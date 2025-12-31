الطبيعة تلبس ثوبها الأبيض.. صور جوية آسرة لسحر الشتاء

© Getty Images / VCGصورة جوية لسياح يزورون مدينة الثلج الصينية، إحدى أشهر وجهات السياحة الجليدية والثلجية في مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين
© Getty Images / Tyne Chinصورة جوية لمنحوتات جليدية مضاءة في عالم هاربين للجليد والثلج في مدينة هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
© Getty Images / Anadolu/Cuneyt Celikصورة جوية للسياح وهم يستمتعون بركوب الزلاجات التي تجرها الخيول على بحيرة جيلدير المتجمدة، إحدى أهم الوجهات السياحية، والتي شهدت انطلاقة قوية مع تدشين خدمات قطار الشرق السريع السياحي في كارس في تركيا
© Getty Images / VCG/Huang Jinkunصورة جوية لنهر هونخه مغطى بطبقة رقيقة من الجليد بعد تساقط الثلوج في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ الصينية
© Getty Images / VCG/Fan Shiyongصورة جوية لبرك الحجر الجيري الملونة في شينشيانتشي (بركة الجنيات) في مقاطعة سيتشوان الصينية
© Getty Images / VCGصورة جوية لنموذج حاملة طائرات عملاقة على أرض رياضية مغطاة بالثلوج في جامعة "هاربين" للهندسة في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Huang Jinkunلقطة جوية، يظهر أحد هواة السباحة الشتوية وهو يسبح في مياه نهر متجمدة رغم البرد القارس في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ الصينية
© Getty Images / VCG/Liu Baochengفي هذه الصورة الجوية، تتفتح "زهور جليدية" على نهر متجمد في منتزه فينخه في تاييوان في مقاطعة شانشي الصينية
© Getty Images / Anadolu/Omar Marquesصورة جوية لسيارات متوقفة مغطاة بالثلوج في ميسلينيس في بولندا
© Getty Images / VCGصورة جوية لمنطقة تشيتساي دانشيا السياحية مغطاة بالثلوج المتساقطة في مدينة تشانغيه في مقاطعة قانسو الصينية
© Getty Images / picture alliance/Patrick Pleulتساقطت كمية قليلة من الثلج على حقل في شرق براندنبورغ في ألمانيا في الصباح الباكر
© Getty Images / Anadolu/Omer Urerتُظهر صورة جوية هضبة توبوك المغطاة بالثلوج، والواقعة على ارتفاع 1280 مترًا، بعد تساقط الثلوج في منطقة كايناشلي في مدينة دوزجة في تركيا
