https://sarabic.ae/20251228/غرق-وفقدان-أشخاص-أثناء-محاولتهم-عبور-الحدود-السورية---اللبنانية-1108657213.html
غرق وفقدان أشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية - اللبنانية
غرق وفقدان أشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية - اللبنانية
سبوتنيك عربي
أنقذت فرق الدفاع المدني السوري، بدعم من الجيش السوري، فجر اليوم الأحد، عددا من الأشخاص، بينما فُقد آخرون خلال محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي في ريف حمص... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T09:19+0000
2025-12-28T09:19+0000
أخبار سوريا اليوم
لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108657057_0:153:1472:981_1920x0_80_0_0_7f3bd50076cf171e8b2b0eeec5f0192b.jpg
وأوضح قائد مركز تلكلخ منير قدور، أن "غزارة المياه وارتفاع منسوب النهر أجبر الفرق على الانتقال سيرا على الأقدام، وتم إنقاذ امرأتين وشاب، فيما تمكن 4 آخرون من العودة إلى لبنان، بينما ما زال البحث جاريا عن المتبقين".وأشار قدور إلى أن "الناجين أفادوا بأن مجموعتهم كانت تضم 11 شخصا"، وفقا لـ"تلفزيون سوريا".وأكد الناجون خطورة الطريق، إذ كانت الأمطار الغزيرة والتيار القوي تهدد بغرقهم، وتم إنقاذهم بمساعدة الجيش السوري، فيما ذكر بعضهم أن "عناصر لبنانية دفعتهم لمحاولة العبور"، على حد قولهم.ويأتي الحادث في ظل سياسات لبنان الجديدة تجاه اللاجئين السوريين، إذ أطلقت الحكومة خطة لإلغاء صفة اللجوء عن السوريين بحلول يناير/ كانون الثاني 2026، مع العودة الطوعية المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250818/استنفار-أمني-على-الحدود-تقارير-تحذر-من-انفجار-الأوضاع-بين-سوريا-ولبنان-1103866203.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108657057_49:0:1357:981_1920x0_80_0_0_39dfc247926788fe1c7c63461b1a6623.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

غرق وفقدان أشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية - اللبنانية

09:19 GMT 28.12.2025
© Photo / Unsplash/ Jon Flobrantنهر
نهر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Photo / Unsplash/ Jon Flobrant
تابعنا عبر
أنقذت فرق الدفاع المدني السوري، بدعم من الجيش السوري، فجر اليوم الأحد، عددا من الأشخاص، بينما فُقد آخرون خلال محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي في ريف حمص الغربي، قرب قريتي الشبرونية والدبوسية.
وأوضح قائد مركز تلكلخ منير قدور، أن "غزارة المياه وارتفاع منسوب النهر أجبر الفرق على الانتقال سيرا على الأقدام، وتم إنقاذ امرأتين وشاب، فيما تمكن 4 آخرون من العودة إلى لبنان، بينما ما زال البحث جاريا عن المتبقين".
وأشار قدور إلى أن "الناجين أفادوا بأن مجموعتهم كانت تضم 11 شخصا"، وفقا لـ"تلفزيون سوريا".
ولفت قدور إلى أن "شدة التيار وانتشار الألغام المتبقية من النظام السابق، حالت دون استكمال عمليات البحث، مع إرسال فريق دعم يضم غواصين وآليات خاصة، على أن يتم التنسيق مع الجانب اللبناني لمتابعة البحث من الجهة المقابلة".
وأكد الناجون خطورة الطريق، إذ كانت الأمطار الغزيرة والتيار القوي تهدد بغرقهم، وتم إنقاذهم بمساعدة الجيش السوري، فيما ذكر بعضهم أن "عناصر لبنانية دفعتهم لمحاولة العبور"، على حد قولهم.
أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
استنفار أمني على الحدود.. تقارير تحذر من انفجار الأوضاع بين سوريا ولبنان
18 أغسطس, 07:13 GMT
ويأتي الحادث في ظل سياسات لبنان الجديدة تجاه اللاجئين السوريين، إذ أطلقت الحكومة خطة لإلغاء صفة اللجوء عن السوريين بحلول يناير/ كانون الثاني 2026، مع العودة الطوعية المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة.
