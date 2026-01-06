https://sarabic.ae/20260106/سحب-حليب-أطفال-من-الأسواق-بسبب-مادة-سامة-1108954784.html

سحب حليب أطفال من الأسواق بسبب مادة سامة

أعلنت شركة "نستله"، عن سحب بعض دفعات حليب الأطفال الرضع من الأسواق عالميا، بسبب احتوائها على مادة سامة قد تسبب التسمم الغذائي. 06.01.2026

وأوضحت الشركة في بيان لها، أمس الاثنين، أن دفعات محددة من حليب الأطفال "إس إم إيه" وحليب المتابعة تحتوي على مادة "السيريوليد"، التي قد تؤدي إلى الغثيان والقيء وتقلصات البطن.وأكدت أن هذه الدفعات تم بيعها في عدة دول حول العالم، بما في ذلك فرنسا، وألمانيا، والنمسا، والدنمارك، وإيطاليا، والسويد، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بها حتى الآن.وقالت "نستله" إنها اتخذت هذه الخطوة كإجراء احترازي، وأكدت أن سلامة وصحة الأطفال هي أولويتها.كما أوضحت الشركة أنها ستقوم برد الأموال للعملاء المتضررين، وأشارت إلى أن المشكلة تعود إلى أحد مكونات المنتج الذي زودها به أحد مورديها.وأعلنت الشركة عن إجرائها سحب طوعي لبعض دفعات حليب الأطفال "Guigoz" و"Nedal" في فرنسا، و"Beba" و"Alfamino" في ألمانيا.وأوصت العملاء بالتحقق من أرقام دفعات المنتجات عبر موقعها الإلكتروني أو موقع هيئة الطعام البريطانية.

