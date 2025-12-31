https://sarabic.ae/20251231/ماكرون-يتعهد-بالبقاء-في-منصبه-حتى-الثانية-الأخيرة-من-ولايته-1108783522.html
ماكرون يتعهد بالبقاء في منصبه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته
ماكرون يتعهد بالبقاء في منصبه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها فرنسا، أنه سيواصل أداء مهامه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته الرئاسية.
وأضاف ماكرون في خطابه إلى الأمة بمناسبة العام الجديد، الذي بثته قناة "بي.إم.تي في": "سأواصل العمل حتى آخر ثانية، وأسعى يوميًا إلى الوفاء بالتفويض الذي منحتموني إياه".وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027 في أجواء هادئة قدر الإمكان، ومن دون أي تدخل خارجي.وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا عام 2024 قد أدت إلى أزمة سياسية وتكرار تغييرات الحكومة. وقد دعا ممثلون عن مختلف القوى السياسية مرارًا ماكرون إلى الاستقالة.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027. وماكرون، الذي شغل منصب الرئيس لفترتين، لا يمكنه الترشح مرة أخرى.
ماكرون يتعهد بالبقاء في منصبه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها فرنسا، أنه سيواصل أداء مهامه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته الرئاسية.
وأضاف ماكرون في خطابه إلى الأمة بمناسبة العام الجديد، الذي بثته قناة "بي.إم.تي في": "سأواصل العمل حتى آخر ثانية، وأسعى يوميًا إلى الوفاء بالتفويض الذي منحتموني إياه".
وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027 في أجواء هادئة قدر الإمكان، ومن دون أي تدخل خارجي.
وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا عام 2024 قد أدت إلى أزمة سياسية وتكرار تغييرات الحكومة
. وقد دعا ممثلون عن مختلف القوى السياسية مرارًا ماكرون إلى الاستقالة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027. وماكرون، الذي شغل منصب الرئيس لفترتين، لا يمكنه الترشح مرة أخرى.