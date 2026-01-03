خبير: واشنطن تنظر إلى فنزويلا باعتبارها رصيدا جيوسياسيا محتملا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: واشنطن تنظر إلى فنزويلا باعتبارها رصيدا جيوسياسيا محتملا
خبير: واشنطن تنظر إلى فنزويلا باعتبارها رصيدا جيوسياسيا محتملا
2026
1920
خبير: واشنطن تنظر إلى فنزويلا باعتبارها رصيدا جيوسياسيا محتملا

فنزويلا
حصري
علّق الباحث الإيراني في العلاقات الدولية، علي شير يزداني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، على الوضع في فنزويلا قائلا إن "واشنطن تنظر إلى فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، باعتبارها رصيداً جيوسياسياً محتملاً، لا مجرد مصدر للأزمة في المنطقة".
وأضاف الخبير: "يفترض أن يكون هدف الولايات المتحدة الأساسي في فنزويلا هو السيطرة على البيئة السياسية والطاقة، لا مجرد تغيير مسار حكومة كاراكاس".

ووفقا للخبير فإن "إقامة حكومة صديقة قادرة على ضمان تدفق مستقر ومتوقع للطاقة سيمكن واشنطن من التركيز على بؤر التوتر الأخرى، بدءا من التنافس مع الصين وصولاً إلى حل النزاع في أوكرانيا".

وتابع الخبير: "قد يؤدي هذا النهج إلى تقليل الثقل الجيوسياسي لطاقة الشرق الأوسط في حسابات الولايات المتحدة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى سياسة أكثر انتقائية من جانب واشنطن تجاه الأزمات الإقليمية، ولا سيما القضية الفلسطينية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
وزير الخارجية الفنزويلي لـ"سبوتنيك": ترامب ينتهك القوانين الأمريكية بهجومه على بلادنا
15:57 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تحث القيادة الأمريكية بشدة على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي المنتخب شرعياً، نيكولاس مادورو، وزوجته.
وجاء في البيان: "في ضوء التقارير المؤكدة التي تفيد بوجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة، فإننا نحثّ القيادة الأمريكية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف وإطلاق سراح الرئيس المنتخب شرعياً لدولة ذات سيادة وزوجته".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز غوميز، على الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.
© 2026 Sputnik
