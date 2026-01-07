عربي
بث مباشر
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260107/احتفالات-عيد-الميلاد-في-روسيا-ودول-رابطة-الدول-المستقلة-1108985240.html
احتفالات عيد الميلاد في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة
احتفالات عيد الميلاد في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لاحتفالات عيد الميلاد في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 07.01.2026, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لاحتفالات عيد الميلاد في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . POOL/Vyacheslav Prokofiev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأفراد من القوات المسلحة الروسية مع عائلاتهم خلال قداس بمناسبة ميلاد المسيح في كنيسة الشهيد العظيم جرجس المنتصر في مدينة سولنيشنوغورسك-2 في مقاطعة موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأفراد من القوات المسلحة الروسية مع عائلاتهم خلال قداس بمناسبة ميلاد المسيح في كنيسة الشهيد العظيم جرجس المنتصر في مدينة سولنيشنوغورسك-2 في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . POOL/Vyacheslav Prokofiev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأفراد من القوات المسلحة الروسية مع عائلاتهم خلال قداس بمناسبة ميلاد المسيح في كنيسة الشهيد العظيم جرجس المنتصر في مدينة سولنيشنوغورسك-2 في مقاطعة موسكو

© Sputnik . POOL/Vyacheslav Prokofiev / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد الميلاد وكنيسة الشهيد العظيم جرجس المنتصر في مدينة سولنيشنوغورسك-2 في مقاطعة موسكو

مشهد الميلاد وكنيسة الشهيد العظيم جرجس المنتصر في مدينة سولنيشنوغورسك-2 في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . POOL/Vyacheslav Prokofiev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد الميلاد وكنيسة الشهيد العظيم جرجس المنتصر في مدينة سولنيشنوغورسك-2 في مقاطعة موسكو

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالبطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، يقيم قداسا في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بمناسبة عيد ميلاد المسيح
البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، يقيم قداسا في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بمناسبة عيد ميلاد المسيح - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، يقيم قداسا في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بمناسبة عيد ميلاد المسيح
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورقداس عيد الميلاد المسائي في كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية القديمة في كراسنويارسك
قداس عيد الميلاد المسائي في كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية القديمة في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
قداس عيد الميلاد المسائي في كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية القديمة في كراسنويارسك
© Sputnik . Yertay Sarbasov / الانتقال إلى بنك الصور

الناس خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية الصعود في ألماتي في كازاخستان

الناس خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية الصعود في ألماتي في كازاخستان - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Yertay Sarbasov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الناس خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية الصعود في ألماتي في كازاخستان

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورقداس عيد الميلاد المسائي في كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية القديمة في كراسنويارسك في روسيا
قداس عيد الميلاد المسائي في كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية القديمة في كراسنويارسك في روسيا - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
قداس عيد الميلاد المسائي في كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية القديمة في كراسنويارسك في روسيا
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصوررئيس أساقفة كالينينغراد وبحر البلطيق، سيرافيم، يقيم قداس عيد الميلاد في كاتدرائية المسيح المخلص في كالينينغراد في روسيا
رئيس أساقفة كالينينغراد وبحر البلطيق، سيرافيم، يقيم قداس عيد الميلاد في كاتدرائية المسيح المخلص في كالينينغراد في روسيا - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Vitaly Nevar
/
الانتقال إلى بنك الصور
رئيس أساقفة كالينينغراد وبحر البلطيق، سيرافيم، يقيم قداس عيد الميلاد في كاتدرائية المسيح المخلص في كالينينغراد في روسيا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالبطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، يقيم قداسا في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بمناسبة عيد ميلاد المسيح
البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، يقيم قداسا في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بمناسبة عيد ميلاد المسيح - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، يقيم قداسا في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بمناسبة عيد ميلاد المسيح
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصوركاهن خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك في روسيا
كاهن خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك في روسيا - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
كاهن خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك في روسيا
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالناس خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك
الناس خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
الناس خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية الصعود في نوفوسيبيرسك
© Sputnik . Igor Yegorov / الانتقال إلى بنك الصورالناس خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القيامة المقدسة في قرغيزستان
الناس خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القيامة المقدسة في قرغيزستان - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Igor Yegorov
/
الانتقال إلى بنك الصور
الناس خلال قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القيامة المقدسة في قرغيزستان
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصوركنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية للمؤمنين القدامى في كراسنويارسك في روسيا
كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية للمؤمنين القدامى في كراسنويارسك في روسيا - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية للمؤمنين القدامى في كراسنويارسك في روسيا
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورقداس عيد الميلاد المسائي في كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية القديمة في كراسنويارسك
قداس عيد الميلاد المسائي في كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية القديمة في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
قداس عيد الميلاد المسائي في كنيسة لقاء أيقونة فلاديمير للسيدة العذراء مريم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية القديمة في كراسنويارسك
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورأحد المؤمنين خلال صلاة السهر طوال الليل عشية عيد الميلاد في فلاديفوستوك
أحد المؤمنين خلال صلاة السهر طوال الليل عشية عيد الميلاد في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أحد المؤمنين خلال صلاة السهر طوال الليل عشية عيد الميلاد في فلاديفوستوك
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسيدة خلال صلاة السهر طوال الليل عشية عيد الميلاد في فلاديفوستوك
سيدة خلال صلاة السهر طوال الليل عشية عيد الميلاد في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
سيدة خلال صلاة السهر طوال الليل عشية عيد الميلاد في فلاديفوستوك
