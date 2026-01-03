https://sarabic.ae/20260103/خبير-واشنطن-تنظر-إلى-فنزويلا-باعتبارها-رصيدا-جيوسياسيا-محتملا-1108875698.html
خبير: واشنطن تنظر إلى فنزويلا باعتبارها رصيدا جيوسياسيا محتملا
خبير: واشنطن تنظر إلى فنزويلا باعتبارها رصيدا جيوسياسيا محتملا
سبوتنيك عربي
علّق الباحث الإيراني في العلاقات الدولية، علي شير يزداني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، على الوضع في فنزويلا قائلا إن "واشنطن تنظر إلى فنزويلا، التي تمتلك... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T16:50+0000
2026-01-03T16:50+0000
2026-01-03T16:50+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102017/03/1020170393_0:198:2852:1802_1920x0_80_0_0_176b04a49c6a3e11a1b2ae8cfbafdd1d.jpg
وأضاف الخبير: "يفترض أن يكون هدف الولايات المتحدة الأساسي في فنزويلا هو السيطرة على البيئة السياسية والطاقة، لا مجرد تغيير مسار حكومة كاراكاس".وتابع الخبير: "قد يؤدي هذا النهج إلى تقليل الثقل الجيوسياسي لطاقة الشرق الأوسط في حسابات الولايات المتحدة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى سياسة أكثر انتقائية من جانب واشنطن تجاه الأزمات الإقليمية، ولا سيما القضية الفلسطينية".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تحث القيادة الأمريكية بشدة على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي المنتخب شرعياً، نيكولاس مادورو، وزوجته.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز غوميز، على الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.
https://sarabic.ae/20260103/وزير-خارجية-فنزويلا-ترامب-انتهك-القوانين-الأمريكية-بهجومه-علينا-1108873817.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102017/03/1020170393_93:0:2760:2000_1920x0_80_0_0_62670d9d3dcc5124d9df98578f79d775.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: واشنطن تنظر إلى فنزويلا باعتبارها رصيدا جيوسياسيا محتملا
حصري
علّق الباحث الإيراني في العلاقات الدولية، علي شير يزداني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، على الوضع في فنزويلا قائلا إن "واشنطن تنظر إلى فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، باعتبارها رصيداً جيوسياسياً محتملاً، لا مجرد مصدر للأزمة في المنطقة".
وأضاف الخبير: "يفترض أن يكون هدف الولايات المتحدة الأساسي في فنزويلا هو السيطرة على البيئة السياسية والطاقة، لا مجرد تغيير مسار حكومة كاراكاس".
ووفقا للخبير فإن "إقامة حكومة صديقة قادرة على ضمان تدفق مستقر ومتوقع للطاقة سيمكن واشنطن من التركيز على بؤر التوتر الأخرى، بدءا من التنافس مع الصين وصولاً إلى حل النزاع في أوكرانيا".
وتابع الخبير: "قد يؤدي هذا النهج إلى تقليل الثقل الجيوسياسي لطاقة الشرق الأوسط في حسابات الولايات المتحدة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى سياسة أكثر انتقائية من جانب واشنطن تجاه الأزمات الإقليمية، ولا سيما القضية الفلسطينية".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تحث القيادة الأمريكية بشدة على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي المنتخب شرعياً، نيكولاس مادورو، وزوجته.
وجاء في البيان: "في ضوء التقارير المؤكدة التي تفيد بوجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة، فإننا نحثّ القيادة الأمريكية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف وإطلاق سراح الرئيس المنتخب شرعياً لدولة ذات سيادة وزوجته".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز غوميز، على الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.