سحب حليب أطفال من الأسواق بسبب مادة سامة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ليبيا الأولى إفريقيا في مُعدّلات الطلاق: الأسباب والحلول
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
On air
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
11:33 GMT
27 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ليبيا الأولى إفريقيا في مُعدّلات الطلاق: الأسباب والحلول
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
17:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260106/سحب-حليب-أطفال-من-الأسواق-بسبب-مادة-سامة-1108954784.html
سحب حليب أطفال من الأسواق بسبب مادة سامة
سحب حليب أطفال من الأسواق بسبب مادة سامة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "نستله"، عن سحب بعض دفعات حليب الأطفال الرضع من الأسواق عالميا، بسبب احتوائها على مادة سامة قد تسبب التسمم الغذائي. 06.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-06T10:28+0000
2026-01-06T10:28+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108954607_0:54:1616:963_1920x0_80_0_0_4b623e63477ea2b1b71b8859b99a949e.jpg
وأوضحت الشركة في بيان لها، أمس الاثنين، أن دفعات محددة من حليب الأطفال "إس إم إيه" وحليب المتابعة تحتوي على مادة "السيريوليد"، التي قد تؤدي إلى الغثيان والقيء وتقلصات البطن.وأكدت أن هذه الدفعات تم بيعها في عدة دول حول العالم، بما في ذلك فرنسا، وألمانيا، والنمسا، والدنمارك، وإيطاليا، والسويد، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بها حتى الآن.وقالت "نستله" إنها اتخذت هذه الخطوة كإجراء احترازي، وأكدت أن سلامة وصحة الأطفال هي أولويتها.كما أوضحت الشركة أنها ستقوم برد الأموال للعملاء المتضررين، وأشارت إلى أن المشكلة تعود إلى أحد مكونات المنتج الذي زودها به أحد مورديها.وأعلنت الشركة عن إجرائها سحب طوعي لبعض دفعات حليب الأطفال "Guigoz" و"Nedal" في فرنسا، و"Beba" و"Alfamino" في ألمانيا.وأوصت العملاء بالتحقق من أرقام دفعات المنتجات عبر موقعها الإلكتروني أو موقع هيئة الطعام البريطانية.
https://sarabic.ae/20251201/الأطباء-في-دولة-عربية-يحذرون-من-عادة-قديمة-تقتل-الرضع-1107666897.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108954607_99:0:1535:1077_1920x0_80_0_0_355d95de3e42fa5bbdc03c87335c8bc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

سحب حليب أطفال من الأسواق بسبب مادة سامة

10:28 GMT 06.01.2026
© Photo / Unsplash/ Lucy Wolskiرضيع
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
© Photo / Unsplash/ Lucy Wolski
تابعنا عبر
أعلنت شركة "نستله"، عن سحب بعض دفعات حليب الأطفال الرضع من الأسواق عالميا، بسبب احتوائها على مادة سامة قد تسبب التسمم الغذائي.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أمس الاثنين، أن دفعات محددة من حليب الأطفال "إس إم إيه" وحليب المتابعة تحتوي على مادة "السيريوليد"، التي قد تؤدي إلى الغثيان والقيء وتقلصات البطن.
وأكدت أن هذه الدفعات تم بيعها في عدة دول حول العالم، بما في ذلك فرنسا، وألمانيا، والنمسا، والدنمارك، وإيطاليا، والسويد، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بها حتى الآن.
وقالت "نستله" إنها اتخذت هذه الخطوة كإجراء احترازي، وأكدت أن سلامة وصحة الأطفال هي أولويتها.
طفل رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
مجتمع
الأطباء في دولة عربية يحذرون من "عادة قديمة" تقتل الرضع
1 ديسمبر 2025, 10:07 GMT
كما أوضحت الشركة أنها ستقوم برد الأموال للعملاء المتضررين، وأشارت إلى أن المشكلة تعود إلى أحد مكونات المنتج الذي زودها به أحد مورديها.
وأعلنت الشركة عن إجرائها سحب طوعي لبعض دفعات حليب الأطفال "Guigoz" و"Nedal" في فرنسا، و"Beba" و"Alfamino" في ألمانيا.
وأوصت العملاء بالتحقق من أرقام دفعات المنتجات عبر موقعها الإلكتروني أو موقع هيئة الطعام البريطانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала