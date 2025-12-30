عربي
إعلام: ضربة أمريكية سرية تستهدف منشأة في الساحل الفنزويلي
إعلام: ضربة أمريكية سرية تستهدف منشأة في الساحل الفنزويلي
إعلام: ضربة أمريكية سرية تستهدف منشأة في الساحل الفنزويلي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نفذت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت منشأة مرفئية على الساحل الفنزويلي.
2025-12-30T04:24+0000
2025-12-30T04:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا
أخبار فنزويلا
العالم
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104553/41/1045534126_222:0:3778:2000_1920x0_80_0_0_423fb9d66d3c39c8c9ee42d7781c42b0.jpg
وبحسب شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر، وقع الهجوم في وقت سابق من هذا الشهر، غير أن تفاصيله لم يجر الإعلان عنها من قبل. واستهدفت الضربة رصيفا نائيا على الساحل الفنزويلي، تعتقد الحكومة الأمريكية أنه كان يُستخدم من قبل جماعة "ترين دي أراجوا" لتخزين المخدرات وتحميلها على سفن تمهيدا لنقلها لاحقا. ولم يكن أحد متواجدا في الموقع وقت الهجوم، ما حال دون وقوع ضحايا.وأمس الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدمير منشأة كبيرة على الأراضي الفنزويلية خلال الأسبوع الماضي.وخلال الأشهر القليلة الماضية، استخدمت الولايات المتحدة في عدة مناسبات قواتها المسلحة لتدمير قوارب يشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات. ووفق تصريحات واشنطن، تهدف هذه العمليات إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.وأدى ذلك إلى تصعيد ملحوظ في العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، وقد سمح البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية داخل الجمهورية بهدف زعزعة استقرار حكومة نيكولاس مادورو. كما أعلنت المدعية العامة بام بوندي عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في اعتقاله. ويُزعم أن الزعيم الفنزويلي يستخدم منظمات إرهابية لنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ ضربات ضد تجار المخدرات ليس في البحر فقط، بل على اليابسة أيضا.من جهتها، أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن موسكو ترصد تصعيدا متواصلا ومقصودا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، مؤكدة أن الطابع الأحادي لهذه القرارات يثير قلقا خاصا لما يشكله من تهديد للملاحة الدولية.
https://sarabic.ae/20251229/القوات-الأمريكية-تضرب-سفينة-مهربين-ومقتل-اثنين-في-المحيط-الهادئ-1108710526.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104553/41/1045534126_666:0:3333:2000_1920x0_80_0_0_8847fe710927d9bb75db06625b82dced.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا, العالم, ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا, العالم, ترامب

إعلام: ضربة أمريكية سرية تستهدف منشأة في الساحل الفنزويلي

04:24 GMT 30.12.2025
© Sputnik . Marco Teruggi
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© Sputnik . Marco Teruggi
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نفذت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت منشأة مرفئية على الساحل الفنزويلي.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر، وقع الهجوم في وقت سابق من هذا الشهر، غير أن تفاصيله لم يجر الإعلان عنها من قبل. واستهدفت الضربة رصيفا نائيا على الساحل الفنزويلي، تعتقد الحكومة الأمريكية أنه كان يُستخدم من قبل جماعة "ترين دي أراجوا" لتخزين المخدرات وتحميلها على سفن تمهيدا لنقلها لاحقا. ولم يكن أحد متواجدا في الموقع وقت الهجوم، ما حال دون وقوع ضحايا.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
القوات الأمريكية تضرب سفينة "مهربين" ومقتل اثنين في المحيط الهادئ
أمس, 23:34 GMT
وأمس الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدمير منشأة كبيرة على الأراضي الفنزويلية خلال الأسبوع الماضي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، استخدمت الولايات المتحدة في عدة مناسبات قواتها المسلحة لتدمير قوارب يشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات. ووفق تصريحات واشنطن، تهدف هذه العمليات إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.
وأدى ذلك إلى تصعيد ملحوظ في العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، وقد سمح البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية داخل الجمهورية بهدف زعزعة استقرار حكومة نيكولاس مادورو.
كما أعلنت المدعية العامة بام بوندي عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في اعتقاله. ويُزعم أن الزعيم الفنزويلي يستخدم منظمات إرهابية لنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ ضربات ضد تجار المخدرات ليس في البحر فقط، بل على اليابسة أيضا.
من جهتها، أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن موسكو ترصد تصعيدا متواصلا ومقصودا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، مؤكدة أن الطابع الأحادي لهذه القرارات يثير قلقا خاصا لما يشكله من تهديد للملاحة الدولية.
