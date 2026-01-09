البرهان: النصر والقضاء على "الدعم السريع" قريب جدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
البرهان: النصر والقضاء على "الدعم السريع" قريب جدا
البرهان: النصر والقضاء على "الدعم السريع" قريب جدا
سبوتنيك عربي
صرح قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، بأن "النصر والقضاء على قوات الدعم السريع، أصبح قريب جدا". 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T17:21+0000
2026-01-09T17:21+0000
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg
وقال البرهان، في كلمة له بمسجد الشيخ الصادق الصائم ديمة: "أي شخص عنده مغص ووجع في بطنه من مليشيا "الدعم السريع" بناخد له حقه".وتابع: "نعد السودانيين أن النصر قريب جدا، والقضاء على المتمردين قريب جدا، كلنا نراه".يأتي هذا التصريح، بعد أن أعلن الجيش السوداني عن تنفيذ قواته الجوية والبرية غارات مكثفة على "تمركزات العدو في دارفور وكردفان، بالإضافة إلى الطرق المؤدية نحو الجنوب الليبي".وتابع، في بيان له، أن "العمليات أسفرت عن تدمير أكثر من 240 مركبة قتالية، وقتل المئات من المرتزقة التابعين لقوات الدعم السريع، كما تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية، بالإضافة إلى مخابئ ومحطات تشغيل بمطار نيالا".وأضاف بيان الجيش السوداني: "على الأرض، تمكّنت القوات السودانية من طرد مليشيات التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور، وتستمر القوات المسلحة والقوات المساندة في عملياتها لتدمير ما تبقى من مليشيات إرهابية في كافة مناطق تواجدهم".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيشالسوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

17:21 GMT 09.01.2026
صرح قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، بأن "النصر والقضاء على قوات الدعم السريع، أصبح قريب جدا".
وقال البرهان، في كلمة له بمسجد الشيخ الصادق الصائم ديمة: "أي شخص عنده مغص ووجع في بطنه من مليشيا "الدعم السريع" بناخد له حقه".
وتابع: "نعد السودانيين أن النصر قريب جدا، والقضاء على المتمردين قريب جدا، كلنا نراه".
يأتي هذا التصريح، بعد أن أعلن الجيش السوداني عن تنفيذ قواته الجوية والبرية غارات مكثفة على "تمركزات العدو في دارفور وكردفان، بالإضافة إلى الطرق المؤدية نحو الجنوب الليبي".
وتابع، في بيان له، أن "العمليات أسفرت عن تدمير أكثر من 240 مركبة قتالية، وقتل المئات من المرتزقة التابعين لقوات الدعم السريع، كما تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية، بالإضافة إلى مخابئ ومحطات تشغيل بمطار نيالا".
وأضاف بيان الجيش السوداني: "على الأرض، تمكّنت القوات السودانية من طرد مليشيات التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور، وتستمر القوات المسلحة والقوات المساندة في عملياتها لتدمير ما تبقى من مليشيات إرهابية في كافة مناطق تواجدهم".
وفي ختام البيان، أكدت القوات المسلحة السودانية على "قرب النصر وفتحه من الله".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيشالسوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
