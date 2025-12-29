عربي
https://sarabic.ae/20251229/الخارجية-الروسية-حل-قضية-ترانسنيستريا-من-دون-روسيا-غير-مقبول-1108709817.html
الخارجية الروسية: حل قضية ترانسنيستريا من دون روسيا "غير مقبول"
الخارجية الروسية: حل قضية ترانسنيستريا من دون روسيا "غير مقبول"
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، إن أي محاولة لحل قضية ترانسنيستريا من دون مشاركة روسيا "غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكداً أن موسكو كانت ولا تزال... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T22:15+0000
2025-12-29T22:15+0000
الخارجية الروسية
ترانسنيستريا
مولدوفا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأوضح غالوزين، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن كيشيناو لا تجري أي حوار لا مع تيراسبول ولا مع موسكو، مضيفاً أن هناك انطباعاً بأن "بعض الأطراف في كيشيناو" تسعى لإقصاء روسيا وعدم مراعاة مصالحها، وهو ما ترفضه موسكو.وأشار إلى أن آلية التسوية بصيغة "5+2" — التي تضم كيشيناو وتيراسبول طرفين في النزاع، وروسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وسطاء، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراقبين — كانت الإطار الرئيسي للمفاوضات، لكنها مجمدة حالياً. ولفت إلى أن تعليق مشاركة المراقبين العسكريين الأوكرانيين في عملية حفظ السلام على نهر دنيستر، إضافة إلى الخلاف بين موسكو وكييف، أسهما في تجميد عمل الصيغة، فيما تُعقد لقاءات بديلة بصيغة "1+1" بمشاركة ممثلين عن كيشيناو وتيراسبول ووساطة بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وفي تصريح منفصل، شدد غالوزين على أن كيشيناو "لا تجري أي حوار مع روسيا" بشأن ترانسنيستريا، معتبراً أن تفكيك العلاقات مع موسكو يتم "على حساب مصالحها ومصالح سكان مولدوفا". وأضاف أن روسيا ترى أن آلية "5+2" لا تزال قادرة على لعب دور إيجابي في البحث عن تسوية، محذراً من محاولات "إقصاء روسيا" عن مسار التسوية.وتعود جذور النزاع إلى مطلع التسعينيات؛ إذ سعت ترانسنيستريا، التي يشكل الروس والأوكرانيون نحو 60% من سكانها، إلى الانفصال عن مولدوفا قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، وسط مخاوف من تقارب كيشيناو مع رومانيا. وبعد اشتباكات عام 1992 وفشل محاولة الحسم العسكري، بات الإقليم خارج سيطرة كيشيناو الفعلية.
https://sarabic.ae/20220721/الدفاع-الروسية-مولدوفا-تعرقل-توريد-المعدات-لقوات-حفظ-السلام-الروسية-في-ترانسنيستريا-1065372948.html
ترانسنيستريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, ترانسنيستريا, مولدوفا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, ترانسنيستريا, مولدوفا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: حل قضية ترانسنيستريا من دون روسيا "غير مقبول"

22:15 GMT 29.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، إن أي محاولة لحل قضية ترانسنيستريا من دون مشاركة روسيا "غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكداً أن موسكو كانت ولا تزال تدعم تسوية النزاع على أساس المبادئ المنصوص عليها في اتفاق يوليو/تموز 1992.
وأوضح غالوزين، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن كيشيناو لا تجري أي حوار لا مع تيراسبول ولا مع موسكو، مضيفاً أن هناك انطباعاً بأن "بعض الأطراف في كيشيناو" تسعى لإقصاء روسيا وعدم مراعاة مصالحها، وهو ما ترفضه موسكو.
ترانسنيستريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
الدفاع الروسية: مولدوفا تعرقل توريد المعدات لقوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا
21 يوليو 2022, 09:28 GMT
وأشار إلى أن آلية التسوية بصيغة "5+2" — التي تضم كيشيناو وتيراسبول طرفين في النزاع، وروسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وسطاء، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراقبين — كانت الإطار الرئيسي للمفاوضات، لكنها مجمدة حالياً. ولفت إلى أن تعليق مشاركة المراقبين العسكريين الأوكرانيين في عملية حفظ السلام على نهر دنيستر، إضافة إلى الخلاف بين موسكو وكييف، أسهما في تجميد عمل الصيغة، فيما تُعقد لقاءات بديلة بصيغة "1+1" بمشاركة ممثلين عن كيشيناو وتيراسبول ووساطة بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وفي تصريح منفصل، شدد غالوزين على أن كيشيناو "لا تجري أي حوار مع روسيا" بشأن ترانسنيستريا، معتبراً أن تفكيك العلاقات مع موسكو يتم "على حساب مصالحها ومصالح سكان مولدوفا". وأضاف أن روسيا ترى أن آلية "5+2" لا تزال قادرة على لعب دور إيجابي في البحث عن تسوية، محذراً من محاولات "إقصاء روسيا" عن مسار التسوية.
وتعود جذور النزاع إلى مطلع التسعينيات؛ إذ سعت ترانسنيستريا، التي يشكل الروس والأوكرانيون نحو 60% من سكانها، إلى الانفصال عن مولدوفا قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، وسط مخاوف من تقارب كيشيناو مع رومانيا. وبعد اشتباكات عام 1992 وفشل محاولة الحسم العسكري، بات الإقليم خارج سيطرة كيشيناو الفعلية.
