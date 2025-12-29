https://sarabic.ae/20251229/غروسي-يعترف-بالمشاركة-الخجولة-من-قبل-الأمم-المتحدة-في-حل-النزاعات-1108680323.html

غروسي يعترف بالمشاركة "الخجولة" من قبل الأمم المتحدة في حل النزاعات

غروسي يعترف بالمشاركة "الخجولة" من قبل الأمم المتحدة في حل النزاعات

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، بأن الأمم المتحدة غائبة إلى حد كبير... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "اليوم، إذا نظرنا إلى معظم الصراعات في العالم، نرى أمرًا واحدًا: الأمم المتحدة غائبة. أعني كل شيء: من السودان إلى تايلاند، وكمبوديا. يمكننا رسم خط على الخريطة يمر عبر أوروبا وأوكرانيا وروسيا، ثم عبر شبه القارة الهندية، ونرى الشيء نفسه في كل مكان. أعتقد أن هذا الوضع قابل للتغيير. هنا (في الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، تم بالفعل تحقيق ذلك، ما يعني أنه يمكن تحقيقه هناك أيضًا. المسألة تتعلق بالمشاركة، والأهم من ذلك، بالثقة".وخلص إلى القول: "بالطبع، تطورت الأجندة الدولية على مرّ هذه الفترة: فقضايا التنمية مهمة، وحقوق الإنسان مهمة وتستحق الأولوية الواجبة. ولكن، للأسف، نشهد عالماً دخل مرحلة من التشرذم المتزايد والتوتر والتناقضات الجيوسياسية التي كانت أقل وضوحاً في السابق، أما الآن فهي جلية للغاية. لذلك، في رأيي، تحتاج الأمم المتحدة إلى قائد مستقبلي، قائد جديد قادر على التواصل مع الجميع، وطرح المبادرات، وبناء الجسور".

