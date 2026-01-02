صور مميزة لقادة ومشاهير العالم مع الخيول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260102/1108823045.html
صور مميزة لقادة ومشاهير العالم مع الخيول
صور مميزة لقادة ومشاهير العالم مع الخيول
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لمشاهير ورؤساء العالم مع الخيول، في لقطات خلّدها التاريخ. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T11:43+0000
2026-01-02T11:52+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108823214_0:234:2564:1676_1920x0_80_0_0_21b359d868229d827723ca01b893ee97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108823214_0:63:2564:1986_1920x0_80_0_0_97eb450cd51509119daa13e2673cb06e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

صور مميزة لقادة ومشاهير العالم مع الخيول

11:43 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 11:52 GMT 02.01.2026)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لمشاهير ورؤساء العالم مع الخيول، في لقطات خلّدها التاريخ.
© Getty Images / GHI/Universal History Archive

الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وأبناؤه، جون كينيدي الابن، وكارولين كينيدي، يقفون بجانب المهرة "ماكاروني"، في رواق الجناح الغربي، البيت الأبيض، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 يونيو 1962

الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وأبناؤه، جون كينيدي الابن، وكارولين كينيدي، يقفون بجانب المهرة &quot;ماكاروني&quot;، في رواق الجناح الغربي، البيت الأبيض، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 يونيو 1962 - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / GHI/Universal History Archive

الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وأبناؤه، جون كينيدي الابن، وكارولين كينيدي، يقفون بجانب المهرة "ماكاروني"، في رواق الجناح الغربي، البيت الأبيض، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 22 يونيو 1962

© Getty Images / Keystone Features

الممثلة الأمريكية المولودة في بريطانيا، إليزابيث تايلور، على ظهر حصان عام 1945

الممثلة الأمريكية المولودة في بريطانيا، إليزابيث تايلور، على ظهر حصان عام 1945 - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / Keystone Features

الممثلة الأمريكية المولودة في بريطانيا، إليزابيث تايلور، على ظهر حصان عام 1945

© Sputnik . Vladimir Rodionov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع حصان يُدعى "فاديك"، أُهدي إليه في مدينة كازان الروسية، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (في الخلفية)، خلال جولة في أراضي مقر الإقامة الرئاسية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع حصان يُدعى &quot;فاديك&quot;، أُهدي إليه في مدينة كازان الروسية، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (في الخلفية)، خلال جولة في أراضي مقر الإقامة الرئاسية الروسية - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Vladimir Rodionov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع حصان يُدعى "فاديك"، أُهدي إليه في مدينة كازان الروسية، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (في الخلفية)، خلال جولة في أراضي مقر الإقامة الرئاسية الروسية

© Getty Images / Hulton Archive/Lisa Sheridan

الأميرة إليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية) في صورة بجانب حصان في حديقة قلعة "وندسور"، بيركشاير، المملكة المتحدة، 30 مايو 1944

الأميرة إليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية) في صورة بجانب حصان في حديقة قلعة &quot;وندسور&quot;، بيركشاير، المملكة المتحدة، 30 مايو 1944 - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / Hulton Archive/Lisa Sheridan

الأميرة إليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية) في صورة بجانب حصان في حديقة قلعة "وندسور"، بيركشاير، المملكة المتحدة، 30 مايو 1944

© Photo / KCNA

زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أثناء صعوده إلى جبل "بايكتو المقدس"

زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أثناء صعوده إلى جبل &quot;بايكتو المقدس&quot; - سبوتنيك عربي
5/9
© Photo / KCNA

زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أثناء صعوده إلى جبل "بايكتو المقدس"

© Getty Images / Archive Photos/Universal

نيكول كيدمان تمشي بجانب حصان في مشهد من فيلم "بعيدًا جدًا"، 1992

نيكول كيدمان تمشي بجانب حصان في مشهد من فيلم &quot;بعيدًا جدًا&quot;، 1992 - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / Archive Photos/Universal

نيكول كيدمان تمشي بجانب حصان في مشهد من فيلم "بعيدًا جدًا"، 1992

© AP Photo / Anonymous

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على صهوة جواده "فلاح"، يستريح خلال سباق خيل نظمته صحيفة مصرية، بجوار أهرامات سقارة، على بُعد 20 كيلومتراً شمال القاهرة، يوم الجمعة 19 مايو 2000. لم يُكمل السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر سوى 18 حصانًا من أصل 75 حصانًا مشاركًا. وفاز الشيخ محمد بن راشد، بالسباق بزمن قدره خمس ساعات و34 دقيقة (صورة من وكالة أسوشيتد برس)

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على صهوة جواده &quot;فلاح&quot;، يستريح خلال سباق خيل نظمته صحيفة مصرية، بجوار أهرامات سقارة، على بُعد 20 كيلومتراً شمال القاهرة، يوم الجمعة 19 مايو 2000. لم يُكمل السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر سوى 18 حصانًا من أصل 75 حصانًا مشاركًا. وفاز الشيخ محمد بن راشد، بالسباق بزمن قدره خمس ساعات و34 دقيقة (صورة من وكالة أسوشيتد برس) - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Anonymous

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على صهوة جواده "فلاح"، يستريح خلال سباق خيل نظمته صحيفة مصرية، بجوار أهرامات سقارة، على بُعد 20 كيلومتراً شمال القاهرة، يوم الجمعة 19 مايو 2000. لم يُكمل السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر سوى 18 حصانًا من أصل 75 حصانًا مشاركًا. وفاز الشيخ محمد بن راشد، بالسباق بزمن قدره خمس ساعات و34 دقيقة (صورة من وكالة أسوشيتد برس)

© Getty Images / Sygma/Nancy Moran

باتريك سويزي، في موقع تصوير فيلم "الغرباء"

باتريك سويزي، في موقع تصوير فيلم &quot;الغرباء&quot; - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / Sygma/Nancy Moran

باتريك سويزي، في موقع تصوير فيلم "الغرباء"

© Getty Images / Michael Ochs Archives

مارلين مونرو على ظهر حصان في مشهد من فيلم "The Misfits"، عام 1961

مارلين مونرو على ظهر حصان في مشهد من فيلم &quot;The Misfits&quot;، عام 1961 - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / Michael Ochs Archives

مارلين مونرو على ظهر حصان في مشهد من فيلم "The Misfits"، عام 1961

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала