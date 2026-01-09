البرهان: النصر والقضاء على "الدعم السريع" قريب جدا
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
© AP Photo / Frank Franklin II
صرح قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، بأن "النصر والقضاء على قوات الدعم السريع، أصبح قريب جدا".
وقال البرهان، في كلمة له بمسجد الشيخ الصادق الصائم ديمة: "أي شخص عنده مغص ووجع في بطنه من مليشيا "الدعم السريع" بناخد له حقه".
وتابع: "نعد السودانيين أن النصر قريب جدا، والقضاء على المتمردين قريب جدا، كلنا نراه".
⭕️ كلمة السيد رئيس مجلس السيادة بمسجد الشيخ الصادق الصائم ديمة. pic.twitter.com/8YsmDhXNWQ— مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) January 9, 2026
يأتي هذا التصريح، بعد أن أعلن الجيش السوداني عن تنفيذ قواته الجوية والبرية غارات مكثفة على "تمركزات العدو في دارفور وكردفان، بالإضافة إلى الطرق المؤدية نحو الجنوب الليبي".
وتابع، في بيان له، أن "العمليات أسفرت عن تدمير أكثر من 240 مركبة قتالية، وقتل المئات من المرتزقة التابعين لقوات الدعم السريع، كما تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية، بالإضافة إلى مخابئ ومحطات تشغيل بمطار نيالا".
القيادة العامة للقوات المسلحة— القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) January 9, 2026
٩ يناير ٢٠٢٦م
تعميمٌ صحفي
ملخص العمليات للأسبوع المنصرم
نفذت وحداتنا الجوية والبرية غاراتٍ مكثفةٍ على تمركزات العدو في دارفور وكردفان وطرق تقربه من الجنوبِ الليبي، حيث بلغت خسائر مرتزقة آل دقلو تدمير أكثر من ٢٤٠ مركبةٍ قتاليةٍ وهلاك المئات من… pic.twitter.com/qEQdkCkjxW
وأضاف بيان الجيش السوداني: "على الأرض، تمكّنت القوات السودانية من طرد مليشيات التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور، وتستمر القوات المسلحة والقوات المساندة في عملياتها لتدمير ما تبقى من مليشيات إرهابية في كافة مناطق تواجدهم".
وفي ختام البيان، أكدت القوات المسلحة السودانية على "قرب النصر وفتحه من الله".
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.