https://sarabic.ae/20251231/الطبيعة-تلبس-ثوبها-الأبيض-صور-جوية-آسرة-لسحر-الشتاء-1108759717.html
الطبيعة تلبس ثوبها الأبيض.. صور جوية آسرة لسحر الشتاء
الطبيعة تلبس ثوبها الأبيض.. صور جوية آسرة لسحر الشتاء
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور الجوية للطبيعة وهي تكتسي بثوبها الأبيض في مشهد جميل لسحر الشتاء، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T11:54+0000
2025-12-31T11:54+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108759886_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_62bd9290dc3f007faf7fbe8641b34da0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108759886_580:0:3311:2048_1920x0_80_0_0_5b3abc26e27bbc4c3eda0daa1abdd211.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الطبيعة تلبس ثوبها الأبيض.. صور جوية آسرة لسحر الشتاء

11:54 GMT 31.12.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور الجوية للطبيعة وهي تكتسي بثوبها الأبيض في مشهد جميل لسحر الشتاء، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / VCGصورة جوية لسياح يزورون مدينة الثلج الصينية، إحدى أشهر وجهات السياحة الجليدية والثلجية في مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين
صورة جوية لسياح يزورون مدينة الثلج الصينية، إحدى أشهر وجهات السياحة الجليدية والثلجية في مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / VCG
صورة جوية لسياح يزورون مدينة الثلج الصينية، إحدى أشهر وجهات السياحة الجليدية والثلجية في مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين
© Getty Images / Tyne Chinصورة جوية لمنحوتات جليدية مضاءة في عالم هاربين للجليد والثلج في مدينة هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
صورة جوية لمنحوتات جليدية مضاءة في عالم هاربين للجليد والثلج في مدينة هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / Tyne Chin
صورة جوية لمنحوتات جليدية مضاءة في عالم هاربين للجليد والثلج في مدينة هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
© Getty Images / Anadolu/Cuneyt Celikصورة جوية للسياح وهم يستمتعون بركوب الزلاجات التي تجرها الخيول على بحيرة جيلدير المتجمدة، إحدى أهم الوجهات السياحية، والتي شهدت انطلاقة قوية مع تدشين خدمات قطار الشرق السريع السياحي في كارس في تركيا
صورة جوية للسياح وهم يستمتعون بركوب الزلاجات التي تجرها الخيول على بحيرة جيلدير المتجمدة، إحدى أهم الوجهات السياحية، والتي شهدت انطلاقة قوية مع تدشين خدمات قطار الشرق السريع السياحي في كارس في تركيا - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / Anadolu/Cuneyt Celik
صورة جوية للسياح وهم يستمتعون بركوب الزلاجات التي تجرها الخيول على بحيرة جيلدير المتجمدة، إحدى أهم الوجهات السياحية، والتي شهدت انطلاقة قوية مع تدشين خدمات قطار الشرق السريع السياحي في كارس في تركيا
© Getty Images / VCG/Huang Jinkunصورة جوية لنهر هونخه مغطى بطبقة رقيقة من الجليد بعد تساقط الثلوج في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ الصينية
صورة جوية لنهر هونخه مغطى بطبقة رقيقة من الجليد بعد تساقط الثلوج في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ الصينية - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / VCG/Huang Jinkun
صورة جوية لنهر هونخه مغطى بطبقة رقيقة من الجليد بعد تساقط الثلوج في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ الصينية
© Getty Images / VCG/Fan Shiyongصورة جوية لبرك الحجر الجيري الملونة في شينشيانتشي (بركة الجنيات) في مقاطعة سيتشوان الصينية
صورة جوية لبرك الحجر الجيري الملونة في شينشيانتشي (بركة الجنيات) في مقاطعة سيتشوان الصينية - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / VCG/Fan Shiyong
صورة جوية لبرك الحجر الجيري الملونة في شينشيانتشي (بركة الجنيات) في مقاطعة سيتشوان الصينية
© Getty Images / VCGصورة جوية لنموذج حاملة طائرات عملاقة على أرض رياضية مغطاة بالثلوج في جامعة "هاربين" للهندسة في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
صورة جوية لنموذج حاملة طائرات عملاقة على أرض رياضية مغطاة بالثلوج في جامعة هاربين للهندسة في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / VCG
صورة جوية لنموذج حاملة طائرات عملاقة على أرض رياضية مغطاة بالثلوج في جامعة "هاربين" للهندسة في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Huang Jinkunلقطة جوية، يظهر أحد هواة السباحة الشتوية وهو يسبح في مياه نهر متجمدة رغم البرد القارس في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ الصينية
لقطة جوية، يظهر أحد هواة السباحة الشتوية وهو يسبح في مياه نهر متجمدة رغم البرد القارس في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ الصينية - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / VCG/Huang Jinkun
لقطة جوية، يظهر أحد هواة السباحة الشتوية وهو يسبح في مياه نهر متجمدة رغم البرد القارس في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ الصينية
© Getty Images / VCG/Liu Baochengفي هذه الصورة الجوية، تتفتح "زهور جليدية" على نهر متجمد في منتزه فينخه في تاييوان في مقاطعة شانشي الصينية
في هذه الصورة الجوية، تتفتح زهور جليدية على نهر متجمد في منتزه فينخه في تاييوان في مقاطعة شانشي الصينية - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / VCG/Liu Baocheng
في هذه الصورة الجوية، تتفتح "زهور جليدية" على نهر متجمد في منتزه فينخه في تاييوان في مقاطعة شانشي الصينية
© Getty Images / Anadolu/Omar Marquesصورة جوية لسيارات متوقفة مغطاة بالثلوج في ميسلينيس في بولندا
صورة جوية لسيارات متوقفة مغطاة بالثلوج في ميسلينيس في بولندا - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / Anadolu/Omar Marques
صورة جوية لسيارات متوقفة مغطاة بالثلوج في ميسلينيس في بولندا
© Getty Images / VCGصورة جوية لمنطقة تشيتساي دانشيا السياحية مغطاة بالثلوج المتساقطة في مدينة تشانغيه في مقاطعة قانسو الصينية
صورة جوية لمنطقة تشيتساي دانشيا السياحية مغطاة بالثلوج المتساقطة في مدينة تشانغيه في مقاطعة قانسو الصينية - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / VCG
صورة جوية لمنطقة تشيتساي دانشيا السياحية مغطاة بالثلوج المتساقطة في مدينة تشانغيه في مقاطعة قانسو الصينية
© Getty Images / picture alliance/Patrick Pleulتساقطت كمية قليلة من الثلج على حقل في شرق براندنبورغ في ألمانيا في الصباح الباكر
تساقطت كمية قليلة من الثلج على حقل في شرق براندنبورغ في ألمانيا في الصباح الباكر - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / picture alliance/Patrick Pleul
تساقطت كمية قليلة من الثلج على حقل في شرق براندنبورغ في ألمانيا في الصباح الباكر
© Getty Images / Anadolu/Omer Urerتُظهر صورة جوية هضبة توبوك المغطاة بالثلوج، والواقعة على ارتفاع 1280 مترًا، بعد تساقط الثلوج في منطقة كايناشلي في مدينة دوزجة في تركيا
تُظهر صورة جوية هضبة توبوك المغطاة بالثلوج، والواقعة على ارتفاع 1280 مترًا، بعد تساقط الثلوج في منطقة كايناشلي في مدينة دوزجة في تركيا - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / Anadolu/Omer Urer
تُظهر صورة جوية هضبة توبوك المغطاة بالثلوج، والواقعة على ارتفاع 1280 مترًا، بعد تساقط الثلوج في منطقة كايناشلي في مدينة دوزجة في تركيا
