https://sarabic.ae/20251231/-الحكومة-السودانية-تقرر-تمديد-فتح-معبر-أدري-على-الحدود-مع-تشاد-حتى-مارس-المقبل-1108764702.html

الحكومة السودانية تقرر تمديد فتح معبر أدري على الحدود مع تشاد حتى مارس المقبل

الحكومة السودانية تقرر تمديد فتح معبر أدري على الحدود مع تشاد حتى مارس المقبل

سبوتنيك عربي

قررت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، تمديد فتح معبر أدري على الحدود السودانية-التشادية أمام شحنات المعونات الإنسانية التي تنقلها منظمات العون الدولية،... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-31T12:57+0000

2025-12-31T12:57+0000

2025-12-31T13:00+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg

وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تعكس التزامها بضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء السودان، وتأتي في إطار تسهيل عمل منظمات الإغاثة العاملة وفق النظم والقوانين المعتمدة، مع مراعاة أحكام القانون الإنساني الدولي. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين. واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251231/الاتحاد-الأفريقي-مبادرة-الحكومة-السودانية-تمثل-إطارا-شاملا-والتزاما-صادقا-بإنهاء-الأعمال-العدائية-1108756545.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي