غرق وفقدان أشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية - اللبنانية

أنقذت فرق الدفاع المدني السوري، بدعم من الجيش السوري، فجر اليوم الأحد، عددا من الأشخاص، بينما فُقد آخرون خلال محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي في ريف حمص... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح قائد مركز تلكلخ منير قدور، أن "غزارة المياه وارتفاع منسوب النهر أجبر الفرق على الانتقال سيرا على الأقدام، وتم إنقاذ امرأتين وشاب، فيما تمكن 4 آخرون من العودة إلى لبنان، بينما ما زال البحث جاريا عن المتبقين".وأشار قدور إلى أن "الناجين أفادوا بأن مجموعتهم كانت تضم 11 شخصا"، وفقا لـ"تلفزيون سوريا".وأكد الناجون خطورة الطريق، إذ كانت الأمطار الغزيرة والتيار القوي تهدد بغرقهم، وتم إنقاذهم بمساعدة الجيش السوري، فيما ذكر بعضهم أن "عناصر لبنانية دفعتهم لمحاولة العبور"، على حد قولهم.ويأتي الحادث في ظل سياسات لبنان الجديدة تجاه اللاجئين السوريين، إذ أطلقت الحكومة خطة لإلغاء صفة اللجوء عن السوريين بحلول يناير/ كانون الثاني 2026، مع العودة الطوعية المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة.

