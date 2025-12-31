https://sarabic.ae/20251231/بعروض-مميزة-نيوزيلندا-أول-دولة-في-العالم-تستقبل-عام-2026-فيديو-1108765030.html
بعروض مميزة.. نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل عام 2026.. فيديو
سبوتنيك عربي
استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2026 بعروض ترفيهية وألعاب نارية وفعاليات احتفالية، لتكون الدولة والأقاليم التابعة لها أول مناطق العالم التي تدخل العام الجديد...
استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2026 بعروض ترفيهية وألعاب نارية وفعاليات احتفالية، لتكون الدولة والأقاليم التابعة لها أول مناطق العالم التي تدخل العام الجديد بحكم موقعها الجغرافي.
وتركزت الفعاليات الرئيسية في مدينة أوكلاند، حيث شهد برج سكاي تاور عرضا ضخما للألعاب النارية تخللته عروض ضوئية مبهرة، جذبت آلاف السكان والسياح
.
كما أقيمت حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة وسط أجواء احتفالية.
وشهدت العاصمة
ويلينغتون، إلى جانب مدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن، احتفالات شعبية شملت عروضا حية ومهرجانات في الهواء الطلق، مع تركيز واضح على الطابع الثقافي.
ورافقت هذه الفعاليات إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، هدفت إلى ضمان احتفال آمن ومنظم، في ظل مشاركة جماهيرية واسعة واهتمام سياحي ملحوظ بفعاليات استقبال العام الجديد.