قتلى وجرحى إثر عملية إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية يوتا الأمريكية... فيديو
وقع حادث إطلاق النار داخل كنيسة في بولاية يوتا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة.
أفادت شرطة مدينة سولت ليك بمقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في حادث إطلاق نار خارج كنيسة في مدينة سولت ليك، حيث أقيمت مراسم تأبين مساء أمس الأربعاء.
وقال المتحدث باسم شرطة مدينة سولت ليك، غلين ميلز، إن ثلاثة من المصابين الستة في حالة حرجة، مضيفا أن حالة الثلاثة الآخرين غير معروفة لأنهم نُقلوا إلى المستشفيات بسيارات خاصة.
#Update #Shoøting #SaltLakeCity 660 North Redwood Rd. SLC Police and multiple agencies from around the Salt Lake Valley responded to reports of a #shoøting at an #LDSChurch. There was a funeral and an altercation took place then #shøts were fired. Officials have confirmed at… pic.twitter.com/hYgOLglEKJ— SLCScanner (@SLCScanner) January 8, 2026
وفر مشتبه به واحد على الأقل من مكان الحادث، وبدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق. ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن، إلا أن الشرطة ذكرت أن ضباطها "حصلوا على معلومات موثوقة ويعملون على تحديد مكان المتورطين".
ووفقًا للمتحدث باسم الشرطة، جلين ميلز، استجابت شرطة سولت ليك لبلاغات عن إطلاق نار في كنيسة يسوع المسيح نحو الساعة الـ7:36 مساءً يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي). واندلعت مشادة كلامية أثناء الجنازة في موقف السيارات التابع للكنيسة.
وقال قائد شرطة مدينة سولت ليك، برايان ريد، إن جميع الأشخاص الثمانية أُصيبوا بالرصاص خارج الكنيسة، وجميعهم بالغون، مضيفا أن الشرطة لا تعتقد أن إطلاق النار كان "هجومًا مُستهدفًا" ضد الكنيسة، أو أنه كان عشوائيًا.