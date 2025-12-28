https://sarabic.ae/20251228/مشروع-طويق-معلومات-عن-السفينة-الحربية-السعودية-جلالة-الملك-سعود-1108663713.html
مشروع "طويق".. معلومات عن السفينة الحربية السعودية "جلالة الملك سعود"
مشروع "طويق".. معلومات عن السفينة الحربية السعودية "جلالة الملك سعود"
تصنف السفينة الحربية السعودية "جلالة الملك سعود"، التي عُوِمت في ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الولايات المتحدة، ضمن مشروع "طويق"، الذي يضم 4 سفن حربية متعددة المهام مشتقة من سفن القتال الساحلي الأمريكية "إل سي إس".
وتقدر التكلفة التقديرية للسفن الـ 4 بنحو 11.2 مليار دولار، وهي جزء من صفقة تم توقيعها عام 2017 بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدر التكلفة التقديرية للسفن الـ 4 بنحو 11.2 مليار دولار، وهي جزء من صفقة تم توقيعها عام 2017 بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.