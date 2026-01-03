عربي
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن العملية العسكرية في فنزويلا - عاجل
خبير سوري لـ"سبوتنيك": "اختطاف" رئيس فنزويلا قرصنة أمريكية والصمت الغربي يؤكد ازدواجية المعايير
خبير سوري لـ"سبوتنيك": "اختطاف" رئيس فنزويلا قرصنة أمريكية والصمت الغربي يؤكد ازدواجية المعايير
خبير سوري لـ"سبوتنيك": "اختطاف" رئيس فنزويلا قرصنة أمريكية والصمت الغربي يؤكد ازدواجية المعايير

16:42 GMT 03.01.2026
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© AP Photo
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
أوضح الدكتور علاء الأصفري، الخبير السياسي السوري، أن هناك ازدواجية كبيرة في المعايير تنتهجها بعض دول العالم تجاه القضايا العادلة في المنطقة، وفي مختلف أنحاء العالم.
وأكد الأصفري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التدخل الأمريكي السافر في شؤون فنزويلا أمر غير مقبول نهائيا"، واصفا احتجاز الرئيس الفنزويلي وعقيلته بأنه "خرق وقرصنة غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال الخبير السياسي السوري إن المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي يلتزمان الصمت تجاه الضغوط الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول فرض هيمنتها على العالم كقوة أحادية القطب، في حين أن الواقع الدولي يشهد تشكل أقطاب ثنائية وثلاثية جديدة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
وزير الخارجية الفنزويلي لـ"سبوتنيك": ترامب ينتهك القوانين الأمريكية بهجومه على بلادنا
15:57 GMT
15:57 GMT
وأضاف الأصفري أنه يجب أن يكون هناك دور قوي وفاعل للقوى الكبرى لكبح جماح القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة ومن خلفها الدول الأوروبية، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بالتنديد أو الصمت، وأهمية وجود فعل حقيقي في مواجهة الغطرسة الأمريكية والأوروبية.
واليوم السبت، 3 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.
وقال ترامب إنه "تم احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية الاحتجاز تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
التاريخ يعيد نفسه بعد 36 عاما.. احتجاز مادورو يعيد إلى الأذهان اعتقال نورييغا
15:23 GMT
15:23 GMT
وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق اليوم السبت قبل احتجازه، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.

وفي نفس اليوم، قال وزير خارجية فنزويلا إيفان غيل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون منتهكا للقوانين الأمريكية إذ لم يوافق الكونغرس الأمريكي على هذه العملية، التي استهدفت بلادنا.

وأضاف غيل، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت: "الشعب الفنزويلي سيخرج إلى الشوارع للدفاع عن سيادة بلاده".
وتابع: "الولايات المتحدة تشكل تهديدا للعالم أجمع، ويجب توحيد الجهود لحماية حقوق جميع الدول".
