0000
2025-12-28T16:54+0000
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg
ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل واليونان وقبرص وقعت خطة عمل ثلاثية للتعاون العسكري لعام 2026".وأشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من أن التوقيع تم الأسبوع الماضي في قبرص، إلا أن الجيش لم يكشف عن هذا التطور إلا اليوم الأحد".في قمة ثلاثية شهدتها مدينة القدس، يوم الاثنين الماضي، أعلنت إسرائيل واليونان وجمهورية قبرص اتفاقها على تعميق التعاون الأمني والدفاعي، في خطوة تعكس انتقال الشراكة من التنسيق السياسي إلى بناء مظلة أمنية أكثر تماسكا في شرق البحر الأبيض المتوسط.وتأتي هذه التطورات في ظل تنافس محتدم على النفوذ والموارد بشرق المتوسط، وتُقرأ في أنقرة -وفق تغطيات إعلامية تركية- بوصفها حلقة جديدة في مساعي تطويق تركيا وإعادة تشكيل موازين القوة البحرية على حسابها، مما يطرح تساؤلات جوهرية عن انعكاسات هذا التقارب الثلاثي على حسابات أنقرة الإستراتيجية في واحدة من أكثر ساحات الجوار اضطرابا وحساسية.
إسرائيل توقع مع اليونان وقبرص خطة تعاون عسكري ثلاثي لعام 2026 لتعزيز الأمن

16:54 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
وقعت إسرائيل مع اليونان وقبرص خطة تعاون عسكري ثلاثي لعام 2026 لـ"تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة"، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل واليونان وقبرص وقعت خطة عمل ثلاثية للتعاون العسكري لعام 2026".
وأكد المصدر أنه "لن تكون هذه القوة وحدة دائمة، بل قوة يمكن نشرها بسرعة في أوقات الأزمات براً وبحراً وجواً".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من أن التوقيع تم الأسبوع الماضي في قبرص، إلا أن الجيش لم يكشف عن هذا التطور إلا اليوم الأحد".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي ويعتقل سوريا
16:14 GMT
في قمة ثلاثية شهدتها مدينة القدس، يوم الاثنين الماضي، أعلنت إسرائيل واليونان وجمهورية قبرص اتفاقها على تعميق التعاون الأمني والدفاعي، في خطوة تعكس انتقال الشراكة من التنسيق السياسي إلى بناء مظلة أمنية أكثر تماسكا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التحالف الثلاثي لا يستهدف دولة بعينها، وأن غايته تعزيز الاستقرار والازدهار والسلام الإقليمي، فإن توقيت الإعلان وسياقه الإقليمي المشحون يفتحان باب التأويل على مصراعيه.
وتأتي هذه التطورات في ظل تنافس محتدم على النفوذ والموارد بشرق المتوسط، وتُقرأ في أنقرة -وفق تغطيات إعلامية تركية- بوصفها حلقة جديدة في مساعي تطويق تركيا وإعادة تشكيل موازين القوة البحرية على حسابها، مما يطرح تساؤلات جوهرية عن انعكاسات هذا التقارب الثلاثي على حسابات أنقرة الإستراتيجية في واحدة من أكثر ساحات الجوار اضطرابا وحساسية.
