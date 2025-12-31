بعروض مميزة.. نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل عام 2026.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بعروض مميزة.. نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل عام 2026.. فيديو
بعروض مميزة.. نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل عام 2026.. فيديو
بعروض مميزة.. نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل عام 2026.. فيديو

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2026 بعروض ترفيهية وألعاب نارية وفعاليات احتفالية، لتكون الدولة والأقاليم التابعة لها أول مناطق العالم التي تدخل العام الجديد بحكم موقعها الجغرافي.
وتركزت الفعاليات الرئيسية في مدينة أوكلاند، حيث شهد برج سكاي تاور عرضا ضخما للألعاب النارية تخللته عروض ضوئية مبهرة، جذبت آلاف السكان والسياح.
كما أقيمت حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة وسط أجواء احتفالية.
وشهدت العاصمة ويلينغتون، إلى جانب مدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن، احتفالات شعبية شملت عروضا حية ومهرجانات في الهواء الطلق، مع تركيز واضح على الطابع الثقافي.
ورافقت هذه الفعاليات إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، هدفت إلى ضمان احتفال آمن ومنظم، في ظل مشاركة جماهيرية واسعة واهتمام سياحي ملحوظ بفعاليات استقبال العام الجديد.
