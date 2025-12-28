https://sarabic.ae/20251228/وزير-الدفاع-البلجيكي-يدعو-لتعزيز-قدرات-الجيش-استعدادا-لـأسوأ-السيناريوهات-1108667634.html

وزير الدفاع البلجيكي يدعو لتعزيز قدرات الجيش استعدادا لـ"أسوأ السيناريوهات"

دعا وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، اليوم الأحد، إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة البلجيكية استعدادا لأسوأ السيناريوهات.

وقال فرانكن، في منشور على منصة "إكس": "ستكون قواتنا جاهزة لخوض حرب المستقبل – مرنة وفعالة من حيث التكلفة، مع قدرة عالية على التكيف السريع، مع التركيز على التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني والابتكار".وتأتي تصريحات وزير الدفاع البلجيكي في وقت تعتبر فيه أوروبا نفسها أمام بيئة أمنية غير مستقرة مع تصاعد التوترات الأمنية والتحديات الجيوسياسية في أوروبا، والحاجة إلى سد فجوات نقص الإنفاق الدفاعي.

