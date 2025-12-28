https://sarabic.ae/20251228/وزير-الدفاع-البلجيكي-يدعو-لتعزيز-قدرات-الجيش-استعدادا-لـأسوأ-السيناريوهات-1108667634.html
وزير الدفاع البلجيكي يدعو لتعزيز قدرات الجيش استعدادا لـ"أسوأ السيناريوهات"
دعا وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، اليوم الأحد، إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة البلجيكية استعدادا لأسوأ السيناريوهات. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101644/86/1016448662_0:393:3500:2362_1920x0_80_0_0_ac448d0e92a2b6d81296dd92852fba67.jpg
وقال فرانكن، في منشور على منصة "إكس": "ستكون قواتنا جاهزة لخوض حرب المستقبل – مرنة وفعالة من حيث التكلفة، مع قدرة عالية على التكيف السريع، مع التركيز على التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني والابتكار".وتأتي تصريحات وزير الدفاع البلجيكي في وقت تعتبر فيه أوروبا نفسها أمام بيئة أمنية غير مستقرة مع تصاعد التوترات الأمنية والتحديات الجيوسياسية في أوروبا، والحاجة إلى سد فجوات نقص الإنفاق الدفاعي.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101644/86/1016448662_231:0:3380:2362_1920x0_80_0_0_ea92a9cf95a6cfd30ea0708f51fa8d02.jpg
وأضاف: "حرب، نأمل ألا تحدث أبدا. ولكن إذا كان شيء ما قد أظهرته سنة 2025، فهو أنه للحفاظ على السلام هنا، سيتعين علينا الاستعداد للأسوأ مرة أخرى"، وفق تعبيره.
وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قال فرانكن إنه "بعد 16 عاما من الانتظار، حصلت القوات المسلحة البلجيكية على أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف "بيورون" المصنوعة في بولندا لمكافحة الطائرات المسيرة".
