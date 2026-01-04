مصر وتركيا تناقشان التحضيرات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر وتركيا تناقشان التحضيرات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي
استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، الاستعدادات الجارية لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي
وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي بينهما، على أهمية الاجتماع في دعم الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.كما تبادل الوزيران المصري والتركي، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، إذ شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والمضي قدما في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وبدء ترتيبات انتقالية تضمن نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع رفض أي ممارسات تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وتطرق الاتصال إلى التطورات في اليمن، إذ جرى التأكيد على أهمية التهدئة وخفض التصعيد وتغليب الحوار، والتوافق بعيدا عن الإجراءات الأحادية، بما يدعم أمن واستقرار اليمن.وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان المصري والتركي، على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي.
مصر وتركيا تناقشان التحضيرات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي

12:45 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 12:49 GMT 04.01.2026)
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Turkish Presidency
استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، الاستعدادات الجارية لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال الربع الأول من عام 2026.
وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي بينهما، على أهمية الاجتماع في دعم الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تبادل الوزيران المصري والتركي، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، إذ شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والمضي قدما في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وبدء ترتيبات انتقالية تضمن نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع رفض أي ممارسات تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
أردوغان يؤكد مواصلة الجهود لتعزيز جسور التواصل مع مصر بكافة المجالات
4 سبتمبر 2024, 14:47 GMT
وتطرق الاتصال إلى التطورات في اليمن، إذ جرى التأكيد على أهمية التهدئة وخفض التصعيد وتغليب الحوار، والتوافق بعيدا عن الإجراءات الأحادية، بما يدعم أمن واستقرار اليمن.
كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأكدا رفضهما التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بـ"أرض الصومال"، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضا لأسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع التشديد على دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض أي إجراءات أحادية تمس سيادتها.
وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان المصري والتركي، على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي.
