القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 40 ألف مسجون
القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 40 ألف مسجون
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، إطلاق سراح أكثر من 40 ألف مسجون بقانون العفو. 05.01.2026
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الاثنين، عن بيان للمجلس العراقي أن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (40275) شخصا.وأكد البيان أن عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا وصل إلى (162084) شخصا. فيما بلغ مجموع المبالغ المستردة حوالي (86,527,711,627) دينارا.ويشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، أكد مجلس القضاء الأعلى أن إجمالي عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام بلغ نحو 28 ألف سجين، من السجون ومراكز التوقيف. فيما أعلنت وزارة العدل العراقية في شهر آب/أغسطس الماضي أن إجمالي المطلق سراحهم بلغ 8 آلاف شخص.وأكدت أن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (27974) شخصا، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا هو (119315) شخصا.
