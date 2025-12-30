عربي
الكرملين: محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251230/أبرز-الأحداث-الرئيسية-لعام-2025-في-صور-1108625755.html
أهم الأحداث الرئيسية لعام 2025
أهم الأحداث الرئيسية لعام 2025
سبوتنيك عربي
اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأبرز الأحداث الرئيسية لعام 2025، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 30.12.2025
2025-12-30T09:18+0000
2025-12-30T09:33+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108625928_0:21:2876:1639_1920x0_80_0_0_f04c25ab5db30a7b093f21d8c48a9764.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108625928_200:0:2464:1698_1920x0_80_0_0_0c5755f3f11709e207107c0f2b6b2eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أهم الأحداث الرئيسية لعام 2025

09:18 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 30.12.2025)
تابعنا عبر
اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأبرز الأحداث الرئيسية لعام 2025، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Pool/The New York Times/Kenny Holston

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحتفل مع زوجته وأبنائه، بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل تنصيب الرئيس الـ60 للولايات المتحدة، في مبنى "كابيتول" الأمريكي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحتفل مع زوجته وأبنائه، بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل تنصيب الرئيس الـ60 للولايات المتحدة، في مبنى &quot;كابيتول&quot; الأمريكي. - سبوتنيك عربي
1/25
© AP Photo / Pool/The New York Times/Kenny Holston

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحتفل مع زوجته وأبنائه، بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل تنصيب الرئيس الـ60 للولايات المتحدة، في مبنى "كابيتول" الأمريكي.

© Getty Images / Stringer

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا لشبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في طهران.

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا لشبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في طهران. - سبوتنيك عربي
2/25
© Getty Images / Stringer

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا لشبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في طهران.

© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامه الأخير لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامه الأخير لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول &quot;منظمة شنغهاي للتعاون&quot;. - سبوتنيك عربي
3/25
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامه الأخير لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون".

© Sputnik . Alexander Kharchenko / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من قوات مجموعة "الشمال" الروسية يرفع العلم في سودجا المحررة.

جندي من قوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية يرفع العلم في سودجا المحررة. - سبوتنيك عربي
4/25
© Sputnik . Alexander Kharchenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من قوات مجموعة "الشمال" الروسية يرفع العلم في سودجا المحررة.

© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من كوريا الديمقراطية الشعبية خلال مشاركته في تحرير قرية بمنطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.

جندي من كوريا الديمقراطية الشعبية خلال مشاركته في تحرير قرية بمنطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية. - سبوتنيك عربي
5/25
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من كوريا الديمقراطية الشعبية خلال مشاركته في تحرير قرية بمنطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.

© Getty Images / Hindustan Times/Raju Shinde

خبراء الطب الشرعي ومسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني يبحثون عن أدلة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية.

خبراء الطب الشرعي ومسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني يبحثون عن أدلة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية. - سبوتنيك عربي
6/25
© Getty Images / Hindustan Times/Raju Shinde

خبراء الطب الشرعي ومسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني يبحثون عن أدلة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية.

© Getty Images / Ali Moustafa

القناع الذهبي للملك المصري القديم توت عنخ آمون (1341-1323 قبل الميلاد)، يعرض داخل قاعة "توت عنخ آمون" في المتحف المصري الكبير، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في الجيزة في مصر

القناع الذهبي للملك المصري القديم توت عنخ آمون (1341-1323 قبل الميلاد)، يعرض داخل قاعة &quot;توت عنخ آمون&quot; في المتحف المصري الكبير، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في الجيزة في مصر - سبوتنيك عربي
7/25
© Getty Images / Ali Moustafa

القناع الذهبي للملك المصري القديم توت عنخ آمون (1341-1323 قبل الميلاد)، يعرض داخل قاعة "توت عنخ آمون" في المتحف المصري الكبير، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في الجيزة في مصر

© AP Photo / Omar Sanadiki

جنود سوريون يرفعون العلم السوري أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، عقب الضربة الإسرائيلية التي طالت المبنى

جنود سوريون يرفعون العلم السوري أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، عقب الضربة الإسرائيلية التي طالت المبنى - سبوتنيك عربي
8/25
© AP Photo / Omar Sanadiki

جنود سوريون يرفعون العلم السوري أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، عقب الضربة الإسرائيلية التي طالت المبنى

© AP Photo / NASA/Firefly Aerospace

صورة تظهر ظل المركبة القمرية الخاصة "بلو غوست" على سطح القمر، بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

صورة تظهر ظل المركبة القمرية الخاصة &quot;بلو غوست&quot; على سطح القمر، بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة الفضاء الأمريكية &quot;ناسا&quot;. - سبوتنيك عربي
9/25
© AP Photo / NASA/Firefly Aerospace

صورة تظهر ظل المركبة القمرية الخاصة "بلو غوست" على سطح القمر، بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

© AP Photo / John McDonnell

أليكس أوفيتشكين، صاحب الرقم 8، الجناح الأيسر لفريق "واشنطن كابيتالز"، يحتفل بتسجيله هدفه رقم 900 في مسيرته بدوري "هوكي" الأمريكي.

أليكس أوفيتشكين، صاحب الرقم 8، الجناح الأيسر لفريق &quot;واشنطن كابيتالز&quot;، يحتفل بتسجيله هدفه رقم 900 في مسيرته بدوري &quot;هوكي&quot; الأمريكي. - سبوتنيك عربي
10/25
© AP Photo / John McDonnell

أليكس أوفيتشكين، صاحب الرقم 8، الجناح الأيسر لفريق "واشنطن كابيتالز"، يحتفل بتسجيله هدفه رقم 900 في مسيرته بدوري "هوكي" الأمريكي.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة &quot;إلمندورف - ريتشاردسون&quot; العسكرية في ألاسكا. - سبوتنيك عربي
11/25
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مركز اقتراع في العاصمة مينسك.

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مركز اقتراع في العاصمة مينسك. - سبوتنيك عربي
12/25
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مركز اقتراع في العاصمة مينسك.

© Sputnik . EMERCOM of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

فريق من وزارة الطوارئ الروسية يستجيب لتداعيات الزلزال، الذي ضرب ميانمار، ويقوم بإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين في مقاطعة ماندالاي، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال.

فريق من وزارة الطوارئ الروسية يستجيب لتداعيات الزلزال، الذي ضرب ميانمار، ويقوم بإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين في مقاطعة ماندالاي، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال. - سبوتنيك عربي
13/25
© Sputnik . EMERCOM of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

فريق من وزارة الطوارئ الروسية يستجيب لتداعيات الزلزال، الذي ضرب ميانمار، ويقوم بإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين في مقاطعة ماندالاي، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال.

© Getty Images / Kiran Ridley

الشرطة الفرنسية تطوّق مدخل متحف "لوفر" في باريس بعد تعرضه لعملية سرقة.

الشرطة الفرنسية تطوّق مدخل متحف &quot;لوفر&quot; في باريس بعد تعرضه لعملية سرقة. - سبوتنيك عربي
14/25
© Getty Images / Kiran Ridley

الشرطة الفرنسية تطوّق مدخل متحف "لوفر" في باريس بعد تعرضه لعملية سرقة.

© Sputnik . POOL/Valeriy Sharifulin / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي
15/25
© Sputnik . POOL/Valeriy Sharifulin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.

© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحملان وثائق موقّعة خلال قمة لدعم إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لأكثر من عامين بين إسرائيل و حركة "حماس" الفلسطينية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحملان وثائق موقّعة خلال قمة لدعم إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لأكثر من عامين بين إسرائيل و حركة &quot;حماس&quot; الفلسطينية. - سبوتنيك عربي
16/25
© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحملان وثائق موقّعة خلال قمة لدعم إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لأكثر من عامين بين إسرائيل و حركة "حماس" الفلسطينية.

© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

استقبال أعضاء البرلمان الياباني، رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، بالتصفيق الحار بعد انتخابها رئيسة للوزراء.

استقبال أعضاء البرلمان الياباني، رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، بالتصفيق الحار بعد انتخابها رئيسة للوزراء. - سبوتنيك عربي
17/25
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

استقبال أعضاء البرلمان الياباني، رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، بالتصفيق الحار بعد انتخابها رئيسة للوزراء.

© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، أثناء دخوله إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه، التي طلبها المدّعون العامون الخاصون في العاصمة سيئول.

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، أثناء دخوله إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه، التي طلبها المدّعون العامون الخاصون في العاصمة سيئول. - سبوتنيك عربي
18/25
© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، أثناء دخوله إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه، التي طلبها المدّعون العامون الخاصون في العاصمة سيئول.

© AP Photo / Miguel Oses

أشخاص يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا.

أشخاص يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا. - سبوتنيك عربي
19/25
© AP Photo / Miguel Oses

أشخاص يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا.

© Sputnik . Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثات ثنائية بين ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حول أوكرانيا، في العاصمة السعودية الرياض.

المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثات ثنائية بين ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حول أوكرانيا، في العاصمة السعودية الرياض. - سبوتنيك عربي
20/25
© Sputnik . Russian Foreign Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثات ثنائية بين ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حول أوكرانيا، في العاصمة السعودية الرياض.

© AP Photo / Andreea Alexandru

امرأة تلتقط صورة لصورة البابا الراحل فرنسيس الثاني، كتب عليها "من فضلكم، لا تنسوا الصلاة من أجلي"، خلال قداس أقيم على راحة نفسه في كنيسة "سانتو سبيريتو" في ساسيا خارج الفاتيكان.

امرأة تلتقط صورة لصورة البابا الراحل فرنسيس الثاني، كتب عليها &quot;من فضلكم، لا تنسوا الصلاة من أجلي&quot;، خلال قداس أقيم على راحة نفسه في كنيسة &quot;سانتو سبيريتو&quot; في ساسيا خارج الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
21/25
© AP Photo / Andreea Alexandru

امرأة تلتقط صورة لصورة البابا الراحل فرنسيس الثاني، كتب عليها "من فضلكم، لا تنسوا الصلاة من أجلي"، خلال قداس أقيم على راحة نفسه في كنيسة "سانتو سبيريتو" في ساسيا خارج الفاتيكان.

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من القادة الأجانب يشاركون في مراسم مشتركة لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكسندر" في العاصمة موسكو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من القادة الأجانب يشاركون في مراسم مشتركة لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة &quot;ألكسندر&quot; في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي
22/25
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من القادة الأجانب يشاركون في مراسم مشتركة لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكسندر" في العاصمة موسكو.

© Sputnik . POOL/Alexander Ryumin / الانتقال إلى بنك الصور

مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في قصر "سيراجان" في مدينة إسطنبول التركية.

مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في قصر &quot;سيراجان&quot; في مدينة إسطنبول التركية. - سبوتنيك عربي
23/25
© Sputnik . POOL/Alexander Ryumin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في قصر "سيراجان" في مدينة إسطنبول التركية.

© AP Photo / Mystyslav Chernov

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي، بينما يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للجدل الدائر بينهما في البيت الأبيض.

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي، بينما يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للجدل الدائر بينهما في البيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
24/25
© AP Photo / Mystyslav Chernov

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي، بينما يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للجدل الدائر بينهما في البيت الأبيض.

© Getty Images / Kevin Frayer

"روبوت بشري" يشير بيده قبل انطلاقه في عرض استعراضي، قبيل بدء حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية لـ"روبوتات البشرية" في حلبة التزلج الوطنية في العاصمة الصينية بكين.

&quot;روبوت بشري&quot; يشير بيده قبل انطلاقه في عرض استعراضي، قبيل بدء حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية لـ&quot;روبوتات البشرية&quot; في حلبة التزلج الوطنية في العاصمة الصينية بكين. - سبوتنيك عربي
25/25
© Getty Images / Kevin Frayer

"روبوت بشري" يشير بيده قبل انطلاقه في عرض استعراضي، قبيل بدء حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية لـ"روبوتات البشرية" في حلبة التزلج الوطنية في العاصمة الصينية بكين.

