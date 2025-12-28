وزير الدفاع البلجيكي يدعو لتعزيز قدرات الجيش استعدادا لـ"أسوأ السيناريوهات"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
وزير الدفاع البلجيكي يدعو لتعزيز قدرات الجيش استعدادا لـ"أسوأ السيناريوهات"
وزير الدفاع البلجيكي يدعو لتعزيز قدرات الجيش استعدادا لـ"أسوأ السيناريوهات"
وزير الدفاع البلجيكي يدعو لتعزيز قدرات الجيش استعدادا لـ"أسوأ السيناريوهات"

الجيش البلجيكي
الجيش البلجيكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
دعا وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، اليوم الأحد، إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة البلجيكية استعدادا لأسوأ السيناريوهات.
وقال فرانكن، في منشور على منصة "إكس": "ستكون قواتنا جاهزة لخوض حرب المستقبل – مرنة وفعالة من حيث التكلفة، مع قدرة عالية على التكيف السريع، مع التركيز على التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني والابتكار".

وأضاف: "حرب، نأمل ألا تحدث أبدا. ولكن إذا كان شيء ما قد أظهرته سنة 2025، فهو أنه للحفاظ على السلام هنا، سيتعين علينا الاستعداد للأسوأ مرة أخرى"، وفق تعبيره.

مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
بلجيكا تنضم رسميا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
24 ديسمبر, 00:17 GMT
وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قال فرانكن إنه "بعد 16 عاما من الانتظار، حصلت القوات المسلحة البلجيكية على أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف "بيورون" المصنوعة في بولندا لمكافحة الطائرات المسيرة".
وتأتي تصريحات وزير الدفاع البلجيكي في وقت تعتبر فيه أوروبا نفسها أمام بيئة أمنية غير مستقرة مع تصاعد التوترات الأمنية والتحديات الجيوسياسية في أوروبا، والحاجة إلى سد فجوات نقص الإنفاق الدفاعي.
