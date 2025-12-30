https://sarabic.ae/20251230/شذا-حمدان-طالبة-متفوقة-تواجه-السرطان-في-غزة--1108693983.html

شذا حمدان طالبة متفوقة تواجه السرطان في غزة

شذا حمدان طالبة متفوقة تواجه السرطان في غزة

تشهد غزة مأساة إنسانية متسارعة، مع تدهور الوضع الصحي في القطاع، حيث يواجه المرضى والمصابون الموت البطيء في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية واستمرار للحصار...

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "نصف المرافق الصحية في القطاع تعمل بشكل جزئي في ظل نقص حاد بالأدوية والمعدات"، وحذرت المنظمة من اقتراب انهيار إنساني بغزة نتيجة تدمير البنية التحتية وتراجع الأمن الغذائي.فرحة النجاح تتحول إلى صراع مع السرطانلم تكن تعرف الطالبة المتفوقة شذا حمدان ذات الـ18 عاما من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أن فرحة النجاح في الثانوية ستنقلب إلى معركة في مواجه مرض السرطان، الذي كان يتربص بها طيلة فترة الدراسة، لتصبح حياتها أمام تحد مصيري خطير.وقالت شذا حمدان لوكالة "سبوتنيك": "لقد كانت أحلامي كبيرة للحصول على معدل جيد في امتحانات الثانوية العامة، وحصلت على معدل 95% بالفرع الأدبي، وكنت أدرس بظروف صعبة للغاية، وبإصرار فردي، في ظل انقطاع الانترنت وعدم توفر متطلبات ومستلزمات الدراسة، وبعد جهد كبير وفي مواجهة ظروف الحياة في غزة، فرحت بالتفوق الأكاديمي الذي كان من المفترض أن يفتح الباب أمامي لتحقيق أحلامي في التعليم".وأضافت: "خلال الدراسة كنت أشعر بالتعب، وبعد انتهاء العام الدراسي، ذهبت إلى المستشفى، وهناك تم تشخيصي بمرض السرطان في الرئة، مما جعلني جليسة سرير المستشفى، بانتظار العلاج الذي لم يتوفر لغاية اليوم، ووضعي الصحي يتدهور مع مرور الوقت، وبذلك تحولت الفرحة بالنجاح والتي لم تدم طويلا، إلى معاناة يومية من مرض سبب لي ضيق بالنفس وصراعا مع الموت البطيء".وتواجه شذا نوعا خطيرا من السرطان في الدم والجهاز الليمفاوي، وأظهرت الفحوصات الطبية في مستشفى "ناصر الطبي" في خان يونس جنوبي القطاع، وجود كتلة كبيرة في الصدر ومنتشرة بشكل مباشر في الجهة اليمنى وفي جزء من الجهة اليسرى وحول القلب.ويلازم السعال الشديد شذا حمدان طيلة الوقت، مع صعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة، وترافق ندى حمدان في تلك المحنة الصعبة شقيقتها شذا، وتحاول التخفيف عنها وزرع الأمل في قلبها بالنجاة.وأشار الطبيب، أمجد عليوة، طبيب الأورام في مستشفى "ناصر الطبي"، إلى خطورة حالة شذا الصحية، مؤكدا عدم قدرة القطاع الصحي في غزة، على التعامل مع هذه الحالات الخطيرة، والتي تحتاج إل السفر للخارج بشكل عاجل.وأضاف: "ما يقرب من 12 ألف مريض سرطان في قطاع غزة، منهم قرابة النصف ينتظرون السفر للخارج لتلقي العلاج، وقسم منهم يواجهون الموت البطيء، وتتدهور حالتهم الصحية بسبب الانقطاع عن العلاج وعدم إجراء الفحوصات الضرورية".وقال مدير الجمعية، محمد أبو عفش، "إن نحو 1200 مريض فلسطيني توفوا بسبب عدم توفر العلاج ومنعهم من السفر لاستكماله"، دون الإشارة إلى الفترة الزمنية المحددةوأطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة تحذيرا بشأن نقص مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية، مما ينذر بكارثة صحية وشيكة، في ظل تواصل التعنت الإسرائيلي بعدم إدخال الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.وكانت الوزارة في غزة، قد أكدت في وقت سابق، أن العجز الدوائي في القطاع المحاصر بلغ 52%، مشيرة إلى أن هناك أصنافا عديدة قد نفذ رصيدها، إضافة إلى أن العجز في المستهلكات الطبية بلغ 71%.

