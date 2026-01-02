صور مميزة لقادة ومشاهير العالم مع الخيول

© AP Photo / Anonymous

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على صهوة جواده "فلاح"، يستريح خلال سباق خيل نظمته صحيفة مصرية، بجوار أهرامات سقارة، على بُعد 20 كيلومتراً شمال القاهرة، يوم الجمعة 19 مايو 2000. لم يُكمل السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر سوى 18 حصانًا من أصل 75 حصانًا مشاركًا. وفاز الشيخ محمد بن راشد، بالسباق بزمن قدره خمس ساعات و34 دقيقة (صورة من وكالة أسوشيتد برس)