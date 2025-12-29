غروسي يعترف بالمشاركة "الخجولة" من قبل الأمم المتحدة في حل النزاعات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
غروسي يعترف بالمشاركة "الخجولة" من قبل الأمم المتحدة في حل النزاعات
غروسي يعترف بالمشاركة "الخجولة" من قبل الأمم المتحدة في حل النزاعات
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، بأن الأمم المتحدة غائبة إلى حد كبير...
2025-12-29T06:25+0000
2025-12-29T06:25+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092161956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0729a7860278d25f8331c1bcfee461f6.jpg
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "اليوم، إذا نظرنا إلى معظم الصراعات في العالم، نرى أمرًا واحدًا: الأمم المتحدة غائبة. أعني كل شيء: من السودان إلى تايلاند، وكمبوديا. يمكننا رسم خط على الخريطة يمر عبر أوروبا وأوكرانيا وروسيا، ثم عبر شبه القارة الهندية، ونرى الشيء نفسه في كل مكان. أعتقد أن هذا الوضع قابل للتغيير. هنا (في الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، تم بالفعل تحقيق ذلك، ما يعني أنه يمكن تحقيقه هناك أيضًا. المسألة تتعلق بالمشاركة، والأهم من ذلك، بالثقة".وخلص إلى القول: "بالطبع، تطورت الأجندة الدولية على مرّ هذه الفترة: فقضايا التنمية مهمة، وحقوق الإنسان مهمة وتستحق الأولوية الواجبة. ولكن، للأسف، نشهد عالماً دخل مرحلة من التشرذم المتزايد والتوتر والتناقضات الجيوسياسية التي كانت أقل وضوحاً في السابق، أما الآن فهي جلية للغاية. لذلك، في رأيي، تحتاج الأمم المتحدة إلى قائد مستقبلي، قائد جديد قادر على التواصل مع الجميع، وطرح المبادرات، وبناء الجسور".
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، بأن الأمم المتحدة غائبة إلى حد كبير حالياً عن حل معظم النزاعات العالمية وينبغي لها استعادة هذا الدور.
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "اليوم، إذا نظرنا إلى معظم الصراعات في العالم، نرى أمرًا واحدًا: الأمم المتحدة غائبة. أعني كل شيء: من السودان إلى تايلاند، وكمبوديا. يمكننا رسم خط على الخريطة يمر عبر أوروبا وأوكرانيا وروسيا، ثم عبر شبه القارة الهندية، ونرى الشيء نفسه في كل مكان. أعتقد أن هذا الوضع قابل للتغيير. هنا (في الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، تم بالفعل تحقيق ذلك، ما يعني أنه يمكن تحقيقه هناك أيضًا. المسألة تتعلق بالمشاركة، والأهم من ذلك، بالثقة".
وأضاف أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تعزيز دورها، قائلا: " آمل أن نتفق جميعًا - من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب - على أننا جميعًا سنستفيد من رؤية الأمم المتحدة في وضع أفضل مما هي عليه الآن.
وشدد غروسي، على أنه يجب على الأمم المتحدة أن تتذكر سبب إنشائها والغرض من ذلك.
وخلص إلى القول: "بالطبع، تطورت الأجندة الدولية على مرّ هذه الفترة: فقضايا التنمية مهمة، وحقوق الإنسان مهمة وتستحق الأولوية الواجبة. ولكن، للأسف، نشهد عالماً دخل مرحلة من التشرذم المتزايد والتوتر والتناقضات الجيوسياسية التي كانت أقل وضوحاً في السابق، أما الآن فهي جلية للغاية. لذلك، في رأيي، تحتاج الأمم المتحدة إلى قائد مستقبلي، قائد جديد قادر على التواصل مع الجميع، وطرح المبادرات، وبناء الجسور".
