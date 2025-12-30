شذا حمدان طالبة متفوقة تواجه السرطان في غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
شذا حمدان طالبة متفوقة تواجه السرطان في غزة
حصري
تشهد غزة مأساة إنسانية متسارعة، مع تدهور الوضع الصحي في القطاع، حيث يواجه المرضى والمصابون الموت البطيء في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية واستمرار للحصار الإسرائيلي، والتباطؤ في إجلاء الحالات الحرجة للعلاج في الخارج.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن "نصف المرافق الصحية في القطاع تعمل بشكل جزئي في ظل نقص حاد بالأدوية والمعدات"، وحذرت المنظمة من اقتراب انهيار إنساني بغزة نتيجة تدمير البنية التحتية وتراجع الأمن الغذائي.
فرحة النجاح تتحول إلى صراع مع السرطان
لم تكن تعرف الطالبة المتفوقة شذا حمدان ذات الـ18 عاما من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أن فرحة النجاح في الثانوية ستنقلب إلى معركة في مواجه مرض السرطان، الذي كان يتربص بها طيلة فترة الدراسة، لتصبح حياتها أمام تحد مصيري خطير.
وقالت شذا حمدان لوكالة "سبوتنيك": "لقد كانت أحلامي كبيرة للحصول على معدل جيد في امتحانات الثانوية العامة، وحصلت على معدل 95% بالفرع الأدبي، وكنت أدرس بظروف صعبة للغاية، وبإصرار فردي، في ظل انقطاع الانترنت وعدم توفر متطلبات ومستلزمات الدراسة، وبعد جهد كبير وفي مواجهة ظروف الحياة في غزة، فرحت بالتفوق الأكاديمي الذي كان من المفترض أن يفتح الباب أمامي لتحقيق أحلامي في التعليم".
وأضافت: "خلال الدراسة كنت أشعر بالتعب، وبعد انتهاء العام الدراسي، ذهبت إلى المستشفى، وهناك تم تشخيصي بمرض السرطان في الرئة، مما جعلني جليسة سرير المستشفى، بانتظار العلاج الذي لم يتوفر لغاية اليوم، ووضعي الصحي يتدهور مع مرور الوقت، وبذلك تحولت الفرحة بالنجاح والتي لم تدم طويلا، إلى معاناة يومية من مرض سبب لي ضيق بالنفس وصراعا مع الموت البطيء".
وتواجه شذا نوعا خطيرا من السرطان في الدم والجهاز الليمفاوي، وأظهرت الفحوصات الطبية في مستشفى "ناصر الطبي" في خان يونس جنوبي القطاع، وجود كتلة كبيرة في الصدر ومنتشرة بشكل مباشر في الجهة اليمنى وفي جزء من الجهة اليسرى وحول القلب.
ويلازم السعال الشديد شذا حمدان طيلة الوقت، مع صعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة، وترافق ندى حمدان في تلك المحنة الصعبة شقيقتها شذا، وتحاول التخفيف عنها وزرع الأمل في قلبها بالنجاة.

وقالت ندى حمدان شقيقة شذا لـ"سبوتنيك": "كانت الفرحة بتفوق شذا كبيرة، لكنها تحولت إلى محنة للعائلة كلها، ونحاول دائما الوقوف إلى جانبها، وحالة شقيقتي تسوء مع مرور الوقت، وما زلنا ننتظر أملا يتيح سفر شذا إلى الخارج لتلقي العلاج".

وأشار الطبيب، أمجد عليوة، طبيب الأورام في مستشفى "ناصر الطبي"، إلى خطورة حالة شذا الصحية، مؤكدا عدم قدرة القطاع الصحي في غزة، على التعامل مع هذه الحالات الخطيرة، والتي تحتاج إل السفر للخارج بشكل عاجل.

وقال الطبيب أمجد عليوة لوكالة "سبوتنيك": "شذا بحاجة إلى عملية زرع نخاع، وهذا النوع من العمليات حتى قبل الحرب كان يتم تحويله إلى الخارج، وبالتالي لا نستطيع مساعدتها بالقدر الكافي ضمن الإمكانيات المحدودة في مشافي القطاع، ويوجد عدد كبير من المرضى بحاجة للعلاج في الخارج، ولا نعلم متى يمكن السماح لهم بالسفر".

وأضاف: "ما يقرب من 12 ألف مريض سرطان في قطاع غزة، منهم قرابة النصف ينتظرون السفر للخارج لتلقي العلاج، وقسم منهم يواجهون الموت البطيء، وتتدهور حالتهم الصحية بسبب الانقطاع عن العلاج وعدم إجراء الفحوصات الضرورية".

ورغم توقف الحرب على قطاع غزة، تستمر عمليات الإجلاء الطبي بوتيرة بطيئة، نتيجة القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على خروج المرضى من القطاع، وحذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، من مضاعفات صحية خطيرة لأصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة، جراء نقص الأدوية ومنع إسرائيل سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع.

وقال مدير الجمعية، محمد أبو عفش، "إن نحو 1200 مريض فلسطيني توفوا بسبب عدم توفر العلاج ومنعهم من السفر لاستكماله"، دون الإشارة إلى الفترة الزمنية المحددة

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه في حال تجدد الحرب، وتوقف المساعدات فإن قطاع غزة سيواجه مجاعة خلال أشهر، داعية إلى إدخال الإمدادات الطبية بشكل عاجل وغير مشروط.

وأطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة تحذيرا بشأن نقص مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية، مما ينذر بكارثة صحية وشيكة، في ظل تواصل التعنت الإسرائيلي بعدم إدخال الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
وكانت الوزارة في غزة، قد أكدت في وقت سابق، أن العجز الدوائي في القطاع المحاصر بلغ 52%، مشيرة إلى أن هناك أصنافا عديدة قد نفذ رصيدها، إضافة إلى أن العجز في المستهلكات الطبية بلغ 71%.
