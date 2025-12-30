https://sarabic.ae/20251230/أونروا-تصويت-الكنيست-الإسرائيلي-ضد-الوكالة-أمر-شائن-وضربة-للنظام-الدولي-1108717465.html
"أونروا": تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد الوكالة أمر شائن وضربة للنظام الدولي
"أونروا": تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد الوكالة أمر شائن وضربة للنظام الدولي
واعتبر المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، أن تصويت الكنيست على هذا التشريع "أمر شائن"، مؤكدًا أنه يشكل ضربة للنظام الدولي، ويأتي كجزء من حملة ممنهجة لتشويه سمعة الوكالة الدولية.وأضاف لازاريني أن القانون يمنح إسرائيل سلطة مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس، وهو ما يفاقم التحديات أمام عمل "أونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين ويقوض قواعد القانون الدولي المتعلقة بعمل المنظمات الأممية.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
