"دي إكس إل - 3"... بندقية قنص روسية بطلقات خارقة
13:23 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 13:24 GMT 04.01.2026)
تصنف بندقية القنص الروسية "دي إكس إل - 3" ضمن أفضل بنادق القنص في العالم سواء فيما يتعلق بالمدى أو بقوة طلقاتها وتصميم هيكلها.
كما تمتلك هذه البندقية ميزة فريدة فيما يتعلق بالمادة المستخدمة في تصنيعها لأنها تستخدم نوع من سبائك الألومنيوم الخاصة بالطائرات الحربية يمنحها المتانة وخفة الوزن في ذات الوقت.