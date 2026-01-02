صور مميزة لقادة ومشاهير العالم مع الخيول

الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وأبناؤه، جون كينيدي الابن، وكارولين كينيدي، يقفون بجانب المهرة "ماكاروني"، في رواق الجناح الغربي، البيت الأبيض، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 يونيو 1962
الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وأبناؤه، جون كينيدي الابن، وكارولين كينيدي، يقفون بجانب المهرة "ماكاروني"، في رواق الجناح الغربي، البيت الأبيض، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 يونيو 1962
الممثلة الأمريكية المولودة في بريطانيا، إليزابيث تايلور، على ظهر حصان عام 1945
الممثلة الأمريكية المولودة في بريطانيا، إليزابيث تايلور، على ظهر حصان عام 1945
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع حصان يُدعى "فاديك"، أُهدي إليه في مدينة كازان الروسية، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (في الخلفية)، خلال جولة في أراضي مقر الإقامة الرئاسية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع حصان يُدعى "فاديك"، أُهدي إليه في مدينة كازان الروسية، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (في الخلفية)، خلال جولة في أراضي مقر الإقامة الرئاسية الروسية
الأميرة إليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية) في صورة بجانب حصان في حديقة قلعة "وندسور"، بيركشاير، المملكة المتحدة، 30 مايو 1944
الأميرة إليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية) في صورة بجانب حصان في حديقة قلعة "وندسور"، بيركشاير، المملكة المتحدة، 30 مايو 1944
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أثناء صعوده إلى جبل "بايكتو المقدس"
نيكول كيدمان تمشي بجانب حصان في مشهد من فيلم "بعيدًا جدًا"، 1992
نيكول كيدمان تمشي بجانب حصان في مشهد من فيلم "بعيدًا جدًا"، 1992
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على صهوة جواده "فلاح"، يستريح خلال سباق خيل نظمته صحيفة مصرية، بجوار أهرامات سقارة، على بُعد 20 كيلومتراً شمال القاهرة، يوم الجمعة 19 مايو 2000. لم يُكمل السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر سوى 18 حصانًا من أصل 75 حصانًا مشاركًا. وفاز الشيخ محمد بن راشد، بالسباق بزمن قدره خمس ساعات و34 دقيقة (صورة من وكالة أسوشيتد برس)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على صهوة جواده "فلاح"، يستريح خلال سباق خيل نظمته صحيفة مصرية، بجوار أهرامات سقارة، على بُعد 20 كيلومتراً شمال القاهرة، يوم الجمعة 19 مايو 2000. لم يُكمل السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر سوى 18 حصانًا من أصل 75 حصانًا مشاركًا. وفاز الشيخ محمد بن راشد، بالسباق بزمن قدره خمس ساعات و34 دقيقة (صورة من وكالة أسوشيتد برس)
باتريك سويزي، في موقع تصوير فيلم "الغرباء"
باتريك سويزي، في موقع تصوير فيلم "الغرباء"
مارلين مونرو على ظهر حصان في مشهد من فيلم "The Misfits"، عام 1961
مارلين مونرو على ظهر حصان في مشهد من فيلم "The Misfits"، عام 1961