حركة "فتح" تحيي ذكرى انطلاقتها في صيدا بمشاركة فلسطينية ولبنانية... صور
حركة "فتح" تحيي ذكرى انطلاقتها في صيدا بمشاركة فلسطينية ولبنانية... صور
أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في لبنان، يوم أمس الأحد، ذكرى انطلاقتها بمهرجان جماهيري أقيم في مدينة صيدا جنوبي البلاد.
حركة "فتح" تحيي ذكرى انطلاقتها في صيدا بمشاركة فلسطينية ولبنانية... صور

07:33 GMT 05.01.2026
أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في لبنان، يوم أمس الأحد، ذكرى انطلاقتها بمهرجان جماهيري أقيم في مدينة صيدا جنوبي البلاد.
شهد النشاط حضوراً من ممثلي الفصائل الفلسطينية، والقوى السياسية اللبنانية، وفعاليات اجتماعية ونقابية، بالإضافة إلى مشاركة من لاجئي المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

هذا وركز سفير السلطة الفلسطينية في لبنان، محمد الأسعد، في كلمته على الجانب التنظيمي والدبلوماسي، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية وتوطيد العلاقات الثنائية.
كما طالب الأسعد المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبراً استمرار عملها مرتبطاً بالحفاظ على قضية اللاجئين.

وشددت الكلمات على ثلاثة محاور رئيسية: التأكيد على المركزية السياسية لمنظمة التحرير، المطالبة بحقوق اللاجئين في لبنان مع رفض التوطين، والدعوة إلى وحدة وطنية فلسطينية لمواجهة التحديات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية.
قيادي بحركة فتح: حظر المنظمات الدولية قرار سياسي يعكس الغطرسة الإسرائيلية بغطاء أمريكي
