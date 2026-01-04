https://sarabic.ae/20260104/مصر-وتركيا-تناقشان-التحضيرات-للاجتماع-الثاني-لمجلس-التعاون-الاستراتيجي-برئاسة-السيسي-وأردوغان-1108898795.html
مصر وتركيا تناقشان التحضيرات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي
استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، الاستعدادات الجارية لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T12:45+0000
2026-01-04T12:45+0000
2026-01-04T12:49+0000
وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي بينهما، على أهمية الاجتماع في دعم الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.كما تبادل الوزيران المصري والتركي، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، إذ شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والمضي قدما في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وبدء ترتيبات انتقالية تضمن نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع رفض أي ممارسات تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وتطرق الاتصال إلى التطورات في اليمن، إذ جرى التأكيد على أهمية التهدئة وخفض التصعيد وتغليب الحوار، والتوافق بعيدا عن الإجراءات الأحادية، بما يدعم أمن واستقرار اليمن.وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان المصري والتركي، على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي.
مصر وتركيا تناقشان التحضيرات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي
12:45 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 12:49 GMT 04.01.2026)
استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، الاستعدادات الجارية لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال الربع الأول من عام 2026.
وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي بينهما، على أهمية الاجتماع في دعم الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تبادل الوزيران المصري والتركي، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، إذ شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والمضي قدما في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وبدء ترتيبات انتقالية تضمن نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع رفض أي ممارسات تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وتطرق الاتصال إلى التطورات في اليمن، إذ جرى التأكيد على أهمية التهدئة وخفض التصعيد وتغليب الحوار، والتوافق بعيدا عن الإجراءات الأحادية، بما يدعم أمن واستقرار اليمن.
كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأكدا رفضهما التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بـ"أرض الصومال"، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضا لأسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع التشديد على دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض أي إجراءات أحادية تمس سيادتها.
وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان المصري والتركي، على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي.