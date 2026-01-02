https://sarabic.ae/20260102/يونيفيل-إطلاق-نار-على-دوريتين-لقواتنا-مصدره-موقع-للجيش-الإسرائيلي-1108843386.html
"يونيفيل": إطلاق نار على دوريتين لقواتنا مصدره موقع للجيش الإسرائيلي
"يونيفيل": إطلاق نار على دوريتين لقواتنا مصدره موقع للجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، في بيان، عن تعرض جنودها في وقت سابق من اليوم (الجمعة) لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T19:48+0000
2026-01-02T19:48+0000
2026-01-02T19:48+0000
العالم العربي
اليونيفيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/13/1098786296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1985612486367a5af6a393d6f818434f.jpg
وقالت الـ"يونيفيل": "بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها بتعرضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 مترا تقريبا. ولم تسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات".ولفتت إلى أنها "أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".وجددت دعوتها لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى "وقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه".
https://sarabic.ae/20251226/لبنان-يطلب-معلومات-من-الـيونيفيل-عن-تحركات-إسرائيلية-1108596335.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/13/1098786296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6fe9865658f7f962644ebe069c8c0a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اليونيفيل
"يونيفيل": إطلاق نار على دوريتين لقواتنا مصدره موقع للجيش الإسرائيلي
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، في بيان، عن تعرض جنودها في وقت سابق من اليوم (الجمعة) لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50 مترا، أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا.
وقالت الـ"يونيفيل": "بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها بتعرضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 مترا تقريبا. ولم تسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات".
ورجحت أن "إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في الحالتين"، مشيرة إلى أنها "أرسلت طلبا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها".
26 ديسمبر 2025, 11:08 GMT
ولفتت إلى أنها "أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".
وأوضحت أن "هذه الحوادث تقع بشكل متكرر، مما ينذر بظاهرة مقلقة"، معتبرة أن "الهجمات على قواتها أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وجددت دعوتها لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى "وقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه".