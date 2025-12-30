أهم الأحداث الرئيسية لعام 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحتفل مع زوجته وأبنائه، بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل تنصيب الرئيس الـ60 للولايات المتحدة، في مبنى "كابيتول" الأمريكي.
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا لشبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في طهران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامه الأخير لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون".
جندي من قوات مجموعة "الشمال" الروسية يرفع العلم في سودجا المحررة.
جندي من كوريا الديمقراطية الشعبية خلال مشاركته في تحرير قرية بمنطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.
خبراء الطب الشرعي ومسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني يبحثون عن أدلة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية.
القناع الذهبي للملك المصري القديم توت عنخ آمون (1341-1323 قبل الميلاد)، يعرض داخل قاعة "توت عنخ آمون" في المتحف المصري الكبير، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في الجيزة في مصر
جنود سوريون يرفعون العلم السوري أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، عقب الضربة الإسرائيلية التي طالت المبنى
صورة تظهر ظل المركبة القمرية الخاصة "بلو غوست" على سطح القمر، بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
أليكس أوفيتشكين، صاحب الرقم 8، الجناح الأيسر لفريق "واشنطن كابيتالز"، يحتفل بتسجيله هدفه رقم 900 في مسيرته بدوري "هوكي" الأمريكي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مركز اقتراع في العاصمة مينسك.
فريق من وزارة الطوارئ الروسية يستجيب لتداعيات الزلزال، الذي ضرب ميانمار، ويقوم بإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين في مقاطعة ماندالاي، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال.
الشرطة الفرنسية تطوّق مدخل متحف "لوفر" في باريس بعد تعرضه لعملية سرقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحملان وثائق موقّعة خلال قمة لدعم إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لأكثر من عامين بين إسرائيل و حركة "حماس" الفلسطينية.
استقبال أعضاء البرلمان الياباني، رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، بالتصفيق الحار بعد انتخابها رئيسة للوزراء.
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، أثناء دخوله إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه، التي طلبها المدّعون العامون الخاصون في العاصمة سيئول.
أشخاص يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا.
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثات ثنائية بين ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حول أوكرانيا، في العاصمة السعودية الرياض.
امرأة تلتقط صورة لصورة البابا الراحل فرنسيس الثاني، كتب عليها "من فضلكم، لا تنسوا الصلاة من أجلي"، خلال قداس أقيم على راحة نفسه في كنيسة "سانتو سبيريتو" في ساسيا خارج الفاتيكان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من القادة الأجانب يشاركون في مراسم مشتركة لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكسندر" في العاصمة موسكو.
مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في قصر "سيراجان" في مدينة إسطنبول التركية.
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي، بينما يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للجدل الدائر بينهما في البيت الأبيض.
"روبوت بشري" يشير بيده قبل انطلاقه في عرض استعراضي، قبيل بدء حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية لـ"روبوتات البشرية" في حلبة التزلج الوطنية في العاصمة الصينية بكين.
