ماكرون يتعهد بالبقاء في منصبه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ماكرون يتعهد بالبقاء في منصبه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته
ماكرون يتعهد بالبقاء في منصبه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته
ماكرون يتعهد بالبقاء في منصبه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها فرنسا، أنه سيواصل أداء مهامه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته الرئاسية. 31.12.2025, سبوتنيك عربي
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا
انتخابات رئاسة فرنسا
وأضاف ماكرون في خطابه إلى الأمة بمناسبة العام الجديد، الذي بثته قناة "بي.إم.تي في": "سأواصل العمل حتى آخر ثانية، وأسعى يوميًا إلى الوفاء بالتفويض الذي منحتموني إياه".وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027 في أجواء هادئة قدر الإمكان، ومن دون أي تدخل خارجي.وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا عام 2024 قد أدت إلى أزمة سياسية وتكرار تغييرات الحكومة. وقد دعا ممثلون عن مختلف القوى السياسية مرارًا ماكرون إلى الاستقالة.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027. وماكرون، الذي شغل منصب الرئيس لفترتين، لا يمكنه الترشح مرة أخرى.
https://sarabic.ae/20240707/لافروف-انتخابات-فرنسا-لا-تمثل-الديمقراطية-كثيرا-والجولة-الثانية-مصممة-للتلاعب-بإرادة-الناخبين-1090562605.html
أخبار فرنسا
الأخبار
ar_EG
23:59 GMT 31.12.2025
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها فرنسا، أنه سيواصل أداء مهامه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته الرئاسية.
وأضاف ماكرون في خطابه إلى الأمة بمناسبة العام الجديد، الذي بثته قناة "بي.إم.تي في": "سأواصل العمل حتى آخر ثانية، وأسعى يوميًا إلى الوفاء بالتفويض الذي منحتموني إياه".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
لافروف: انتخابات فرنسا "لا تمثل الديمقراطية كثيرا" والجولة الثانية مصممة للتلاعب بإرادة الناخبين
7 يوليو 2024, 09:42 GMT
وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027 في أجواء هادئة قدر الإمكان، ومن دون أي تدخل خارجي.
وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا عام 2024 قد أدت إلى أزمة سياسية وتكرار تغييرات الحكومة. وقد دعا ممثلون عن مختلف القوى السياسية مرارًا ماكرون إلى الاستقالة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027. وماكرون، الذي شغل منصب الرئيس لفترتين، لا يمكنه الترشح مرة أخرى.
