"يونيفيل": إطلاق نار على دوريتين لقواتنا مصدره موقع للجيش الإسرائيلي
وقالت الـ"يونيفيل": "بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها بتعرضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 مترا تقريبا. ولم تسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات".ولفتت إلى أنها "أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".وجددت دعوتها لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى "وقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه".
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، في بيان، عن تعرض جنودها في وقت سابق من اليوم (الجمعة) لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50 مترا، أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا.
وقالت الـ"يونيفيل": "بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها بتعرضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 مترا تقريبا. ولم تسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات".
ورجحت أن "إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في الحالتين"، مشيرة إلى أنها "أرسلت طلبا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
لبنان يطلب معلومات من الـ"يونيفيل" عن تحركات إسرائيلية
26 ديسمبر 2025, 11:08 GMT
ولفتت إلى أنها "أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".
وأوضحت أن "هذه الحوادث تقع بشكل متكرر، مما ينذر بظاهرة مقلقة"، معتبرة أن "الهجمات على قواتها أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وجددت دعوتها لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى "وقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه".
